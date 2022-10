Veli-Pekka Lehtolan saamelaisten historiaa käsittelevä teos sai vuoden 2022 Botnia-palkinnon

Oulun kirjailijaseuran perustama Botnia-palkinto jaettiin nyt kuudetta kertaa, palkinnon arvo on 15 000 euroa.

Pohjoispohjalaisen Botnia-kirjallisuuspalkinnon saaja on valittu. Voittajateos on Veli-Pekka Lehtolan tietokirja Entiset elävät meissä – Saamelaisten historiat ja Suomi.

Palkintoraadin mukaan Lehtolan tietokirja valaisee aihettaan ikään kuin sisältä päin ja se punoo yhteen kirjoittajan akateemista asiantuntemusta ja toisaalta saamelaisen muistikulttuuria, saamelaisten omia ääniä ja kokemuksia.

Raadin mukaan teos kertoo sekä saamelaisuudesta että koko pohjoisen historiasta.

– Lisäksi se on kansainvälisesti kiinnostava käsitellessään Euroopan unionin alueen ainoan alkuperäiskansan elävää menneisyyttä, todetaan raadin perusteluissa.

Veli-Pekka Lehtola on saamelaisen kulttuurin professori Oulun yliopiston Giellagas-instituutissa ja hän on kotoisin Inarista. Tutkimustyössään Lehtola on tutkinut laajasti saamelaisten ja Lapin historiaa.

Oulun kirjailijaseuran perustama Botnia-palkinto jaettiin nyt kuudetta kertaa, palkinnon arvo on 15 000 euroa. Se on yksi suurimmista kirjallisuuden palkinnoista Suomessa. Botnia-palkinto voidaan myöntää kaupallisen kustantamon julkaisemalle teokselle, jonka tekijä asuu Pohjois-Pohjanmaalla tai on kotoisin sieltä.

Palkinnonjakotilaisuus järjestetään lauantaina Kulttuuritalo Valveella Oulussa.

