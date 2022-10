Psykiatrisia osastopaikkoja on karsittu rajusti – Tarmo Raatikainen tietää kokemuksesta, miten tärkeää on päästä osastohoitoon

Psykiatrisia sairaalapaikkoja on vähennetty Suomessa viidessä vuodessa yli 40 prosenttia, ja karsiminen jatkuu. Korvaavaa hoitoa ei ole vielä riittävästi saatavilla.

Sairaalahoitoa on vähennetty rajusti ilman muiden palveluiden, kuten tehostetun avohoidon ja asumispalveluiden riittävää vahvistamista. Pitkäaikaista hoitoa tarvitsevat, vakavasti sairaat kärsivät eniten.

Osastoilla on jo nyt ruuhkaa. Ylen selvityksen mukaan kuormitus vaihtelee alueittain, mutta melkein kaikkialla on liian paljon potilaita.

THL:n mukaan paikkojen kuormitus näkyy jopa niin, ettei päivystysaikana pystytä aina varmistamaan osastopaikkaa itsemurhavaarassa oleville potilaille.

Kehitys näyttää myös jatkuvan lähivuosina. Useiden sairaalahankkeiden yhteydessä osastopaikkojen määrä uhkaa vähentyä.

Tarmo Raatikainen muistuttaa, ettei kaikkia mielenterveyden ongelmia voi hoitaa avohoidolla.. Voit katsoa A-studion videon tästä.

Kuusamon psykiatrista osastoa uhkaa lakkauttaminen

Kuusamo on yksi niistä paikkakunnista, joita osastopaikkojen karsiminen uhkaa. Pohjois-Pohjanmaan sote-palvelujen järjestämissuunnitelman mukaan koko Kuusamon psykiatrinen osasto suljettaisiin lähivuosina.

Jos Pohjois-Pohjanmaa keskittää psykiatrisen hoidon Ouluun, se merkitsee kuusamolaiselle mielenterveyspotilaalle yli 200 kilometrin matkaa.

Mielenteyden keskusliiton kuusamolainen puheenjohtaja Tarmo Raatikainen pitää suunnitelmia täysin sote-uudistuksen tavoitteiden vastaisina. Kynnys hoitoon hakeutumiseen nousee. Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus heikkevät.

– Kun siirrytään Ouluun, menetetään myös lähipiirin tuki, joka olisi äärimmäisen tärkeää mielenterveyskuntoutujalle, Raatikainen sanoo.

Tarmo Raatikaisella on omaa kokemusta Kuusamon psykiatriselta osastolta.

– Olin suisidaalinen eli minulla oli itsemurhapyrkimyksiä. Onneksi en onnistunut!

Hän kehuu osastohoitoa ja hyviä hoitosuhteita sairaalajakson jälkeenkin.

– Olen aina sanonut, että masennus on mun vanha kaveri. Nykyisin se jo ilmoittaa tulostaan. Olen oppinut lukemaan oireita, tuntemuksia ja tunteita, jotka kertovat, että nyt se kaveri on tulossa kylään, Raatikainen kuvailee omaa kamppailuaan masennuksen kanssa.

Korvaavat palvelut puuttuvat

Mielenterveyden hoidossa on jo vuosia korostettu avohoitoa. Sairaalapaikkojen määrän vähentämistä perustellaan paitsi eettisellä tarpeella purkaa laitoshoitoa myös lääkityksen ja avohoidon kehityksellä sekä säästöillä.

THL:n ylilääkärin psykiatrian dosentin Outi Linnarannan mukaan osastopaikkoja on kuitenkin karsittu nopeammin kuin korvaavia palveluja on saatu käyttöön vakavasta psyykkisestä sairaudesta kärsiville.

– Paikkoja on jo liian vähän. Määrän romahtaminen on heijastunut potilaiden saaman hoidon laatuun ja turvallisuuteen. Potilaita joudutaan kotiuttamaan liian nopeasti, mikä voi lisätä itsemurhariskiä tai johtaa nopeaan uuteen sairaalajaksoon.

Lisäksi psykiatrian ja mielenterveystyön henkilöstö kuormittuu. Se on johtanut merkittävään henkilöstöpulaan niin laitos- kuin avohoidossa.

Outi Linnaranta luotsaa kansallista mielenterveysstrategiaa. Kuva: THL

Alueelliset erityispiirteet jäävät huomiotta

Linnarannan mukaan osastopaikkojen määrä vähenee entisestään, jos laajat sairaalahankkeet Suomessa toteutuvat sellaisenaan.

Hänen mukaansa kokonaissuunnitelmat puuttuvat. Sairaanhoitopiirit eivät ota huomioon väestömuutosennusteita, sairastavuutta eri alueilla, itsemurhatilastoja tai nykyistä paikkojen riittävyyttä.

Linnaranta vaatii tuoreimman Duodecim-lehden pääkirjoituksessa psykiatristen sairaalapaikkojen määrän ja laadun turvaamista.

– Vaikeista psykiatrisista sairauksista kärsivät ovat erityisen haavoittuva potilasryhmä. Heilläkin on lain mukainen oikeus saada vaikuttavaa, tarpeiden mukaista hoitoa, Linnaranta kirjoittaa.

Yle selvitti: Pirkanmaalla pahin ruuhka

Lähes kaikissa sairaanhoitopiireissä psykiatrisia potilaita hoidetaan ylipaikoilla. Alueellinen vaihtelu on kuitenkin suurta.

Yle kysyi asiasta kaikilta 21 sairaanhoitopiiriltä syyskuun puolivälissä.

Pahin tilanne oli Pirkanmaalla. Siellä ylimääräisiä potilaita oli kyseisellä viikolla peräti 15 - 25 vuorokaudessa.

Myös Keski-Suomessa, Varsinais-Suomessa ja HUS-alueella oli potilaita selvästi enemmän kuin paikkoja.

Keski-Suomessa ylipaikoilla oli 16 potilasta, keskimäärin 2,3 vuorokaudessa. Varsinais-Suomen luku oli 15 potilasta. HUS-alueella potilaita oli kymmenen enemmän kuin paikkoja.

Sairaanhoitopiirit vastasivat tietopyyntöön hieman eri tavoin.

Vain Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Etelä-Karjala selvisivät täysin ilman ylityksiä.

Kainuu, Länsi-Pohja ja Ahvenanmaa eivät vastanneet tietopyyntöön kahden viikon kuluessa.

Jesper Ekelundin mukaan psykiatria on jäänyt 400 miljoonaa euroa jälkeen kustannuskehityksessä muusta erikoissairaanhoidosta. Se pitäisi ottaa huomioon sairaalahankkeissa.

"Muu palvelujärjestelmä ei vedä"

HUS:n psykiatrian toimialajohtaja, johtava ylilääkäri Jesper Ekelund on huolissaan laitospaikkojen määrästä.

– Pitkäaikaisosastoilla tilanne on vaikea. Syy on sama kuin päivystysten ruuhkissa: muu palvelujärjestelmä ei vedä. Osastohoidossa on henkilöitä jotka odottavat pääsyä muualle, Ekelund kertoo.

– Jos sekä matalan kynnyksen palvelut, hoidossa olevien henkilöiden joustavat mahdollisuudet saada avohoitoa ja pitkäaikaispotilaiden jälkihoito toimisi toivotulla tavalla, paikkoja olisi riittävästi.

Laakson uuteen yhteissairaalaan Helsinkiin on suunnitteilla noin 80 paikkaa vähemmän kuin siihen siirtyvien yksiköiden yhteenlaskettu paikkamäärä on.

Sairaalan on tarkoitus valmistua vuonna 2026.

Ekelundin mukaan HUS:n hallitus aikoo kuitenkin vaatia, että paikkamäärät kompensoidaan täysimääräisesti jossakin muualla.

Helsingin ja Uudenmaan alueen väestönkasvu on noin prosentti vuodessa. Sen perusteella määrän säilyttäminen ei vielä riittäisi vaan paikkoja pitäisi saada vuosittain viisi lisää, Ekelund arvioi.