Öljyntuottajat sopivat tuotannon leikkaamisesta – se luo painetta bensan hintaan myös Suomessa

Öljymaat supistavat tuotantoa, koska ne haluavat pysäyttää hintojen laskun. Päätös on kääntänyt raakaöljyn hinnan nousuun. Yhdysvallat kritisoi öljymaita siitä, että päätös hyödyttää Venäjää.

Öljyntuottajamaiden päätös tuotantoleikkauksista voi nostaa bensan hintaa myös kotimaassa, arvioi liikenteen erityisasiantuntija Hanna Kalenoja Autoalan tiedotuskeskuksesta.

Mutta kuinka paljon ja millä aikavälillä? Sitä on vielä vaikea sanoa.

Öljynviejämaiden yhteistyöorgansaatio Opec ja sen liittolaismaat – Venäjä mukaan lukien – sopivat keskiviikkona leikkaavansa tuotantoa kahdella miljoonalla tynnyrillä päivässä, mikä vastaa noin kahta prosenttia kaikesta tuotannosta.

Yhdysvallat kritisoi päätöstä lyhytnäköiseksi (siirryt toiseen palveluun)ja syytti öljymaita lähentymisestä Venäjän kanssa. Sunnuntaina valtiovarainministeri Janet Yellen varoitti päätöksen olevan huono asia maailmantaloudelle (siirryt toiseen palveluun). Tuotannon supistaminen nostaa öljyn hintaa, minkä pelätään kiihdyttävän inflaatiota entisestään.

Kremlissä päätöstä on uutistoimisto Reutersin mukaan kiitelty.

Ensin liikkuvat öljymarkkinat

Tuotannon leikkaamisella öljymaat haluavat pysäyttää kesäkuussa alkaneen öljyn hinnan laskun.

Venäjän hyökkäyksen jälkeen Brent-raakaöljyn hinta on käynyt lähes 130 dollarissa barrelilta, mutta on sittemmin laskenut 90 dollarin tuntumaan.

Opec-maiden päätös käänsi hinnat nousuun.

Hanna Kalenojan mukaan tuleva tuotannon vähentäminen ei vielä kokonaan näy hinnoissa, joten vaikutuksia polttoainehintoihinkaan on vaikea arvioida.

Raakaöljy on pieni osa bensan hintaa

Hieman yli puolet bensiinin pumppuhinnasta on veroja. Jäljelle jäävästä hinnasta raakaöljyn osuus on noin kaksi kolmasosaa, Kalenoja sanoo. Dieselissä veron osuus on hiukan pienempi.

– Vaikka öljyn hinta pompsahtaisikin, pumpulla se ei välttämättä tee valtavaa nousua. Mutta jonkin verran se heijastuu, se on selvä. Jos raakaöljyn hinta nousisi esimerkiksi 5 dollarilla barrelilta, se nostaisi bensiinin hintaa karkeasti arvioiden 5 sentillä litralta, hän toteaa.

Tarkalleen vaikutusta pumppuhintaan ei kuitenkaan voi arvioida, koska hintaan vaikuttaa moni muukin tekijä – esimerkiksi kysyntä.

Bensan hinta on laskenut kesästä. Tällä hetkellä esimerkiksi 95-oktaanisen bensiinin keskihinta liikkuu noin kahdessa eurossa, kun se korkeimmillaan kävi noin 2,6 eurossa litralta.

Hanna Kalenoja avaa, miten nopeasti öljyn hinta näkyy bensan hinnassa.

Kallistuva öljy valuu pumpuille viiveellä

Öljymarkkinoiden liikkeet ovat pumppuhintojen liikkeitä nopeampia, Kalenoja sanoo. Yksi syy on se, että jakelijoilla on polttoainetta myös varastoissa. Varastoissa voi olla edullisemmasta öljystä valmistettua polttoainetta.

– Toisaalta kun nähdään, että tuotantoa supistetaan, se voi vaikuttaa jo valmistettujenkin polttoaine-erien hintaan jossain määrin.

Kahden miljoonan barrelin leikkaus tuotantoon on suurin sitten pandemiavuoden 2020. Todellinen tuotannon supistuminen jäänee silti tätä pienemmäksi (siirryt toiseen palveluun), sillä kaikki maat eivät nytkään tuota kiintiöidensä sallimaa öljymäärää.

Lue myös:

Venäjän öljy- ja kaasutuloissa ensimmäistä kertaa selvä käänne alaspäin ja rajumpi pudotus on vasta edessä – "Pakotteet tehoavat", sanoo asiantuntija

Pientaloasujat luopuvat öljylämmityksestä kiireellä – ely-keskus muistuttaa seikasta, jonka unohtaminen voi tulla remontoijalle kalliiksi