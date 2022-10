Palaneen käryä Pääsiäissaarella – ikonisia moai-patsaita kärsi pahoin tulipalossa

Moai-patsaita on yli 900, ja ne veistettiin arviolta yli 500 vuotta sitten. Ne ovat Unescon maailmanperintökohde ja populaarikulttuurin innoittaja.

Roihunnut metsäpalo vahingoitti pahoin Pääsiäissaarella seisovia ikonisia moai-patsaita torstaina 6. lokakuuta.

Saaren viranomaiset kamppailivat yli kahdeksan tuntia estääkseen palon leviämisen patsaiden joukkoon.

– Patsaat ovat täysin hiiltyneitä, kertoo Ariki Tepano kansallispuiston Facebook-sivuilla BBC:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan. Pääsiäissaarelle on perustettu kansallispuisto moai-patsaille. Se on nimetty Unescon maailmanperintökohteeksi.

Moai-patsaita on Pääsiäissaarella yli 900 ja ne veistettiin yli 500 vuotta sitten. Patsaita on eri kokoisia, mutta suurin osa on noin neljän metrin korkuisia. Patsaat tunnetaan niiden suurista päistä.

Chilelle kuuluva Pääsiäissaari sijaitsee Tyynellämerellä yli 3 000 kilometriä länteen Chilen rannikolta.