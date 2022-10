JVG paahtoi täysillä 10 vuotta putkeen, kunnes tuli uupumus – nyt he ammentavat intoa nuorista räppäreistä

“Nyt me seistään täällä vuoren päällä vahvasti, ja pakko myöntää, et kylhän tää nyt kannatti”

JVG kertaa yli kymmenen vuotta kestänyttä uraansa uuden albuminsa avausraidalla Laiffii.

Jare ja VilleGalle ovat 35-vuotiaina saavuttaneet lähes kaiken, mitä suomalaisella musiikkikentällä voi saavuttaa. He ovat tehtailleet hittejä toistensa perään ja kaksikon kappaleilla on edelleen lähes miljoona kuukausittaista kuuntelijaa Spotifyssa.

JVG:n menestystarina on tuntunut ikuiselta vapulta, mutta jossain vaiheessa duon piti pysähtyä toteamaan, että heistä on tullut aikuisia.

JVG:n VilleGalle (vas) ja Jare ovat harrastaneet golfia muutaman vuoden ajan. Golfkenttien lisäksi he käyvät harjoittelemassa lyöntejä golfsimulaattorissa. Kuva: Terhi Liimu / Yle

Peiliin katsomisen paikka

Synkät ajatukset ja JVG eivät yleensä kuulu samaan lauseeseen. Jare ja VilleGalle kuitenkin kertovat, että tällaisia teemoja löytyy heidän seitsemänneltä albumiltaan Mun tapa pelata. He räppäävät muun muassa siitä, että pojatkin voivat itkeä.

Aiempaa syvällisemmät pohdinnat käynnistyivät korona-aikana, sillä se sysäsi kaksikon pysähtymään ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen.

– Teki hyvää katsoa peiliin ja kysyä, että kuka helvetti mä edes oon ja mitä tässä on tullut tehtyä. Kun on aina mennyt projektista projektiin, niin ihmiset on ihmetelly, että miltä toi tuntuu, kun hommat kasvaa ja koko ajan mennään isompaa kohti, sanoo VilleGalle.

– Golf on hyvää vastapainoa sille, kun on viikonlopun vetänyt festareilla täyttä huutoa. Tekee hyvää mennä maanantaina vetelee kymppikilsa raittiiseen ilmaan, sanovat JVG:n Jare ja VilleGalle. Kuva: Terhi Liimu / Yle

Maaliskuussa sai ensi-iltansa JVG:stä kertova dokumentti Vuodet ollu tuulisii ja se oli kaksikolle terapiatunti. He näkivät ensimmäistä kertaa itse, minkälaisia ihmisiä he ovat kulissien takana. Loputon kiertueella oleminen oli erkaannuttanut heidät arkielämästä ja keskinäiset välitkin olivat koetuksella.

– Jossain vaiheessa ehdittiin leipiintyä keikkailuun. Siinä on ollut myös aika lopussa, Jare myöntää.

Koronatauko oli hyvä kasvunpaikka. Molemmat löysivät artistikiireitä tasapainottavan harrastuksen golfin ja aikuistuminen konkretisoitui kunnolla, kun Jaresta tuli isä.

– Jotenkin oli pakotettu rauhoittumaan ja siitä on jäänyt sellaista rauhallisuutta, Jare pohtii.

Nuoret räppärit jyräävät

Davi, Fabe, Ege Zulu, Sexmane, Joe L, Costi, Victor Nordis, Bizi, Nebi ja El Migu.

Nämä ovat Spotifyn kuunnelluimpien suomalaiskappaleiden esittäjiä eli nuoria räppäreitä. Uusia artisteja nousee listalle miltei joka viikko.

JVG on tässä joukossa todellista konkariosastoa.

– Jengi on syntynyt 2000-luvulla, kuunnellu meidän ekoja biisejä ja sen takia alkaneet tehdä musaa. Tavallaan siitä tulee vähän vanha fiilis, että okei onks me oltu jo niin kauan täällä, Jare nauraa.

Golf on suosittu harrastus musiikkipiireissä. JVG:n pelaajakavereihin kuuluvat muun muassa Mikael Gabriel, Reino Nordin, Pyhimys, Gasellien Hätä-Miikka ja Vicky Rosti. Kuva: Terhi Liimu / Yle

Uusi räp-sukupolvi nousee pinnalle Tiktokin kautta. Kun JVG teki tuloaan reilu kymmenen vuotta sitten, se tapahtui Facebookin ja Youtuben kautta.

– Tuntuu, että joka toinen tyyppi on räppäri tänä päivänä. Sä meet studiolle, teet demon, soitat sitä ja yhtäkkiä yleisö ottaa sen ja oot lavalla. Se on mahtavaa, että kenestä vaan voi tulla tänä päivänä tähti, VilleGalle sanoo.

Räpin kummisedät

JVG pysyy mukana räpskenen uusissa virtauksissa levy-yhtiö PME Recordsin kautta. He olivat perustamassa sitä vuonna 2012 ja ovat nyt osakkaina.

Levy-yhtiön artisteihin kuuluu lähinnä nousevia räppäreitä, joita VilleGalle mentoroi A&R-henkilönä. Tehtävässä hän vastaa artistien kiinnittämisestä levy-yhtiölle sekä heidän kehittämisestään levyttäviksi artisteiksi.

Samalla kun JVG jakaa tulokkaille neuvoja, konkarit inspiroituvat nuorten innokkuudesta.

– Meidän pitkän uran yksi syy on se, että me ollaan saatu seurata näiden uudempien uraa läheltä, VilleGalle sanoo.

– Siinä on uutuuden into, mikä meillä oli kymmenen vuotta sitten. Kun keikkabussiin hyppää välillä ties ketä mukaan ja sä näät sen innon, niin siinä tulee fiilis, että vitsi tässä saa edelleen tehdä tätä. Välillä sitä ei ehkä ole osannut arvostaa, Jare pohtii.

JVG ottaa golfin myös rennosti. VilleGallen golf-nimi on Sopupeli-Sami. – Aina löytyy lisäpallo lahkeesta, että sen voi tiputtaa tai jalalla siirtää palloa parempaan paikkaan. Jos joku väittää, ettei ole niin tehnyt, niin se kyllä valehtelee, JVG:n Jare nauraa. Kuva: Terhi Liimu / Yle

Nuoret tekijät kuuluvat myös JVG:n musiikissa. Vaikka tuoretta musiikkia ovat olleet tekemässä kokeneet biisintekijät kuten Teemu Brunila, Eppu Kosonen ja Antti Riihimäki, mukana on myös esimerkiksi parikymppinen tuottajalahjakkuus Victor Nordis. JVG:n kappaleilla myös vierailee oman tallin tulokkaita kuten Ege Zulu ja Bizi.

Tänä vuonna kaksikko on myös vieraillut poikkeuksellisen ahkerasti muiden artistien biiseillä yhdessä ja erikseen. Aikaisemmin bändi on ollut harkitsevainen yhteistöiden suhteen, mutta nyt he ovat lähteneet mukaan pienempienkin artistien biiseille. JVG:n räppäreiden mukana oleminen on monelle tulokkaalle lottovoitto.

– Myös me ollaan saatu niin paljon muilta. Laitetaan hyvä kiertämään.

Ensi kesänä Olympiastadion?

Suomalaisessa popmusiikissa yksi suuruuden mitta on esiintyminen Helsingin Olympiastadionilla. JVG on saanut kyselyjä stadionkonsertista jo Cheekin vuoden 2013 keikkojen jälkeen. Oma stadionkonsertti olisi luontevaa koko kansaa tanssittavalle duolle.

– On me siitä Stadin kundeina puhuttu, että haluttais Stadikalle mennä. Käytiin Antti Tuiskua kattomassa, että on aika mageet bileet. Pitää alkaa kattelee päivii, millon se on vapaana, sanoo kaksikko katsoessaan toisiaan merkitsevästi.

JVG:n Jaren ja VilleGallen tasoitus golfissa liikkuu 11 tai 12 tienoilla. – Jos menee siitä alemmas, sitten alkaa pelata jo liian hyvin. Ei kannata laittaa liian vaikeaksi, että välillä voi voittaakin jotain skaboja. Kuva: Terhi Liimu / Yle

Lue myös:

"On pakko painaa..." – Kake Randelin keikkailee yhä sata kertaa vuodessa, ja vapaalla hän tarttuu ralliauton rattiin

Popparit ja räppärit venyttävät iskelmän määritelmää – perinteinen iskelmä elää enää tanssipiireissä

Suosikkiartisti VilleGalle ponnisti pitkälle käymättä lukiota – "Duunareita pitäisi arvostaa enemmän, eikä amis ole huono vaihtoehto"

JVG tähdittää vappua uuden teknologian avulla – mallia otettu Fortnite-pelistä