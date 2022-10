Suomesta tulee Naton silmät ja korvat pohjoisessa – ja jo nyt tarkkailujäsenyys tarjoaa pääsyn valtavaan määrään Naton tietoja

Suomi on ollut Naton tarkkailijajäsen kolme kuukautta.

Ensi viikolla Suomi pääsee ensimmäistä kertaa osallistumaan kokonaisuudessaan Naton puolustusministerikokoukseen, ydinaseosioita lukuun ottamatta. Päätöksentekoon Suomi ei vielä osallistu.

Kokous on yksi esimerkki Suomen laajemmasta pääsystä Naton tietojen vaihdon piiriin, minkä tarkkailijajäsenyys on mahdollistanut.

Puolustusvoimain komentaja Timo Kivinen kiitteli tilannetta viime kuussa maanpuolustuskurssin avajaisissa.

– Meille on vapautettu suuri määrä asiakirjoja ja tietoa, joka ei ollut meille avoinna kumppanuusvaiheessa, hän sanoi.

Pääesikunnasta kerrotaan sähköpostitse Ylelle, että Suomelle jaettavan tiedon, asiakirjojen ja muun dokumentaation määrä on moninkertaistunut aiemmasta ja vastaa nyt suurelta osin Naton jäsenmaiden tietovirtaa.

Puolustusvoimain komentaja Timo Kivinen. Kuva: Jouni Immonen / Yle

Puolustuspoliittisen osaston päällikkö Janne Kuusela puolustusministeriöstä kuvaa muutosta hyvin merkittäväksi.

– Se on ollut hyvin tarkkaa, mitä me olemme rauhankumppanimaana kertoneet ja mitä Nato on kertonut meille. Tietojen vaihto on koskenut esimerkiksi Itämeren aluetta, jossa meillä on selkeä yhteinen intressi.

Suomi on Kuuselan mukaan annostellut omia tietojaan, ja Nato on kertonut Suomelle asioita, joiden saattaminen Suomen tietoon on ollut hyödyllistä myös Natolle.

Suomelle on avautunut nyt Naton koko toiminta, poislukien ydinasesuunnittelu, johon osallistuminen vaatii täysjäsenyyden. Suomen jäsenyys on ratifioimatta Turkissa ja Unkarissa.

Suomi saa Naton tuottamat uudet asiakirjat, mutta vanhoihin pääsee käsiksi vasta täysjäsen.

– Kaikki se, mitä Nato tuottaa, kilahtaa myös meille käsiteltäväksi, osallistuttavaksi ja luettavaksi, sanoo Kuusela.

" Elämän ja kuoleman kysymys"

Yksi konkreettinen esimerkki laajemmasta tiedonavaamisesta on Suomen osallistumisoikeus aiempaa useampiin Naton työryhmiin ja niiden kokouksiin.

Puolustusvoimain komentaja Kivinen osallistui esimerkiksi syyskuussa ensimmäistä kertaa Naton sotilaskomitean kokoukseen Tallinnassa. Pääesikunnan mukaan tästäkin muodostui Suomelle tietoa, johon meillä ei aiemmin ollut pääsyä.

Osastopäällikkö Janne Kuusela on ollut Suomen Naton jäsenyyshakemuksen avainhenkilöitä.

– Me pystymme tehokkaasti lisäämään ymmärrystä siitä, mitä on meneillään, mikä on tärkeää, mihin meidän on syytä fokusoida ja muodostaa suomalainen kanta, hän avaa.

-Asioiden kirjo ja datamäärä on valtava, kuvaa puolustuspoliitisen osaston päällikkö Janne Kuusela Naton tarkkailijajäsenyyden tuomaa muutosta. Kuva: Toni Määttä / Yle

Naton komiteoiden työ on tässä aivan keskeistä. Suomi on ollut niiden työssä täysipainoisesti mukana tarkkailijajäsenyyden alusta lähtien.

– Asiat käsittelevät kaikkea, mikä liittyy puolustukseen: esimerkiksi suorituskykyjä, valmiutta, infrastruktuuria ja logistiikkaa, esikuntia ja johtamisjärjestelmiä, toisin sanoen liittokunnan pelotteen ja puolustuksen ylläpitämisen eri ulottuvuuksia. Datamäärä ja asioiden kirjo on valtava, Kuusela kuvaa.

Eri komiteoissa tehdään tällä hetkellä konkreettisia suunnitelmia siitä, miten viime kesäkuussa Madridin huippukokouksessa päätetyt tulevien vuosien suuntaviivat toteutetaan.

Yksi päätöksistä (siirryt toiseen palveluun) oli se, että Naton joukot on saatava liikkeelle nopeammin. Niiden on toimittava paremmin yhdessä ja vaihdettava materiaalia helpommin. Naton on siis tultava yhtenäisemmäksi voimaksi.

Komiteoiden työ tiivistyy yhteisesti hyväksytyiksi asiakirjoiksi, jotka käsitellään Naton neuvostossa.

Suomalaisia joukkoja Nato-harjoituksessa Virossa toukokuussa 2022. Kuva: NATO

Tämän työn pohjalta Naton sotilasjohdolle on koottu operatiivisia suunnitelmia varten se, millä ehdoilla ja valmiusluokilla heillä on käytössään jäsenmaiden joukkoja ja suorituskykyä.

– Sotilasjohto valmistelee sitten sen, kuinka esimerkiksi Norjaa puolustettaisiin eri tilanteissa, mitä Norja tekee itse, mitä Nato tuo, millä johtamisjärjestelmillä ja millä vastuilla, Kuusela sanoo.

Suomen osalta tätä suunnittelua aletaan tehdä, kun Suomesta tulee täysjäsen.

Komiteatyössä on siis kaikkiaan kysymys Naton ytimestä.

– Joillakin jäsenmailla ei ole riittävää kansallista puolustuskykyä, ja on elämän ja kuoleman kysymys monille maille, että tämä ratas pyörii, hän sanoo.

– Jos tulisi sellainen tilanne, että Venäjä haastaisi Naton ja homma ei toimisikaan, sitten se olisi Naton loppu. Tässä on paljon pelissä.

Jokainen huippukokous on Kuuselan mukaan tehnyt uusia päätöksiä, mikä vaatii jäsenmailta yhä enemmän satsauksia yhteiseen pöytään.

Suomelta se vaatii juuri nyt esimerkiksi lisää henkilöstöä käsittelemään tietomäärää ja osallistumaan komiteoiden kokouksiin.

Puolustusvoimain komentaja Timo Kivinen oli mukana Naton sotilaskomitean kokouksessa Tallinnassa syyskuussa. Kuva: NATO

Suomikin jakaa enemmän tietoa

Suomi saa enemmän tietoa, mutta Suomi myös vastavuoroisesti antaa enemmän tietoa.

Pääesikunnasta kuvataan, että merkittävä osa tietojen vaihtoa liittyy tällä hetkellä jäsenyyteen valmistautumiseen.

Sekä Nato että Suomi vaihtavat tietoja, jotta saavutetaan molemminpuolinen ymmärrys puolustusjärjestelmän rakenteesta, yhteensopivuudesta sekä yhdessä kehitettävistä kokonaisuuksista.

Pääesikunnasta korostetaan, että Suomi jakaa tietoja olemassa olevan lainsäädännön ja poliittisen ohjauksen mukaisesti.

Naton päämajan tiedusteluosastolla kootaan jäsenmaiden tuottamaa tiedustelutietoa. Sitä luovutetaan harkiten ja Suomi on päässyt tähän toimintaan mukaan.

Suomella on pitkä raja Venäjän kanssa, ja sieltä kertyy myös paljon tiedustelutietoa.

On yleisesti tiedossa, että tiedustelutieto on kansainvälisissä pöydissä kauppatavaraa.

Joissakin suomalaisissa tahoissa on Ylen tietojen mukaan ollut huolta siitä, pysyvätkö nämä tiedot varmasti niiden tahojen hallussa, joille ne on myös Naton piirissä tarkoitettu.

Suomen huoli liittyy siihen, että joku saa selville sen, mitkä ovat Suomen suorituskyvyn puutteet ja pystyy päättelemään, miten pitkälle Suomi näkee ja miten kauas Suomi kuulee.

Osastopäällikkö Kuuselan mukaan tämä arviointi on aina läsnä, eikä sitä ole Naton tarkkailijajäsenyys muuttanut.

– Me joudumme kaikessa monikansallisessa toiminnassa pitämään mielessä sen, että aina on vuotoriski. Suurvaltojen koneistot ovat taitavia onkimaan tietoa ja ne löytävät usein sen heikon lenkin jostain, hän sanoo.

Riskiä pyritään hallitsemaan ja minimoimaan myös siten, että harkitaan tarkkaan, mitä tietoa annetaan. Kaikki ei ole yhteistä Natossakaan. Lisäksi on huomattava, että valtaosa tiedustelutiedon vaihtoa tapahtuu Naton ulkopuolella eri valtioiden tiedustelupalveluiden kesken.

– Varmaan on myös jatkossakin niin, että meidän omiin kansallisiin puolustussuunnitelmiin liittyvät tiedot ovat aina hyvin vartioituja, suojattuja ja hyvin pienellä jakelulla.

Norjan puolustukseen keskittynyt Nato-harjoitus Cold response järjestettiin maalis-huhtikuussa 2022. Kuva: NATO

"Suomi ottaa Norjan paikan"

Naton perustajamaihin kuuluva Norja on pitkään ollut liittokunnassa pohjoisen silmät ja korvat.

Tämä titteli siirtyy Suomelle, sanoo johtava tutkija Bjørn Olav Knutsen Norjan puolustusvoimien tutkimuslaitokselta.

– Suomesta tulee Naton suurin Venäjä-asiantuntija.

Knutsen sanoo, että Suomen strateginen sijainti tuottaa Suomelle paljon tärkeää tietoa, joka hyödyttää koko Natoa.

Norjan maaraja Venäjään on varsin lyhyt, vain 198 kilometriä, mutta pohjoisilla merialueilla tilanne on toinen. Barentsinmerellä Norjan ja Venäjän jakolinja kulkee pohjoisnavalle asti.

Nato suuntaisi kylmän sodan jälkeen toimintaansa kriisinhallintaan. Knutsen sanoo, että Norja päätti tästä huolimatta pitää yllä korkeatasoista Venäjä-tutkimustaan ja osaamistaan.

Hän arvioi, että Suomi ja Norja ovat ne Nato-maat, joiden painoarvoa Venäjän tunteminen kasvattaa. Molemmilla mailla on tässä paljon annettavaa.

– Suomesta tulee erittäin vaikutusvaltainen toimija Natossa, johtuen kattavasta tiedonsaannista ja myös poliittisesta ymmärryksestä, mitä Suomella on Venäjästä, hän sanoo.

Lue lisää:

Pääministeri Marin keskusteli Turkin Erdoğanin kanssa: "Odotamme, että Turkki ratifioi Suomen Nato-hakemuksen pikimmiten"

Nato-maiden asevoimien komentajat koolla Tallinnassa – Suomi ja Ruotsi osaksi Naton puolustusta vasta jäsenyyden vahvistuttua