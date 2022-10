Analyysi: Ukrainalaisten syntymäpäivälahja Vladimir Putinille voi johtaa sodan nopeaan kiihtymiseen

Ukrainalaiset ovat odottaneet iskua Krimin siltaan kuin kuuta nousevaa. Lauantaiaamun tapahtumien jälkeen ratkaisevaa on, kuinka henkilökohtaisesti Putin ottaa tämän iskun, kirjoittaa Ylen Ukrainan-toimittaja Maxim Fedorov.

KIOVA Ukrainalaisen Twitterin suosituimpiin aiheisiin pääsi tänään aamulla sana kaunis. Ukrainalaisten mielestä Kertšinsalmen ylittävän sillan palaminen oli kaunista katsottavaa. Eikä ihme, sillä sitä on Ukrainassa odotettu jo pitkään.

Ukrainan kansan tunnelmat ovat lauantaina olleet jopa riemukkaita. Samalla kun Venäjän presidentille Vladimir Putinille silta oli hänen mahtinsa ja suosionsa merkki, ukrainalaisille se oli Venäjän aggression ja Krimin niemimaan miehityksen symboli.

Ensimmäisiä yrityksiä yhdistää Kertšinsalmen rannat oli jo toisen maailmansodan aikana. Myös 1990-luvulla keskusteltiin mahdollisesta siltaprojektista. Kapea salmi oli kuin luotu sillan rakentamiselle, mutta ei sillä tavalla kuin se loppujen lopuksi toteutettiin.

Venäjä teki sen omana projektinaan kysymättä lupaa maalta, jolle Krim virallisesti kuuluu.

Siltaa pitkin Krimille vyöryi paitsi venäläisiä turisteja myös venäläisiä aseita ja sotilaita, jotka ohjattiin tänä vuonna hyökkäykseen Ukrainaa vastaan.

Silta on ollut tärkein kulkuyhteys venäläisten huollolle miehitetyn Hersonin alueen suuntaan. Lentoyhteyden puuttuessa silta oli tavallisille venäläisille ainoa matkustusreitti Krimin ja Venäjän välillä.

Sodan aikana Krimin sillan tuhoamisesta on tullut Ukrainassa kansallinen asia. Piirroksia palavasta sillasta on katujulisteissa, ja matkamuistoja on kaupiteltu jo.

Erityisen palavasti iskua siltaan on toivottu tällä viikolla, kun Putin vietti 70-vuotisjuhlaansa. Lahja tuli heti syntymäpäivän jälkeisenä aamuna.

Ukraina ei ole vielä virallisesti vahvistanut olevansa iskun takana.

Presidentti Volodymyr Zelenskyin neuvonantaja Mihailo Podoljak sanoi Twitterissä yleisellä tasolla, että Krimin silta on vasta alkua ja että kaikki laittomasti rakennettu täytyy tuhota. Ukrainan puolustusministeriö muistutti, että Moskva-risteilijä ja Kertšinsalmen silta ovat aiemmin olleet venäläisen voiman symboleita ukrainalaisella Krimillä.

On vielä aikaista sanoa, mitä todellisuudessa sillalla tapahtui.

Venäläislähteiden mukaan siltaa pitkin ajanut rekka syttyi palamaan. Ukrainalaisviestimissä leviää lähdetieto, että iskun takana on Ukrainan turvallisuuspalvelu. Virallista vahvistusta asialle ei toistaiseksi ole.

Riippumatta siitä, mitä sillalle tapahtui ja kuinka paljon se kärsi, tärkein on jo tapahtunut: Ukraina on onnistunut jälleen kerran tekemään särön Venäjän presidentin maineeseen.

Nyt tärkeimmäksi kysymykseksi nousee se, kuinka henkilökohtaisesti Putin ottaa tämän iskun ja päättääkö hän laajentaa sodan kulkua. Kun taustalla on Venäjän presidentin hiljattain esittämiä uhkauksia mahdollisesta ydinaseen käytöstä, sodan eskaloituminen ei lupaa mitään hyvää kenellekään.

