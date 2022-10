Pekka Toverin mukaan Venäjä ei pysty vastaamaan Ukrainalle sotilaallisesti ja kostaa siksi nyt tappamalla siviilejä – "Puhdasta raivoa"

Venäjä on iskenyt ohjuksilla useisiin Ukrainan kaupunkeihin maanantain aamupäivän aikana. Suurimmat iskut ovat kohdistuneet pääkaupunki Kiovaan, missä ainakin viisi ihmistä on kuollut ja 12 haavoittunut, Ukrainan poliisi kertoo.

Kiovan lisksi räjähdyksiä on havaittu ainakin Dniprossa, Harkovassa, Lvisissä, Hmelnytskyissa, Žytomyrissa ja Kropyvnytskyissa.

– Pääkaupunki on venäläisten terroristien hyökkäyksen kohteena, Kiovan pormestari Vitali Klytško kuvaili pääkaupungin tilannetta.

Savupatsaita nousi Kiovassa kaupunkiin tehtyjen ohjusiskujen jälkeen 10. lokakuuta 2022. Kuva: Jay Beecher / AFP

Kenraalimajuri evp. Pekka Toveri pitää todennäköisenä, että maanantaiaamun iskut ovat kosto viikonlopun räjähdykseen Kertšinsalmen sillalla.

– Kertšinsalmen iskujen jälkeen jopa [Venäjän presidentti] Vladimir Putinia arvosteltiin näissä äärinationalistisissa piireissä siitä, että Venäjä ei ole toiminut rintamalla tarpeeksi voimakkaasti. Nyt halutaan osoittaa voimaa aiheuttamalla paljon uhreja.

Toverin mukaan Venäjän reaktio viikonlopun tapahtumiin ei ole yllättävä.

– Venäjä on toiminut samalla tavalla aiemmin, kun Ukraina on saavuttanut sotilaallisia voittoja. Kun ei sotilaallisesti pysty vastaamaan, niin Venäjä kostaa tappamalla siviilejä, Toveri summaa.

Puolustusvoimien pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö Pekka Toveri. Kuva: Toni Määttä / Yle

Monissa kaupungeissa iskut osuivat aamuruuhkaan. Toverin mukaan Venäjän tavoite on ollut maksimoida siviiliuhrit.

– Tämä on puhdasta impotenttia raivoa. Sitä puretaan nyt niin, että yritetään tappaa siviilejä.

Toverin mukaan aamun iskuissa on osuttu myös Kiovan hallintokortteleiden lähistölle, mutta Ukrainan hallinnon avainhenkilöiden tiedetään toimivan maanalaisissa suojissa. Tämän vuoksi iskuilla ei ole strategista merkitystä, vaan kyse Venäjän terrorisoinnista.

Venäjän hyökkäyksestä tilannekarttaa (siirryt toiseen palveluun) tiiminsä kanssa päivittävä sotahistorian asiantuntija Emil Kastehelmi pitää myös selvänä, että iskut ovat yhteydessä Kertšinsalmen iskuihin.

– Venäjän propagandassahan tämä siltaisku käännettiin terrori-iskuksi siviileitä kohtaan.

Kastehelmen mukaan laajat ohjusiskut samanaikaisesti moneen kaupunkiin kertoo siitä, että Venäjä pyrkii näyttämään Ukrainalle kykyään iskeä siviilikohteisiin laajalla rintamalla.

– Venäjä tekee iskuja, koska se voi näitä tehdä. Tämä on nyt Venäjältä siviilejä terrorisoiva voimannäyttö, Kastehelmi tiivistää.

Kastehelmen mukaan maanantain iskuilla ei ole mitään merkitystä Ukrainan rintamatilanteeseen tai sen kehittymiseen, eikä iskuilla todennäköisesti ole myöskään vaikutusta Ukrainan yleiseen taistelutahtoon.

Venäjän kyky täsmäiskuihin on heikko

Kastehelmen mukaan ohjuksia on voitu ampua Ukrainan kaupunkeihin monesta eri suunnasta. Etenkin isku Ukrainan länsiosassa sijaitsevaan Lvivin kaupunkiin kertoo siitä, että Venäjä haluaa osoittaa pystyvänsä aiheuttamaan tuhoa kaikkialle Ukrainaan.

– Todella laaja alue on [ohjusiskuille] uhattuna. Venäjä pystyy ampumaan ohjuksia ilmasta, maalta ja mereltä.

Kastehelmi ei kuitenkaan usko, että maanantaina laajamittaiset ohjusiskut kestävät pitkään.

– Yleensä kun näitä iskuja on tehty, ne eivät ole kestäneet viikkoja. Uskon, että ainakin tänään ja mahdollisesti tulevina päivinä iskuja voi tulla, mutta tuskin iskut kestävät viikkoja.

Pelastusviranomaiset sammuttivat paloja Kiovassa 10. lokakuuta iskujen jälkeen. Kuva: Ukrainan valtion hätäpalvelu / EPA

Pekka Toverin mukaan summittaiset iskut Ukrainan kaupunkeihin kertovat siitä, että Venäjällä ei ole kykyä täsmäiskuihin.

Toveri arvioi Venäjän ampuneen hyökkäyssotansa aikana yli 40 000 ohjusta ukrainalaisiin kohteisiin.

– Venäjältä alkaa paras ohjuskalusto loppumaan, joten he ovat yhä enemmän siirtyneet käyttämään vanhempaa ohjuskalustoa, kuten poistuvaa ilmatorjuntakalustoa, joissa kantama on satoja kilometrejä. Niillä voi terrorisoida väestöä pommittamalla siviilien asuinalueita.

– Ei pysty enää ampumaan talon ikkunasta sisään. Hyvä että osuu kortteliin, Toveri vertailee.

Pekka Toveri muistuttaa, että Venäjän kyky käyttää tykistöä strategisesti hyökkäykseensä romahti, kun Ukraina sai erityisesti yhdysvaltalaisilla Himars-raketinheittimillä ammuttua Venäjän ammusvarastoja.

Tämä käytännössä pysäytti Venäjän hyökkäyksen, eikä Venäjällä ole nyt kykyä tehdä täsmäiskuja syvälle Ukrainan asemiin, Toveri sanoo.

Valko-Venäjältä alkava hyökkäys epätodennäköinen

Viikonloppuna Ukrainan sotilastiedustelu tiedotti, että Venäjän presidentti Putin yrittää painostaa Valko-Venäjän presidenttiä Aljaksandr Lukašenkaa tiiviimmin Venäjän avuksi sotaan.

Asiantuntijat eivät pidä Valko-Venäjältä alkavaa maahyökkäystä todennäköisenä.

– Lukašenka on jonkin verran siirrellyt siellä joukkoja, mutta Valko-Venäjän asevoimat ovat aika pienet, noin 50 000 sotilaan joukot, joista pääosa on varusmiehiä. Ammattilaisjoukkoja ei ole kuin erikoisjoukot, joita on 5 000 – 6 000 sotilasta, Toveri kertoo.

Myös Kastehelmi arvioi, että Valko-Venäjällä olisi niin vähän voitettavaa Ukrainan sotaan liittymisessä, että hyökkäys on epätodenäköinen.

– Meidän tiimillä ei ole mitään selkeitä viitteitä, että hyökkäys alkaisi sieltä käsin lähiaikoina.

Kuva näyttää tuhot Kiovan kaduilla 10. lokakuuta. Kuva: Arman Soldin / AFP

Toverin mukaan Valko-Venäjän asevoimien kantahenkilökunnan piirissä oli alkukeväästä suurta vastarintaa ajatukselle hyökkäyksestä, joten hyökkäyksen aloittaminen ei ole näköpiirissä.

– Valko-Venäjä kärsisi suuria tappioita, jos se päättäisi hyökätä Putinin käskystä. Valko-Venäjän joukot eivät ole sen paremmin koulutettuja tai varustettuja kuin Venäjän joukotkaan. Olisi vaara, että Lukašenka kohtaisi uuden kansannousun. Siksi olen hyvin skeptinen, että Valko-Venäjä tekisi hyökkäystä maarajan ylitse.

Vielä ei ole tiedossa, mistä kaikista eri suunnista Venäjä on maanantaina iskenyt Ukrainan kaupunkeihin. Toverin mukaan Valko-Venäjältä lähteviä ei voida sulkea pois.

– Valko-Venäjä on antanut alueensa Venäjän käyttöön. Siellä on venäläisiä ilmavoimayksiköitä ja ohjusyksiköitä, jotka ovat aikaisemminkin tehneet iskuja Valko-Venäjän alueelta Ukrainaa vastaan.

Komentajan vaihtaminen kertoo Venäjän epätoivosta

Venäjä nimitti viikonloppuna kenraali Sergei Surovikinin johtamaan hyökkäyssotaa Ukrainassa. 55-vuotias komentaja johti aiemmin Venäjän eteläisiä joukkoja Ukrainassa ja on johtanut aiemmin Venäjän joukkoja myös Syyriassa.

Kastehelmi sanoo, että Surovikin tunnetaan raakana ja vahvaan voimankäyttöön valmiina olevana kenraalina.

– Vaikea on kuitenkin sanoa, että mikä tämän päivän hyökkäyksissä on hänen henkilökohtaista panostaan. Emme tiedä, miltä portaalta nämä käskyt tällaisen laajamittaisen siviilien terrorisoinnin aloittamiseen on tullut.

Pekka Toverin mukaan uuden komentajan nimittäminen kuvastaa sitä, miten huonosti sota Venäjän näkökulmasta etenee.

– Diktaattorit toimivat samalla tavalla. Hitlerkin ryhtyi loppuvaiheessa vaihtamaan vähän väliä sotilaskomentajaa, kun sotatoimet eivät edenneet kuten hän kuvitteli.

