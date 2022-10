NRK: Norjan hallitus esittää 25 miljoonaa kruunua kyttyrälohen torjuntaan

Kyttyrälohi on vieraslaji, joka on levinnyt Venäjältä länteen. Se on uhkana Atlantin lohelle ja jokien ekosysteemeille.

Rahalla on tarkoitus estää kyttyrälohta nousemasta Tenojoen itäpuolella sijaitseviin Itä-Finnmarkin jokiin. Tromssan ja Finnmarkin läänissä aiotaan yrittää auttaa joitakin jokia myös Länsi-Finnmarkissa.

Norjan hallitus esittää 25 miljoonan kruunua ensi vuoden valtionbudjetissa kyttyrälohien estämistoimiin, kertoo NRK. (siirryt toiseen palveluun) Se on 10 miljoonaa kruunua enemmän kuin tänä vuonna.

– On tärkeää, että pysäytämme kyttyrälohen Itä-Finnmarkissa. Meidän täytyy estää sen leviäminen etelämmäs ja muualle Eurooppaan, sanoo Norjan ympäristö- ja ilmastoministeri Espen Barth Eide saamenkieliselle Ávvir-sanomalehdelle (siirryt toiseen palveluun).

Norjan ympäristöviraston kyttyrälohen asiantuntijaryhmä on valmistelemassa raporttia toimenpide-ehdotuksista, jotka on sovitettu eri vesistöihin. Ensi kesäksi on ennustettu jälleen suurta kyttyrälohivaellusta esimerkiksi Tenojokeen ja sen sivujokiin.

– Odotamme uutta ennätystä kyttyrälohimäärässä vesistöihin ensi vuonna ja estämistoimenpiteemme määräävät, pystymmekö pitämään kyttyrälohien määrää matalana tulevina vuosina, sanoo Eide.

