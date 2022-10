Leppävirran kolme tuulivoimalaa ovat harvinaisuus Itä-Suomessa – Pohjois-Savossa voisi olla jopa 330 tuulivoimalaa ensi vuosikymmenen lopussa

Tuulivoiman tulo Itä-Suomeen on ollut hidasta, mutta tilanne on muuttumassa. Esimerkiksi Leppävirralle on tulossa uusia tuulivoimaloita, vaikka nykyisten aiheuttamia meluongelmia ratkotaan edelleen.

Pohjois-Savo on saamassa lähivuosina lisää tuulivoimaa. Toistaiseksi maakunnassa on toiminnassa vain yksi kolmen tuulivoimalan puisto Leppävirralla. Sen valmistumisesta on aikaa jo viisi vuotta.

Uusi kuuden tuulivoimalan puisto on sekin tulossa osin Leppävirralle. Solarwind Finland Oy:n suunnitelmissa on rakentaa yhteensä kuusi tuulivoimalaa Leppävirran ja Suonenjoen rajalle Saaristenmäkeen. Tuulivoimaloita on tulossa molempiin kuntiin yhteensä kolme.

Sekä Leppävirta että Suonenjoki ovat hyväksyneet tuulivoimalat käsittävän osayleiskaavan jo viime vuonna ja rakennusluvat myönnettiin juuri. Yritys ei vielä kerro tämänhetkisiä aikeitaan julkisuuteen.

Maakunnan tuulivoimamahdollisuuksia kartoitetaan parhaillaan myös suunnittelussa olevassa vuoden 2040 maakuntakaavassa.

Pohjois-Savon liiton suunnittelija Mikko Rummukainen kertoo, että alueella on selvitysten mukaan 24 potentiaalista tuulivoima-aluetta, joille voisi sijoittua noin 330 tuulivoimalaa tämän ja seuraavan vuosikymmenen aikana.

– Kolmasosaan näistä liittyy kuitenkin epävarmuutta Puolustusvoimien tutkien takia.

Maakuntakaavalla ohjataan suurempien tuulivoimapuistojen sijoittumista. Tällaisia ovat yli seitsemän tuulivoimalan kokonaisuudet.

– Tuulisia alueita löytyy ympäri Pohjois-Savoa, Rummukainen kuvailee.

Suunnittelija Mikko Rummukainen Pohjois-Savon liitosta arvioi, että monet maakunnan tuulivoimahankkeista liikahtavat eteenpäin vuoden 2024 alusta lähtien. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Pohjois-Savossa tuulivoiman osalta on tapahtumassa paljon

Tuulivoiman tuominen Itä-Suomeen on ollut hidasta. Pohjois-Karjalassa tuulivoimaa ei ole vielä ollenkaan.

Tuulivoiman sijoittumista on rajoittanut muun muassa Puolustusvoimien tutkat. Hiljattain pääesikunnasta on kuitenkin tullut useita myönteisiä lausuntoja.

Kuntien suhtautuminen tuulivoimaa kohtaan on muuttunut aiempaa myönteisemmäksi. Mikko Rummukainen arvioi, että esimerkiksi tuulivoimaloista saatavat verotulot ovat vaikuttaneet tähän.

– Uusiutuvan energian tuotantoon liittyy myös positiivinen imago ja se voi vetää muuta liiketoimintaa kuntaan.

Pohjois-Savossa on parhaillaan vireillä useita eri vaiheissa olevia hankkeita, joista Leppävirran ja Suonenjoen rajan tuulivoimapuisto on pisimmällä.

Rautalammilla on herätelty henkiin lähes kymmenen vuotta vanhaa suunnitelmaa Tervalamminvuoren tuulivoimaloista.

– Erityisesti Ylä-Savon kunnissa on paljon meneillään viidellä eri alueella, Pohjois-Savon liiton Mikko Rummukainen kertoo.

Hän arvioi, että maakunnassa alkaa tapahtua vuoden 2024 alusta lähtien. Silloin valmistuu maakuntakaava ja monet kunnat ovat saaneet osayleiskaavojaan valmiiksi.

– Toimijat voivat sitten hakea rakennuslupia ja varsinainen rakennustyö voidaan aloittaa.

Itä-Suomen ainoat tuulivoimalat sijaitsevat Leppävirralla. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Pohjois-Karjalassa valmisteluja tuulivoiman uudelleen käsittelemiseksi

Pohjois-Karjalassa lupia on viimeisen kymmenen vuoden aikana annettu muutamille toimijoille, mutta hankkeet ovat kariutuneet kannattamattomina.

Aluesuunnittelupäällikkö Pasi Pitkänen Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta kertoo sähköpostitse, että myös maakuntakaava on Pohjois-Karjalassa vanhentunut.

– Maakuntakaavan tuulivoimapotentiaalisten alueiden selvitys on jo ajastaan jälkeen jäänyt. Se perustui myös tuulisuuteen, jota ei enää uusien voimaloiden niiden napakorkeudesta johtuen ole tarve enää katsoa, Pitkänen kirjoittaa.

Pohjois-Karjalassa tehdään syksyn aikana valmisteluja tuulivoiman uudelleen käsittelemiseksi, mutta päätöksiä uudesta vaihemaakuntakaavasta ei vielä ole tehty. Pitkäsen mukaan kuntien suhtautuminen tuulivoimaan on erittäin myönteistä.

– Varmasti jos hankkeita lähtee liikkeelle, niin niistä nousee lähes aina paljon keskusteluja paikallisella tasolla.

Leppävirran kunnanjohtaja: kokemuksista on otettu opiksi

Leppävirran kunta on tuulivoiman edelläkävijä Pohjois-Savossa. Lähtökohtaisesti kunnan suhtautuminen tuulivoimaan on myönteistä.

– Kun nykyisen tuulivoima-alueen kaavoitusta tehtiin joitain vuosia sitten, niin valmisteluun ja kaavoitukseen ei liittynyt minkäänlaisia soraääniä ja alueen asukkaat suhtautuivat hankkeeseen innostuneesti, Leppävirran kunnanjohtaja Matti Raatikainen muistelee.

Leppävirralla Saahkarlahden ympäristössä viisi vuotta toimineen kolmen tuulivoimalan puisto on kuitenkin ollut lähialueen asukkaille ongelmallinen sen aiheuttaman melun vuoksi. Ongelmia on ratkottu Vaasan hallinto-oikeudessa asti, sillä kunta vaatii nyt tuulivoimalat rakentaneelta Ilmatar Leppävirta Oy:ltä ympäristölupaa tuulivoimaloihin.

Raatikainen vakuuttaa, että ensimmäisen tuulivoimapuiston kokemuksista on Leppävirralla otettu opiksi.

– Suunnittelu ja kaavoitus tehdään huolellisemmin ja ehkä noudatamme pikkuisen suurempia etäisyyksiä kuin aiemmin, kunnanjohtaja Matti Raatikainen tiivistää.

Suonenjoen kaupungin kaavoittaja Timo Kortelainen näkee, että tuulivoimalat vaativat tottumista uudenlaiseen ympäristöön.

– Jos vuosikymmenien ajan on silmien eteen avautunut maalaismaisema, niin aikansa vie ennen kuin uuteen tottuu.

