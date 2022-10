Maatalous ja elintarviketeollisuus vaativat satojen miljoonien sähkötukea – "Hallituksen olisi pitänyt jo toimia"

Maataloustuottajia edustava MTK ja ruokateollisuuden yrityksiä edustava elintarviketeollisuusliitto vaativat hallitukselta satoihin miljooniin euroihin nousevaa tukipakettia yrityksille.

Sähkön hinnannousu ajaa monia yrityksiä syviin vaikeuksiin. Kalliin sähkön takia edessä on toiminnan supistaminen, pahimmillaan jopa konkurssi. Esimerkiksi Närpiössä joudutaan sulkemaan talvella kasvihuoneita, mikä vaikuttaa tomaatin ja kurkun saatavuuteen.

Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Mikko Käkelän mielestä yrityksiä on tuettava tukalassa tilanteessa kuten kotitalouksia. Käkelä vetoaa myös huoltovarmuuteen.

– Tilanne on hyvin akuutti tällä hetkellä. Kysymys ei ole ainoastaan hinnasta, vaan myös saatavuudesta. Millä varmistetaan, että tuotanto on käynnissä. Ruoka-alan prioriteettitasoa pitää nyt nostaa, jotta varmistetaan, että ruokaa on saatavilla, Käkelä sanoo.

Elintarvikealan tukitarve voi nousta 100 miljoonaan

Mikko Käkelän mukaan erityisesti elintarvikealan pienten ja keskisuurten yritysten tilanne on erittäin vaikea, koska tuotantokustannusten nousua ei ole pystytty siirtämään eteenpäin hintoihin asiakkaille.

Alan sopimukset tehdään hyvissä ajoin, eikä niissä välttämättä ole huomioitu nopeita muutoksia.

– Arvioimme, että ruoka-ala tai elintarviketeollisuus tarvitsisi suoraa tukea noin 50–100 miljoonaa euroa. Tuki olisi määräaikainen. Sillä päästäisiin pahimman ajan eli talven yli. Kun nyt katsoo sähkön futuurihintoja, näyttää, että keväällä tämä tilanne helpottuu, Käkelä kertoo.

Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtajan Mikko Käkelän mukaan ala tarvitsee 50-100 miljoonaa euroa suoraa tukea, jolla varmistetaan ruuantuotanto. Kuva: Jaani Lampinen / Yle

Valtio on tukenut kuljetusalaa 75 miljoonalla eurolla polttoaineiden hintojen noustua ja maatalousyrittäjiä 300 miljoonalla eurolla lannoitteiden ja sähkön kallistumisen takia. Nämä kohdennetut, määräaikaiset tuet ovat helpottaneet alojen tilannetta, Käkelä muistuttaa.

Käkelän mukaan korona-aikana yrityksille luotuja tukimalleja, kuten kustannustukea ja sen maksukäytäntöjä voitaisiin käyttää hyväksi uudessa tuessa.

Euroopan unionissa on valtiontuille tiukat säännöt, jotta kilpailu sisämarkkinoilla pysyisi aitona ja tasapuolisena.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) totesi Ylen Ykkösaamussa, että Suomelta loppuvat nopeasti rahat, jos EU:n jäsenvaltiot alkavat pumppaamaan kansallisia tukia yrityksiinsä.

Saksassa on kuitenkin päätetty 200 miljardin euron kansallinen energiatukipaketista, josta osa todennäköisesti menee yritysten tukemiseen.

Käkelä uskoo, että EU:n valtiontukisäännöksistä löytyy joustoa nimenomaan huoltovarmuuden kannalta kriittisten toimintojen, kuten ruuantuotannon suhteen.

MTK:n arvio tuen määrästä jopa 250–750 miljoonaa

Hallitus kertoi ensi vuoden budjetin julkistuksen yhteydessä elokuussa, että se selvittää myös yrityksille, maataloustuottajille ja yhteisöille tukipakettia, jolla kompensoitaisiin sähkön voimakasta hinnannousua.

Ylen tietojen mukaan hallitus seuraa tiiviisti huoltovarmuudelle tärkeiden alojen tilannetta, mutta toistaiseksi päätöksiä yritysten sähkötuista ei ole tehty.

Ylelle kerrotaan, että hallituksessa ollaan hyvin tietoisia niistä valtavista paineista, joita sähkön hinnannousu on aiheuttanut yrityksille ja maataloustuottajille.

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton (MTK) toiminnanjohtaja Jyrki Wallinin mukaan ruuan alkutuottajat ovat yhä syvissä vaikeuksissa. Wallinin mukaan tilojen konkursseista kuulee joka päivä.

– Meillä on aito kriisitilanne tällä hetkellä. Kustannukset ovat räjähtäneet silmille: lannoitteet, polttoaineet, rehut ja nyt tulee sitten vielä sähkö tulevana talvikautena päälle. Sen rajuimmat vaikutukset ovat vasta tulossa, Wallin luettelee.

MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin toivoo hallitukselta nyt nopeita ja selkeitä toimenpiteitä, koska maatalousyrittäjien tilanne heikkenee jatkuvasti. Kuva: Veikko Somerpuro / MTK

Wallinin mukaan yritykset tarvitsevat ehdottomasti oman tukipakettinsa, jonka kokoluokaksi hän laskee useita satoja miljoonia euroja.

– Sähkökustannukset tulevat nousemaan noin 250–750 miljoonaa euroa, joten siihen haarukkaan se varmasti osuu, Wallin toteaa.

Hän toivoo, että hallitus ja EU löytävät keinoja, joilla tuki voitaisiin kohdentaa juuri suurille sähkönkäyttäjille.

Vaikka maatalous sai keväällä tukipaketin, lannoitteiden ja sähkön hinta on noussut entisestään. 300 miljoonan euron tuki on jo käytetty. Wallinin mukaan maatalouden huoltovarmuus on uhattuna sähkönhinnan vuoksi. Tilojen tuotantomäärät tulevat laskemaan.

Hän odottaa varautumisen ministerityöryhmältä nyt nopeita ja selkeitä toimenpiteitä.

– Hallituksen olisi pitänyt jo toimia. Nyt kuullaan ikäviä uutisia rahoituskentältä, että yritysten rahoitus tiukkenee. Jokainen viikko vie asioita huonompaan suuntaan, Wallin kertoo.

Yrittäjät torjuu yritysten ylimääräisen sähkötuen

Pieniä ja keskisuuria yrityksiä edustavan Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen suhtautuu yllättäen kielteisesti yritysten sähkötukeen.

– Tällä hetkellä ei ole syytä lähteä erityiseen yrityksiä tukevaan sähkötukipakettiin. Korko- ja energiahintariski kuuluvat yrittäjyyteen. On harkittava erittäin tarkkaan, koska lähdetään erikseen rakentamaan mitään spesiaaleja tukia, Kuismanen painottaa.

Kuismasen mukaan ylimääräiset tuet pitäisi varata tilanteisiin, joissa valtio estää tai rajoittaa yritysten toimintaa. Pääekonomisti perustelee nihkeyttään myös Suomen velkaantumisella. Suomi ei voi elää vain yhdestä tukipaketista seuraavaan.

– Tämä tilanne ei ole vielä niin sanotusti taputeltu ja täytyy katsoa, mihin meillä on myös tulevina aikoina varaa. Tällä hetkellä julkisessa taloudessa pitäisi pikemminkin vähentää kuin lisätä menoja, Kuismanen sanoo.

Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen torjuu yritysten sähköpaketin. Jos sellainen kuitenkin tulee, sen pitää kohdistua kaikille sähkön hinnannoususta kärsiville yrityksille. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Kuismasen mukaan tukipaketit voivat johtaa käyttäytymisen muutokseen ja siten nostaa energian hintaa. Hän epäilee myös, etteivät tukirahat kohdennu tehokkaasti juuri siihen ajanjaksoon, joilloin apua eniten tarvitaan.

Jos hallitus kuitenkin lopulta päätyy tukemaan yrityksiä, tukijärjestelmän pitää Kuismasen mukaan kohdistua tasapuolisesti kaikkiin toimialoihin ja eri yrityskokoihin, joille sähkön hinnannousu on aiheuttanut suuria vaikeuksia. Ei siis vain maatalouteen ja elintarviketeollisuuteen.

Tämä todennäköisesti kasvattaisi tukipaketin kokoa.

Uusia tukea kaipaavia aloja ilmaantuukin valtion kukkarolle jatkuvasti.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) Turun ja Rauman telakat ovat myös pyytäneet hätärahoitusta valtiolta talousvaikeuksien takia.

Lehti kertoi lauantaina, että Meyerin Turun telakka neuvottelee enimmillään 200 miljoonan euron suuruisesta rahoituksesta valtion kanssa. Rauma Marine Constructionsille myönnettiin jo aiemmin 40 miljoonan euron pääomalaina.

Voit keskustella aiheesta maanantaihin kello 23 asti.

