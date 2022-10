Tämä Kertšinsalmen sillan räjähdyksestä tiedetään: Erittäin voimakas räjähdys, "jopa 20–30 tonnia räjähteitä", rakenteissa ehkä vakavia vaurioita

Spekulaatiot siitä, mitä Kertšinsalmen sillalla varhain lauantaiaamuna oikein tapahtui, ovat sunnuntaina kiihtyneet.

Tämä tiedetään: sillalla tapahtui lauantaiaamuna noin kello 6 Suomen ja Ukrainan aikaa voimakas räjähdys, joka romautti osan ajoneuvosillasta ja sytytti rautatiesillalla olleet säiliövaunut tuleen.

Melkein kaikki muu on vielä hämärän peitossa.

Maxar-yhtiön satelliittikuva lauantailta. Kaksi kaistaa ajoneuvosillasta on romahtanut ja rautatiesillalla säiliövaunut ovat vielä liekeissä. Kuva: EBU

Ukraina ei ole virallisesti ottanut vastuuta räjähdyksestä. Moni seikka viittaa kuitenkin siihen, että kyseessä oli joko Ukrainan armeijan tai ukrainalaismielisten tekemä isku.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kommentoi tapahtumia lauantai-iltana näin (siirryt toiseen palveluun):

– Tänään valtiomme alueella oli enimmäkseen aurinkoista, eikä lainkaan huono päivä. Valitettavasti Krimillä oli pilvistä, mutta toki myös lämmintä.

Yhdysvaltalaiset Washington Post (siirryt toiseen palveluun) ja The New York Times (siirryt toiseen palveluun) uutisoivat Ukrainan hallinnossa työskenteleviin lähteisiin nojaten, että iskun olisivat tehneet Ukrainan erikoisjoukot. Yksi lähteistä kertoi, että isku olisi toteutettu räjähteillä lastatulla kuorma-autolla.

Tätä tietoa ei kuitenkaan ole mitenkään vahvistettu. Myöskään Venäjä ei ole ainakaan toistaiseksi suoraan syyttänyt Ukrainaa iskusta.

Räjähdyksen tapahtumapaikka. Kuva: Tommi Pylkkö / Yle, ©Mapcreator.io | OSM.org

Venäjä: Liikenne sillalla jatkuu – tämä lienee vain osatotuus

Venäjä on pyrkinyt viestinnässään vähättelemään tuhon merkitystä.

Se on tiedottanut, että tuhojen korjaaminen aloitetaan välittömästi. Venäjän mukaan sukeltajat tutkivat sillan vedenalaisia rakenteita ja maan turvallisuuspalvelu FSB on saanut käskyn sillan turvaamiseksi uusien räjähdysten varalta.

Venäjän liikenneministeriö väittää, että henkilö- ja tavarajunaliikenne olisi kyetty sunnuntaina ajamaan aikataulujen mukaan. Se on julkaissut videot 15 vaunun testijunasta ja yhdestä matkustajajunasta, joiden kerrotaan päässeen sillan yli.

Myös riippumaton uutissivusto Meduza on jakanut testijunavideon (siirryt toiseen palveluun).

Todellisesta tilanteesta ei ole tietoa. Esimerkiksi Twitterissä liikkuu aiheesta paljon materiaalia.

Osa kuvaa liikennettä sillalla, osa säiliövaunujen raivaustöitä, osa Krimin niemimaalle väitetysti muodostuneita pitkiä autojonoja. Videoiden kuvauspäivää tai faktoja on kuitenkin mahdotonta varmistaa.

Varmalta vaikuttaa vain, että sillalla on yksi ajoneuvokaista käytössä ja sitä pitkin ajaa harvakseltaan henkilöautoja. Raskaan liikenteen tilanteesta ei ole tietoa, eikä raskasta liikennettä ole videoissa toistaiseksi näkynyt.

Suomalaiset silta-asiantuntijat: Räjähdys on ollut erittäin voimakas

Yle pyysi sunnuntaina arvioita sillan rakenteiden mahdollisesta kunnosta kahdelta suomalaiselta asiantuntijalta.

Sekä johtava asiantuntija Pekka Pulkkinen WSP Finland -konsulttitoimistosta että betoni- ja siltarakenteiden professori Anssi Laaksonen Tampereen yliopistosta arvioivat, että räjähdys on ollut erittäin voimakas ja vauriot voivat olla merkittävät.

– Sillat ovat tyypillisesti hyvin raskaita rakenteita. Kun jälki on tällaista, räjähdyksen on täytynyt olla hyvin voimakas. Mutta jälkien perusteella on vaikea sanoa, miten räjähdys on tapahtunut, Laaksonen sanoo.

Asiantuntijat korostavat olevansa julkisuudessa esitetyn kuvamateriaalin varassa.

– Ajoneuvosillan romahtaneen osan korjaus on joka tapauksessa iso operaatio. Jos silta koostuu kahdesta erillisestä puoliskosta, toinen puolisko voi olla käyttökelpoinen eli ajoneuvoliikennettä sillan yli voidaan osittain jatkaa, Pulkkinen kertoo.

Säiliövaunujen palamisen aiheuttamia vahinkoja rautatiesillalle on heidän mukaansa vielä vaikea arvioida.

– Jos silta on teräsrakenteinen, siinä tapahtuu palaessa yleensä muodonmuutoksia ja vaurioita, joita on hyvin hankala korjata. Riippuu siitä, miten korkea lämpötila palossa on ollut ja ovatko rakenteet taipuneet, Pulkkinen sanoo.

Paljon on kiinni myös siitä, miten kriittistä sillalla liikennöinti Venäjälle on. Jos liikenteen jatkumiselle on kova kiire, todennäköisyys riskien ottamiseen kasvaa.

Rautatiesillalla kuormat ovat yleensä myös merkittävästi ajoneuvosiltaa suurempia, Pulkkinen huomauttaa.

SVT: Räjähdettä saattoi olla jopa 20–30 tonnia

Ruotsalainen ballistiikan professori ja puolustusasiantuntija Bo Janzon arvioi Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:lle (siirryt toiseen palveluun), että räjähdysainetta on ollut paljon.

– Ainakin kymmenen tonnia, mutta mahdollisesti jopa kaksikymmentä tai kolmekymmentä tonnia, Janzon arvioi.

Janzon arvioi, että sillalla räjähti nimenomaan sitä ylittämässä ollut kuorma-auto. Hän pitää mahdollisena, että kuorma-auton kuljettaja räjäytti lastin eli teki itsemurhahyökkäyksen.

Ohjusisku tai veden alta tullut hyökkäys ei videokuvien perusteella ole Janzonin mielestä yhtä todennäköinen.

Jos räjähdys olisi tapahtunut ajoneuvoille tarkoitetun sillan alla, sillan kannen olisi hänen mukaansa pitänyt suojata ylempänä olevaa rautatiesiltaa räjähdyksen vaikutukselta.

Sillan tärkeyttä ei voi yliarvioida

Kertšinsalmen silta on erittäin tärkeä sekä Krimin niemimaan asukkaille että Ukrainan etelärintamalla oleville venäläisjoukoille.

Venäjä vihki 19 kilometriä pitkän sillan käyttöön vuonna 2018. Venäjä oli liittänyt Krimin itseensä laittomasti vain neljä vuotta aiemmin, eli massiivinen silta rakennettiin pikavauhtia ja kustannuksia säästämättä.

Johtava asiantuntija Pekka Pulkkinen tuntee yhden venäläisen silta-asiantuntijan, joka oli mukana rakennushankkeessa.

– En tiedä, mikä hänen tarkka roolinsa oli. Mutta projektissa olivat mukana Venäjän silloiset huippusuunnittelijat, koska sillä oli kova kiire, Pulkkinen sanoo.

Venäjän presidentti Vladimir Putin osallistui henkilökohtaisesti sillan avajaisiin toukokuussa 2018. Perjantaina Putin vietti 70-vuotissyntymäpäiväänsä, ja räjähdys sillalla tapahtui heti seuraavana aamuna.

Putin on kutsunut Venäjän turvallisuusneuvoston koolle maanantaina, kertoo Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov.

