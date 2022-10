Airbus etsii äärikylmästä nesteestä avainta päästöttömään matkustukseen – Yle tutustui tulevaisuuden lentokoneisiin, joista yksi on kuin pelkkä siipi

Ranskassa testataan jo tekniikkaa tulevaisuuden lentokoneseen, jonka käyttövoimana on vety.

Vetykoneen pakokaasut ovat lähes puhdasta vesihöyryä, mutta siinäkin on ongelmansa. Nykyisestä kerosiinista pitää joka tapauksessa päästä eroon.

TOULOUSE Vaikka lentoliikenteen osuus maailman hiilidioksidipäästöistä on vain noin kolme prosenttia, ei ilmojen teille kannata hypätä ihan puhtaalla omallatunnolla.

Korkeuksissa päästöjen vaikutus on paljon suurempi kuin täällä alhaalla, ja lisäksi lentomatkustamisen odotetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä.

Lentoala on kuitenkin ottanut tavoitteekseen olla hiilineutraali tuohon samaan vuoteen mennessä. Mutta miten se onnistuu?

Vetyä tankkiin ja taivaalle!

Eurooppalainen lentokoneenvalmistaja Airbus on käynnistänyt kunnianhimoisen hankkeen, jolla se aikoo tuoda päästöttömät lentokoneet markkinoille vuoteen 2035 mennessä.

– Myös meidän pitää kantaa vastuumme ja tehdä jotain ilmastonmuutosta vastaan, toteaa Airbusin ZEROe -nollapäästöhankkeen johtaja Glenn Llewellyn.

– Meidän pitää tehdä päästöttömästä lentämisestä kaupallisesti kannattavaa.

Airbus aikoo tuoda päästöttömät lentokoneet markkinoille vuoteen 2035 mennessä. Glenn Llewellyn Airbusin koekoneen edessä. Kuva: Jari Mäkinen / Yle

Vaikka sähkölentokoneiden tekninen kehitys olisi huimaa, ei niistä ole vielä nähtävissä olevassa tulevaisuudessa pitkille lentomatkoille ja satojen matkustajien kuljettamiseen.

Siksi Airbusin visiossa uusien koneiden polttoaineena olisi uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettu vety. Lentävä vetykone jättäisi taaksensa vain vesihöyryä sekä hyvin pieniä määriä typen oksideja ja muita epäpuhtauksia.

Vety olisi erinomainen polttoaine myös siksi, että sitä riittää enemmän kuin pystymme koskaan käyttämään. Noin 90 prosenttia koko maailmankaikkeuden aineesta on vetyä ja sitä voidaan saada vedestä helposti elektrolyysin avulla.

Eniten vetyä saadaan mukaan, kun se on nestemäisessä muodossa. Silloin sen lämpötilan täytyy olla vähintään -253 celsiusastetta, eli tankkien pitää olla tujakasti viilennettyjä ja termospullomaisesti eristettyjä.

Polttoainejärjestelmän tiiviys on tärkeää, sillä pienet vetymolekyylit löytävät helposti tiensä ulos pienistäkin halkeamista ja räjähtävät helposti.

Siviili-ilmailun luotettavuusvaatimukset ovat niin korkeat, että edessä on vielä paljon kehitystyötä, jotta vedystä tulisi arkinen polttoaine.

– Keskitymmekin tällä hetkellä tekniikan kehittämiseen ja sen jälkeen koelentämiseen. Vasta sen jälkeen päätämme millaisia uudet lentokoneet voisivat olla, Llewellyn sanoo.

Airbusin kolme parasta hahmotelmaa on laitettu piirroksessa lentämään muodostelmassa. Etualalla potkuriturbiinikone, taustalla perinteisen tyylinen suihkumoottorikone ja edessä uudenlainen “lentävä siipi.” Kuva: Airbus

Suihkari, potkurikone ja lentävä siipi

Airbus on hahmotellut kolme erilaista vetykonetta, jotka voisivat olla liikenteessä vuonna 2035.

Yksi on vähän kuin nykyiset suihkukoneet, esimerkiksi hieman kuin Finnairinkin käyttämä A321, mutta rungon peräosassa olisivat suuret vetytankit. Vedyllä toimivat moottorit olisivat siipien alla, ja siivet olisivat pitkät ja hoikat.

Nyt siipien muotoa säätelee paitsi aerodynamiikka, niin myös se, että niiden sisällä on polttoainetta. Ilman tankkeja voidaan siivistä tehdä nykyistä parempia.

Toinen on nykyisen kaltainen potkuriturbiinikone, mutta tässäkin rungon takaosassa olisivat vetytankit ja siivet olisivat solakammat. Äkkiseltään eroa ei huomaisi esimerkiksi ATR-72 -koneeseen verrattuna.

Kolmas konseptikone on kummallisemman näköinen niin sanottu "lentävä siipi". Leveä, sulavamuotoinen runko liittyisi saumattomasti siipiin, eikä koneessa olisi normaalia peräsintä tai korkeusvakaajaa lainkaan.

Paksu ja pönäkkä runko olisi erinomainen isojen vetytankkien sijoittamiseen, mutta matkustajan kannalta lentävä siipi on hankala: sisätila on lyhyt ja leveä, eikä sieltä ole montaakaan ikkunaa ulos. Tila antaa tosin mahdollisuuksia kokonaan uudenlaiselle matkustamosuunnittelulle.

Tämä aivan ensimmäinen A380 suoritti suurimman osan konetyypin lentokelpuuttamisen koelennoista ja on toiminut sen jälkeen testikoneena. Nyt sillä on edessään vedyllä toimivan moottorin testaus. Kuva: Jari Mäkinen / Yle

Superjumbo testaa vetymoottoria

Airbus aikoo testata vetytekniikkaa muuttamalla oman koekoneensa lentäväksi laboratorioksi. Aivan ensimmäisenä valmistunut Airbus A380 saa kylkeensä vedyllä toimivan, kokeellisen suihkumoottorin.

– Koneessa on täysi koelentovarustus ja siinä on joka puolella paljon antureita, toteaa koneen muutostöistä vastaava projektipäällikkö Mathias Andriamisaina.

–Tähän on helppo kiinnittää lisää mittalaitteita, se on luotettava ja meillä on valtavasti kokemusta koneen käyttämisestä sekä sillä tehtävistä tutkimuslennoista.

Mathias Andriamisainan takana A380:n sisällä on paikka, johon asennetaan neljä vetytankkia. Kussakin on 100 kiloa nestemäistä vetyä. Kuva: Jari Mäkinen / Yle

Moottorin kokeita varten tekee CFM International -yhtiö, jonka omistavat ranskalainen Safran ja yhdysvaltalainen General Electric. Safran tuntee vedyn hyvin avaruusraketteihin tekemiensä moottorien vuoksi, ja General Electric valmistaa maakaasulla sekä vedyllä toimivia kaasuturbiineita maanpäällisiin sovelluksiin.

Vaikka aikaa tuntuu olevan paljon vuoteen 2026, jolloin vetykoelentojen on tarkoitus alkaa, ei sitä ole yhtään liikaa.

– Emme tuo tänne koneeseen grammaakaan nestevetyä ennen kuin kaikki osat on testattu ensin erikseen ja sitten kaikki yhdessä, niin laboratorioissa kuin lentokoneen lentoa jäljittelevissä testipenkeissä, sanoo Andriamisaina.

– Emme ota lainkaan riskejä.

Tavoitteena on kerätä samalla tietoa ja kokemuksia, joilla vety voidaan tuoda normaaliksi lentokoneiden polttoaineeksi.

Superjumbosta tulee viisimoottorinen, kun ylös sen rungon takaosaan asennetaan vetymoottori. Kuva: Airbus

Ennen vetyä tankataan biopolttoaineita

Koska vetylentäminen on vielä yli vuosikymmenen päässä, pitää askelia kohti vihreämpää lentämistä ottaa jo sitä ennen. Helpoin ja ainoa tapa on käyttää biopolttoaineita tai synteettistä kerosiinia.

Airbusin kilpakumppani, amerikkalainen Boeing, panostaa toistaiseksi juuri näihin. Suurin osa nykyisin lentokoneissa käytettävistä moottoreista pystyy toimimaan näillä uusilla polttoaineilla.

Siihen menee vielä aikaa, että vetyä voidaan tankata koneisiin kuten kerosiinia nyt. Kuva: Jari Mäkinen / Yle

Tällä haavaa niitä sekoitetaan "normaalin" kerosiinin sekaan, mutta tavoitteena on käyttää sataprosenttista biopolttoainetta. Moottoritekniikan lisäksi siirtymistä biopolttoaineisiin rajoittaa niiden saatavuus ja hinta.

Uusien polttoaineiden hyvä puoli on se, että hiilidioksidia ei pumpata maan uumenista uuden öljyn muodossa ilmakehään, vaan sitä kierrätetään enemmän tai vähemmän hyvällä hyötysuhteella. Arvioista riippuen uudet polttoaineet voisivat olla jopa 70 prosenttia ympäristöystävällisempiä kuin nykyiset polttoaineet ovat.

Vedyn tasolle niillä ei kuitenkaan pääse.

Lentokoneiden moottorien jättövanat ovat kuin keinotekoisia pilviä, jotka estävät Maan pinnalta säteilevää lämpöä pääsemästä ulos avaruuteen ja siten lämmittävät osaltaan Maapalloa. Kuva: Jari Mäkinen / Yle

Miten päästä eroon jättövanoista?

Hiilidioksidin ja typen oksidien lisäksi nykyisen lentämisen ikävä seuraus ovat taivaalla näkyvät jättövanat. Moottoreista tuleva vesihöyry tiivistyy yläilmakehän pakkasessa kiteiksi muodostaen vaaleita vanoja.

Ne ovat kuin keinotekoisia pilviä, jotka estävät Maan pinnalta säteilevää lämpöä pääsemästä ulos avaruuteen ja siten lämmittävät osaltaan Maapalloa.

Vetyä käytettäessä jättövanat ovat todennäköisesti tujakampia, koska pakokaasut ovat pääasissa vesihöyryä.

Glenn Llewellyn tunnustaa ongelman ja toteaa, että juuri siksi koekoneen moottori on mahdollisimman kaukana sen perinteisistä moottoreista.

– Nyt pystymme mittaamaan ja vertaamaan moottorien päästöjä ja jättövanoja selvästi erikseen.

Jättövanojen muodostumista vähentää tai estää yksinkertaisesti lentokorkeutta säätämällä, mutta miten näin tehtäisiin normaalissa lentotoiminnassa turvallisuutta vaarantamatta?

Todennäköisesti ensimmäinen liikenteeseen tuleva vetykone on tämän kaltainen. Kuten nykyiset lentokoneet, mutta rungon takaosassa on tilaa vetytankeille. Kuva: Airbus

– Tulemme testaamaan tätäkin. Monia asioita voidaan ennakoida ja simuloida, mutta mikään ei korvaa toistaiseksi oikeissa olosuhteissa tehtäviä koelentoja.

Millaisia ajatuksia lentämisen tulevaisuus sinussa herättää? Voit keskustella aiheesta huomiseen kello 23.00 saakka.

Lisää aiheesta:

Tiedeykkönen: Vetylentokoneita mainostetaan päästöttöminä, mutta kysymysmerkkejä on vielä paljon ilmassa