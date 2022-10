Jääkärit onnittelivat tuoretta presidenttiä murhakirjeellä – K.J. Ståhlbergiä kohtaan tunnettu viha yllätti kokeeneen historioitsijankin

"Telefooniin!"

Puhelin soi Ståhlbergin perheen kesähuvilalla Kalannissa Turun lähellä. 17-vuotias Aune Ståhlberg tarttui kuulotorveen, josta erottui rätinän keskeltä:

"Halloo, päivää, tämä on toimittaja Kilpi Turun Sanomista. Saanen luvan onnitella."

Aunen jalat meinasivat pettää, kun hän kuuli uutisen. Hänen isänsä K.J. Ståhlberg oli juuri valittu Suomen tasavallan ensimmäiseksi presidentiksi.

Valinta oli tehty kaukana Helsingissä.

Kansanedustajat olivat 25. heinäkuuta 1919 kokoontuneet Heimolan taloon äänestämään presidentistä. Ståhlbergin vastaehdokas ei ollut kuka tahansa poliitikko: valkoisen armeijan ylipäällikkö, valtionhoitaja Gustaf Mannerheim tuntui niin ylivertaiselta hahmolta tuon ajan Suomessa, että myös Aune Ståhlberg oli vielä vaalipäivän aamuna veikannut häntä presidentiksi.

Lopputulos oli kuitenkin selvä: Ståhlberg sai 143 ääntä, Mannerheim 50.

– Mannerheimia kannattaneet Kokoomus ja Ruotsalainen kansanpuolue olivat tehneet kohtalokkaan virhearvion suostuessaan siihen, että eduskunta valitsee presidentin, sanoo poliittisen historian emeritus professori Seppo Hentilä.

Hän on kirjoittanut yhdessä Marjaliisa Hentilän kanssa teoksen Tasavallan ensimmäiset. Presidenttipari Ester ja Kaarlo Juho Ståhlberg 1919-1925. Siitä löytyy tuokiokuva vaalipäivän tunnelmista.

K.J. Ståhlbergillä ei ollut esikuvaa presidentin rooliin. Varsinkin edustamiseen liittyvät tehtävät olivat vetäytyvälle presidentille vaikeita ja niissä Ester Ståhlbergin apu oli korvaamaton. Kuva: Eric Sundström / Museovirasto

Jos presidentti olisi valittu kansan äänillä, Ståhlbergistä tuskin olisi tullut presidenttiä. Hentilän mukaan ujo ja vetäytyvä mies ei olisi suostunut edes ehdolle. Eduskunnassa Ståhlbergillä oli kuitenkin keskustan ja SDP:n vankka enemmistö takanaan.

Silti presidentinvaalin lopputulos oli yllätys, ei vähiten Ståhlbergille itselleen.

Koko tehtävä, tasavaltaisen maan demokraattinen johtaja, jota kutsuttaisiin presidentiksi, oli kummajainen. Sellaisesta ei ollut Suomessa kokemusta, eikä koko Euroopasta löytynyt montaa presidenttiä. Tehtävä oli luotu vain pari viikkoa ennen vaalia, kun Suomeen oli hyväksytty tasavaltalainen hallitusmuoto.

Lyhyessä ajassa tapahtui isoja asioita. Eivätkä kaikki olleet tyytyväisiä lopputulokseen. Suomestahan piti tulla monarkia. Kuningaskin oli jo katsottuna.

"Vastustajilleen Ståhlberg oli saatanaakin pahempi"

K.J. Ståhlbergiä on kuvailtu värittömäksi ja sovinnolliseksi poliitikoksi. Juristina hän oli kiinnostuneempi ahkeroimaan lakipykälien parissa kuin käymään kiivaita väittelyjä julkisilla estradeilla.

Hänen persoonassaan ei vaikuttaisi olevan mitään, mikä herättäisi suuria tunteita. Ja niitä hän kuitenkin herätti. Ehkä enemmän kuin yksikään hänen seuraajistaan.

Hentilät kirjoittavat, että "tuskin minkään muun valtiollisen vaalin tulos on Suomessa herättänyt yhtä ristiriitaisia tuntoja kuin ensimmäisen presidentinvaalin".

– Vastustajilleen hän oli saatanaakin pahempi, Seppo Hentilä kuvailee reaktioita, joita Ståhlbergin valinta aiheutti.

Pilakuva juuri valitusta presidentti Ståhlbergistä. Se tiivistää mahdottomalta tuntuvan tehtävän yhdistää sisällissodan jakama maa. Kuva: Museovirasto

Ståhlberg edusti Edistyspuoluetta, siis porvaristoa. Sisällissodan jakamassa Suomessa hänen kiivaimmat vastustajansa eivät kuitenkaan tulleet punaisten puolelta.

– Ståhlberg oli johtava tasavaltalainen, eikä tasavalta miellyttänyt laitaoikeistoa.

Ståhlbergiä vihaavaan laitaoikeistoon kuului muun muassa Petter Forsströmin ja Rafael Haarlan kaltaisia teollisuusmiehiä, Mannerheimin lähimpiä upseereita sekä erityisesti jääkäreitä. Ståhlberg oli pitänyt jääkäriliikettä maanpetoksellisena toimintana, eivätkä jääkärit olleet unohtaneet tätä.

– 32 jääkäriupseeria lähetti Ståhlbergille omilla nimillään allekirjoitetun kirjeen. Siinä he uhkasivat murhata tuoreen presidentin, jos tämä ei ymmärrä erota, Hentilä sanoo.

Murhauhkaus ei jäänyt yksittäistapaukseksi. Oikeiston vihanpito Ståhlbergiä kohtaan jatkui 1930-luvulle, jolloin lapuanliikkeen lehdissä etsittiin hänelle murhaajaa.

– Avoimesti kyseltiin, mistä löytyy se uusi Eugen Schauman, joka tekisi tämän "isänmaallisen" teon.

Oikeiston vihanpito Ståhlbergiä kohtaan huipentui lapuanliikkeen kyyditykseen. Kun Ester ja K.J. Ståhlberg palasivat Helsinkiin 16. lokakuuta 1930, he saivat kunnioittavan vastaanoton. Kuva: Helsingin kaupunginmuseo

On myös viitteitä siitä, että vuonna 1922 surmatun sisäministeri Heikki Ritavuoren paikalle kaavailtiin presidenttiä. Ritavuori oli Ståhlbergin puoluetoveri ja hengenheimolainen.

Ståhlbergiä itseään Ritavuoren murha ei varsinaisesti yllättänyt. Kun hänen vaimonsa Ester uutisen kuultuaan päivitteli, kuinka kauheaa ja käsittämätöntä kaikki oli, Ståhlberg korjasi: "Ei se ole käsittämätöntä, sehän on kiihotuksen tulos."

Seppo Hentilä muistuttaa, että 1900-luvun alussa Suomen lainsäädännössä ei ollut laittoman uhkauksen käsitettä. Vihapuhetta sai viljellä vapaasti, eikä sen kohde pystynyt puolustautumaan.

Myöskään poliitikkoihin kohdistunut väkivalta ei ollut niin harvinaista kuin Ritavuoren murhan yhteydessä usein mainittu määre "itsenäisyyden ajan ainoa poliittinen murha" antaa ymmärtää. Sisällissodan perintönä väkivaltaan tarttumisen kynnys oli Suomessa huomattavasti matalammalla kuin muissa Pohjoismaissa, Hentilät kirjoittavat.

Vesa Vierikon esittämä K.J. Ståhlberg on pääosassa Kansallisteatterin 150-vuotisjuhlanäytelmässä. Kuva: Aalto Puutio / Yle

Demokratian puolustajan paluu

Vesa Vierikon esittämä vanha K.J. Ståhlberg seurailee hieman syrjässä, kun Kansallisteatterin päälavalla tehdään viimeisiä viilauksia ennen ensi-iltaa. Vierikko joutuu säästelemään flunssaista ääntään.

Kun Kansallisteatterissa mietittiin, mikä voisi olla 150-vuotta täyttävän teatterin juhlanäytös, esille nousi Ståhlberg. Suomen ensimmäinen presidentti oli vaivannut pääohjaaja Esa Leskistä jo pitkään.

– Ståhlberg on jäänyt historiassa sivuun, vaikka hän on erittäin merkittävä henkilö.

Ohjaaja Esa Leskinen on kiinnostunut tuomaan historian tapahtumia teatterilavalle. Kuva: Aalto Puutio / Yle

Syynä on ehkä se, että lähihistoriaamme kerrotaan sotien kautta ja demokratiaprosessi on jäänyt sivuosaan, Leskinen pohdiskelee.

Leskinen on tutkinut Ensimmäinen tasavalta -näytelmää varten tarkkaan Ståhlbergin vaiheita. Syntyi kuva tinkimättömästä laillisuuden, oikeusvaltion ja demokratian puolustajasta.

– Hän edustaa minulle hyvin suomalaisia hyveitä: maltillisuutta, rauhaa ja keskitien kulkemista.

Ja näistä syistä häntä vihattiin niin oikealla kuin vasemmallakin.

– Kaikkihan häntä vihasi. Paitsi Santeri Alkio!

Leskinen tarkentaa, että Ståhlberg oli poliittisten ääripäiden hampaissa.

– Demokratia ei ollut mikään itsestäänselvyys. Meillä on vähän näköharha siitä, että demokratia on hyvä ja näin on aina ollut. Vuonna 1919 moni suhtautui siihen varsin epäillen.

Myös professori Seppo Hentilän mukaan demokratia oli nuoressa tasavallassa usein uhattuna. Hänen mukaansa uhka tuli enemmän laitaoikeistosta kuin vallankumouksellisesta vasemmistosta, joka oli sisällissodan jäljiltä heikko tai maanpaossa Neuvostoliitossa.

– Diktatuurin kaipuu oli oikeistossa erittäin kovaa. Mannerheimistä yritettiin useita kertoja tehdä diktaattoria, kunnes hän itse 1930-luvun alussa lopetti nämä hankkeet.

K.J. Ståhlbergiä kohtaan tunnetun vihan voimakkuus yllätti kokeneen poliittisen historian tuntijan, professori Seppo Hentilän. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Sekä Leskiselle että Hentilälle presidentti K.J. Ståhlberg on se henkilö, jota on eniten kiittäminen demokratian säilymisestä.

– Hänen roolinsa on ihan keskeinen. Hän oli tasavaltalaisen hallitusmuodon kirjoittaja ja sen puolustaja. Hän piti järjestelmää pystyssä. Seuraaja Relander alkoi jo lipsua lapuanliikkeen suuntaan, Hentilä sanoo.

Presidenttivuosien jälkeen Ståhlberg toimi pitkään lainvalmistelijana. Hän oli myös presidentti J.K. Paasikiven neuvonantaja. Ståhlbergistä tuli arvostettu kunniavanhus, josta kenelläkään ei ollut pahaa sanottavaa. Hänen kunniakseen pystytettiiin patsas eduskuntatalon eteen, elämänkerta kirjoitettiin vuonna 1969. Ja sitten hän jäi unholaan.

Kunnes tänä syksynä Ståhlberg on tehnyt paluun. Kansallisteatterin juhlanäytöksen ja Hentilöiden kirjan ohella Ståhlbergistä on kirjoittanut myös oululainen Petri Laukka.

Seppo Hentilän ja Esa Leskisen mukaan kyse on sattumasta. Ja ei ehkä sittenkään täysin. Ehkä ajanhenki suosii keskitien kulkijoita. Tähän suuntaan viittaisi myös laajuus, jolla sisäministeri Ritavuoren murhan satavuotispäivä oli esillä alkuvuodesta.

– On käynyt ilmi, ettei demokratia ole vieläkään itsestäänselvyys. Autoritaarisia johtajia tunkee ovista ja ikkunoista. Näinä aikoina Ståhlberg on henkilö, jota kannattaa muistaa, Leskinen sanoo.

