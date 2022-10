Venäläinen Anastasiia Diudina auttaa ukrainalaisia Suomessa – vastaanottokeskuksien määrä kasvaa vauhdilla, eikä ongelmilta ole vältytty

Venäläinen Anastasiia Diudina, 27, muutti viisi vuotta sitten Suomeen, koska koki synnyinmaansa jo silloin ahdistavaksi elinympäristöksi.

Tunteitaan hän ilmaisee taiteen keinoin. Maalaukset ottavat vahvasti kantaa Venäjän hyökkäykseen Ukrainassa.

– En koe mitään rakkautta venäläistä maailmaa kohtaan. Se on tappanut niin paljon ihmisiä, Diudina sanoo.

Nykyään Vantaalla asuva Diudina käyttää paljon aikaansa Suomeen tulleiden ukrainalaisten auttamiseen. Hänestä se on suorastaan jokaisen venäläisen ja venäläistaustaisen ihmisen velvollisuus.

– Minusta tuntuu, että Venäjän kansalaisella ei ole enää mahdollisuutta olla politiikan ulkopuolella. Kyse on kuitenkin ihmishengistä. Jokaisen täytyy miettiä, mitä me voimme tehdä Ukrainan hyväksi, Diudina sanoo.

Suomessa asuvien venäläisten joukko on muodostanut oman avustuspiirinsä. Vapaaehtoisryhmään kuuluu noin 160 ihmistä, jotka auttavat vastaanottokeskuksissa asuvia ukrainalaisia. Siinä on auttanut se, että moni venäläinen ymmärtää ukrainaa ja ukrainalainen venäjää.

Diudinan mukaan venäläisten viestiketjuun on tullut paljon avunpyyntöjä vastaanottokeskuksissa asuvilta ukrainalaisilta.

– Aika monessa keskuksessa sanotaan pakolaisille, että heidän täytyy tyytyä siihen, mitä heillä tällä hetkellä on. Se on aika halventava vastaus, jos haluaa apua, Diudina sanoo.

Vastaanottokeskusten määrä moninkertaistui nopeasti

Suomessa asuvien venäläisten avustuksella ukrainalaiset ovat tehneet oloistaan jopa kantelun Kirkkonummella toimivasta vastaanottokeskuksesta, jossa asukkaat eivät saaneet heille kuuluvia vastaanottorahoja ajallaan.

Lisäksi Mikkelin Kyyhkylän vastaanottokeskuksessa on tarjottu huonolaatuista ruokaa, ja Helsingissä sijaitsevassa keskuksessa ei ollut lapsille pinnasänkyjä.

Suomessa on nyt yli 90 vastaanottokeskusta. Ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan Suomessa oli vain parikymmentä vastaanottokeskusta. Niiden määrä on yli nelinkertaistunut lyhyessä ajassa, ja lisää on tulossa.

Maahanmuuttoviraston eli Migrin lisäksi vastaanottokeskuksia ylläpitävät kunnat, yritykset ja järjestöt.

Maahanmuutoviraston vastaanottoyksikön johtajan Pekka Nuutisen mukaan ongelmat liittyvät siihen, että keskuksia on perustettu kovalla kiireellä. Migrin tietoon tulleisiin epäkohtiin on jo puututtu.

– Toimintaa on jouduttu laajentamaan nopeasti, ja se on ollut haastava tilanne palveluntuottajille. He ovat pystyneet reagoimaan nopeasti, että ihmisiä on saatu sisään samalla, kun vielä rakennetaan keskuksen infraa, kalustetaan ja rekrytoidaan työntekijöitä. Monessa paikassa on samalla opiskeltu meidän toimintamme ohjeistusta, Nuutinen sanoo.

Diudina ilmaisee huolensa taiteilijan herkkyydellä. Hänen itse maalaamassaan taulussa lukee: "Lopettakaa ukrainalaisten kansanmurha." Kuva: Katriina Laine / Yle

Hinta on kilpailutuksen painavin kriteeri

Migri on kilpailuttanut 16 uuden vastaanottokeskuksen toiminnan järjestämisen Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Keski-Suomen, Lapin, Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan hyvinvointialueilla. Kilpailutuksen ensimmäisen vaiheen arvo on 250 miljoonaa euroa.

Migrin tehtävänä on myös valvoa vastaanottokeskusten toimintaa.

– Voimme tehdä muun muassa tiedusteluita ja pyytää selvityksiä. Tarvittaessa tehdään valvontakäyntejä, ennalta ilmoitettuja tai ilmoittamattomia, Nuutinen kertoo.

Jos ongelmat jatkuvat keskuksessa pitempään, palveluntuottajan sopimus voidaan irtisanoa.

Vastaanottojärjestelmässä on ennätysmäärä asiakkaita Vastaanottojärjestelmässä on nyt enemmän asiakkaita kuin koskaan aiemmin

Ukrainalaiset ovat jättäneet tänä vuonna 41 002 tilapäisen suojelun hakemusta

Heistä alle puolet asuu vastaanottokeskuksissa

Kymmenesosa asuu kunnan järjestämissä asunnoissa

Muut ovat yksityismajoituksessa

Samoja ongelmia Lähi-idän pakolaiskriisin aikaan

Migri ei kuitenkaan ole aivan uuden tilanteen edessä nyt Ukrainan kriisin vuoksi.

Vastaavanlainen tilanne käynnistyi myös syksyllä 2015, kun turvapaikanhakijoita tuli Suomeen suurin joukoin Lähi-idästä. Vastaanottokeskuksia perustettiin kovaa vauhtia, ja ongelmat olivat samantyyppisiä kuin tänä päivänä, kertoo maahanmuuttoa tutkinut Helsingin yliopiston sosiologian professori Lena Näre.

– Myös silloin käytiin keskustelua ruuan heikkolaatuisuudesta. Vastaanottorahan maksamisessa oli ongelmia, kun maksujärjestelmä muuttui, ja ihmisten rahat jäivät jumiin vanhalle kortille, Näre sanoo.

Tutkija Näre ymmärtää, että Migri toimii budjettinsa rajoissa, ja vastaanottokeskusten pyörittäjille sattuu kiireessä virheitä. Hänen mielestään kilpailutuksen kriteereissä olisi kuitenkin parantamisen varaa. Palvelun hintaa pitäisi painottaa vähemmän ja laatua enemmän.

– Jos palvelu koetaan epäinhimillisenä tai ihmisarvoa loukkaavana, se antaa viestin, että et ole tervetullut tänne, Näre huomauttaa.

Aktivisti toivoo lisää kuuntelua

Ukrainalaisia Suomessa ruohonjuuritasolla auttava Diudina toivoo, että vastaanottokeskuksissa nyt asuvia ukrainalaisia kuultaisiin enemmän. Diudina uskoo, että sitä kautta voitaisiin oppia, mitä pitäisi tehdä toisin.

– Traumat, joita he käy läpi on sellaisia, joita me ei täällä Suomessa voida kuvitella. Meidän täytyy antaa heille ääni. Vahvistaa heidän ääntään, Diudina sanoo.

Anastasiia Diudinan viesti on selkeä: "Imperiumi kaatuu". Kuva: Katriina Laine / Yle

