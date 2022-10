Heikentynyt turvallisuuspoliittinen tilanne, Venäjä ja Nato puhuttavat presidentti Niinistön Norjan-matkalla

Sauli Niinistö ja Jonas Gahr Støre keskustelivat 13. kesäkuuta Naantalin Kultarannassa. Kuva: Jani Saikko / Yle

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö matkaa viralliselle vierailulle Norjaan.

Presidentin virallinen vierailu ei ole yhtä juhlava kuin valtiovierailu, mutta asiasisällöltään ainakin yhtä merkittävä.

Niinistö neuvottelee Norjan pääministerin Jonas Gahr Støren kanssa heti maanantaina ja keskustelee puolustusministeri Bjørn Arild Gramin ja Norjan eduskunnan eli suurkäräjien ulkoasian- ja puolustusvaliokunnan kanssa tiistaina.

Lisäksi Niinistö tapaa Norjan kuninkaan Haraldin, kuningatar Sonjan ja kruununprinssi Haakonin.

Virallinen vierailu piti alun perin tehdä jo huhtikuussa, mutta matka siirtyi Niinistön sairastuttua koronaan. Vierailun ohjelma on nyt pitkälti sama kuin keväällä.

Turvallisuuspoliittinen tilanne näkyy vierailuohjelmassa

Ohjelmassa painottuu entisestään heikentynyt turvallisuupoliittinen tilanne. Suomella ja Norjalla on tietyllä tavalla samantyyppinen suhde Venäjään. Pohjois-Norjassa rinnakkaiselo on ollut arkista ja rajayhteistyö tiivistä aina siihen saakka, kun Venäjä helmikuussa hyökkäsi Ukrainaan.

Norja on ollut tiukasti Venäjän vastaisessa pakoterintamassa, vaikka osa pohjoisnorjalaisista aluksi arvostelikin päivittäisen kanssakäymisen vaikeutumista.

Niinistö saapuu Norjaan, jonka valmiustilaa on kiristetty Nord Stream -kaasuputkien räjähdysten jälkeen. Norja on Euroopan suurin kaasun ja öljyn tuottaja. Pelko sabotaaseista levisi Norjaan varsinkin, kun öljynporauslauttojen lähistöllä on havaittu lentävän tunnistamattomia lennokkeja.

Suomen Nato-jäsenyyskin varmasti esillä

Vierailulla puhutaan varmasti myös Suomen ja Ruotsin Nato-hakemuksista, onhan Norja kuulunut puolustusliittoon alusta alkaen eli vuodesta 1949.

Suomen jäsenyyden yhteydessä esimerkkinä käytettiin juuri Norjaa, jonka maaperällä ei ole pysyviä Naton joukkoja, tukikohtia eikä ydinaseita. Norjalla ei ole kuitenkaan liittymissopimuksessaan mitään varaumia, kuten ei nyt Suomellakaan.

Suomen ja Ruotsin Nato-hakemusten hyväksyminen on edennyt Nato-maissa sutjakkaasti, ainoana poikkeuksena Turkki ja Unkari. Norja on kaikissa käänteissä tarjonnut apuaan, mikäli Suomi tai Ruotsi sitä tarvitsisivat.

Niinistön kiinnostus ja arvostus Norjaa kohtaan näkyi esimerkiksi tämän kesän Kultaranta-keskusteluissa. Tapahtuman päävieraat olivat norjalaiset, Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg ja Norjan pääministeri Gahr Støre.