Tampereen esimerkki vakuutti Saku Koivun – keskellä Turkua voi olla viiden vuoden päästä NHL-tyylinen areena

Viimeiset kolme vuotta ovat olleet Turkuun kaavaillun elämyskeskuksen kannalta myrskyisät. Ensin tuli korona, sitten Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen aiheuttama epävarmuus. Myös kustannukset ovat nousseet ja ennustettavuus kadonnut, päivittelee Turun Ratapihan Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Kilpimaa.

– Rakentamisen kustannukset ovat rakennusvaiheessa 80-90 prosenttia kokonaisuudesta. Nämä kustannukset ovat nyt hivenen tulleet alaspäin, mutta energian hintojen nousu tärvelee tämänkin pienen ilonaiheen.

Turun Ratapihan Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Kilpimaa on mukana kehittämässä myös liikunnan, urheilun ja hyvinvoinnin keskittymää Jyväskylän Hippokselle. Kuva: Ari Welling / Yle

Kilpimaan mukaan Turun elämyskeskuksesta on kaikesta huolimatta tulossa hyvin samankaltainen kuin mitä viisi vuotta sitten kaavailtiin. Kaikki olennainen on yhä piirustuksissa mukana.

– Joitakin toimistotilojen pinta-aloja joudumme miettimään, sillä korona on muuttanut työntekokulttuuria. Toimistomäärä saattaa siis vielä muuttua, mutta muuten kaikki alun perin kaavailtu on yhä suunnitelmissa mukana.

Kaiken keskipisteenä monitoimiareena, jossa pelataan kiekkoa

Elämyskeskus on noin 500 miljoonan euron ja 200 tuhannen neliön kaupunkikehityshanke. Alun perin sen oli tarkoitus valmistua kuluvana vuonna. Jääkiekkoareenan lisäksi alueelle tulisi asuntoja, digitaalinen elämyskeskus, kaupallisia toimintoja ja toimistoja.

Elämyskeskushankkeen hallituksessa istuva turkulainen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén (kok.) haluaa korostaa, että ratapiha-alueelle ollaan synnyttämässä kokonaista uutta kaupunginosaa.

– Alue on sijainniltaan todella tärkeä turkulaisille ja se tarjoaa paljon mahdollisuuksia. Luvassa on Ihmisten kohtaamispaikkoja ja elämyksiä. Urheilupuoli on siitä yksi tärkeä osa, toinen on kulttuurikeskus koko perheen tarpeisiin.

Kansanedustaja Saara-Sofia Sirénin (kok.) mukaan elämyskeskuksessa ollaan hyvin lähellä sitä hetkeä, jolloin pitää päästä toteutukseen. Kuva: Ari Welling / Yle

Sirén uskoo, että vielä ennen vuodenvaihdetta voidaan kertoa, toteutuuko keskus vai ei.

– Kriittisiä sopimuksia on jo olemassa ja uusista neuvotellaan. Tämän kuluvan vuoden aikana voidaan varmasti sanoa, että hanke toteutuu ja sitä lähdetään varmasti tekemään. Kuokka iskeytyy maahan.

Ratapihan kehitysyhtiö sai Turun kaupungilta vuoden lisäaikaa. Ellei elämyskeskus toteudu, alkaa kaupunki kehittää aluetta varasuunnitelman pohjalta.

Ilkka Kilpimaa on varovaisempi aika-arviossaan kuin Sirén.

– En voi vannoa että päätös syntyy tämän vuoden puolella. Kesällä 2023 toivottavasti voimme julkistaa hankkeen toteutumisen. Hankkeeseen sitoutuneet vuokralaiset ovat yhä mukana ja meillä on sitovat sopimukset kaupungin ja VR:n kanssa.

Saku Koivu: Myös NHL-areenat rakennetaan keskustoihin

Turkulainen kiekkolegenda Saku Koivu katsoo elämyskeskusta kansainvälisestä perspektiivistä. Hän on nähnyt omin silmin sen, mihin suuntaan Pohjois-Amerikassa urheilu- ja viihdekeskusrakentaminen on menossa.

– Viime vuosina rakennetut NHL-areenat on pyritty rakentamaan niin lähelle kaupunkien keskustoja kuin mahdollista. Mitä lähemmäs keskustaa areena saadaan rakennettua, sen enemmän mahdollisuuksia se luo. Sama ajatus on meillä tässä.

Elämyskeskushankkeen hallituksessa vaikuttava Koivu pitää Tampereen areenaa hyvänä esimerkkinä onnistuneesta ja nykyaikaisesta kiekkorakentamisesta. Halli on tuonut eloa koko kaupunkiin.

– Jos me haluamme pysyä samalla tasolla, pitää meidän pysyä kehityksessä mukana. Kilpailu kovenee ja olosuhteiden pitää olla huipussaan niin pelaajille kuin katsojillekin. Nykypäivän pelaajat hakevat seuraavaa tasoa uralleen ja tällä me osaltamme tarjoamme mahdollisuudet siihen.

Turkulainen kiekkolegenda Saku Koivu uskoo, että uuden areenan myötä Turku pystyy tarjoamaan maailmanluokan kiekko-olosuhteet tulevaisuuden huippulupauksille. Kuva: Ari Welling / Yle

Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Kilpimaa pitää Koivun tavoin elämyskeskusta elintärkeänä Turun kehitykselle. Kaupungit eivät kasva pelkästään asuntoja rakentamalla.

– Jos Turku haluaa olla kokonaisuutena vetovoimainen kaupunki, niin totta kai elämyskeskusta tarvitaan. Kaupungin infra vaatii tietysti kokonaisuuden, josta syntyy elävä kaupunki. On ehdottoman tärkeää, että Turku toteuttaa tämän aika poikkeuksellisen kokonaisuuden, joka tässä on suunnitteilla.

Avauskiekko-ottelu voitaisiin pelata jo vajaan viiden vuoden kuluttua

Mikäli elämyskeskus päätetään rakentaa, alkaa vanhan ratapihan alueen siivoaminen ja rakentamisen esivalmistelu. Alueen saattaminen rakennuskelpoiseksi kestänee noin kaksi vuotta.

– Areenan kohdalta maaperä on melko helppo rakentamiselle, varsinkin kun ei tarvitse mennä maan alle tai muuta haastavaa. Rakennusaika olisi varmaankin kaksi vuotta, ei edes kolmea, Ilkka Kilpimaa summailee.

