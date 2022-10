Ukrainan lastenkodeista tuodaan lapsia turvaan Suomeen – Lapset sijoitetaan pieniin laitoksiin, joissa hoitajat ovat jo valmiina

Ukrainasta on viety viime kuukausien aikana satoja lastenkotilapsia muihin Euroopan maihin. Suomi on valmis ottamaan enintään sata lasta Ukrainan lastenkodeista. Ukrainalle on tärkeää, että lapset palaavat kotimaahansa, kun sota päättyy.

Kuvituskuva. STM:n Lapset ja nuoret -yksikön johtaja Anna Cantell-Forsbom kertoo videolla, mitä toiveita Ukrainalla on lasten Suomeen tulossa.