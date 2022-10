Venäjän talous on syöksyssä, mutta "rahat kyllä riittävät sotimiseen", sanoo Suomen Pankin Laura Solanko

Suomen Pankki ennustaa Venäjän talouskasvun supistuvan tänä vuonna 4 prosenttia ja ensi vuonna saman verran. Hallinnolla on edessä säästötoimia, mutta energiatulot riittävät niin eläkkeiden kuin sosiaalitukien maksamiseen sekä sotimiseen.

Venäjän talouden kehitys on vaihtunut kasvusta kutistumiseksi nopeasti.

Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos (BOFIT) ennustaa nyt, että Venäjän talous supistuu tänä vuonna neljä prosenttia ja saman verran myös ensi vuonna.

– On se iso pudotus. Jo se, että talous supistuu, vaikka keskeisten vientituotteiden eli kaasun ja öljyn hinnat ovat taivaissa, on saavutus. Ennustimme myös ennen sotaa, että Venäjän talous kasvaisi tänä ja ensi vuonna noin 2,5 prosenttia. Käänne tarkoittaa nyt sitä, että Venäjän talous on ensi vuoden lopulla 10 prosenttia pienempi kuin se olisi ollut ilman sotaa, sanoo vanhempi neuvonantaja Laura Solanko Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksesta.

Tämä on näkynyt etenkin vähittäiskaupassa, joka on kaukana viime vuoden tasoistaan. Toisaalta öljy- , kaasu- ja hiiliteollisuus, rakentaminen ja puolustusteollisuuteen liittyvä tuotanto ovat edelleen kasvaneet.

Työttömyyskään ei ole juuri pahentunut.

– Venäjällä sopeutuminen tapahtuu perinteisesti palkkojen kautta eli leikataan palkkoja, lisiä ja bonuksia ennemmin kuin irtisanotaan, Solanko sanoo.

Venäjän keskuspankki voi ryhtyä vaikka painamaan ruplia, jos sotimista uhaa rahapula, sanoo vanhempi neuvonantaja Laura Solanko Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksesta. Kuva: Markku Rantala / Yle

Hallinnolla on silti edessään mittavia säästötoimia. Vientitulot ovat supistuneet ja supistuvat ensi vuonna lisää, kun EU:n asettamat öljyn ja öljytuotteiden tuontikiellot alkavat purra.

Sotimisen rahoituksesta ei kuitenkaaan tingitä.

Puolustukseen ja sisäiseen turvallisuuteen liittyvät menot tulevat ennusteen mukaan yhä kasvamaan. Lisäksi hallinto suuntaa varoja uusien itään ja etelään suuntautuvien vientireittien rakentamiseen.

Sotakassa vaikuttaa riittävän.

– Kyllä valitettavasti riittää. Siihen rahat aina löydetään, vaikka tinkimällä muusta, Solanko sanoo.

Kansalaisten ostovoimaakin hallinto pyrkii edelleen tukemaan kasvattamalla sosiaalietuuksia, kuten eläkkeitä ja lapsiperheiden tukia. Valtion tukitoimet eivät kuitenkaan riitä, kun inflaatio laukkaa ja syö ostovoimaa. Syyskuussa aloitettu liikekannallepanokin lisää epävarmuutta.

– Venäjän taloudessa on edessä pitkä ja osin kivulias sopeutuminen aiempaa matalampaan elintasoon.

