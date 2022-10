Poliisi on pidättänyt Nilsiän mökkipalosta miehen, jota epäillään myös parin viikon takaisesta tuhoisasta rivitalopalosta

Lauantaina Nilsiän Tahkonmäentiellä sattuneesta mökkipalosta epäillään miestä, jota poliisi epäilee myös aiemmin sattuneesta Nilsiän rivitalopalosta.

11 asunnon rivitalo Nilsiän keskustassa tuhoutui asumiskelvottomaksi tulipalossa syyskuussa. Talosta evakuoitiin viisi asukasta. Asukkaista kaksi altistui savulle ja heidät kuljetettiin hoitoon.

Viikonloppuna taas tulipalo tuhosi mökin Nilsiän Tahkonmäentiellä lauantai-iltana. Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta illalla kello yhdeksän aikaan. Noin 50 neliömetrin kokoinen mökki oli täysin tulessa, kun pelastuslaitos saapui paikalle.

Pelastuslaitoksen tapahtumapaikalla antaman arvion mukaan tuoreinta paloa on syytä epäillä tahallaan sytytetyksi. Poliisi aloittaa tapahtumapaikan teknisen tutkinnan alkuviikosta.

Viikonlopun paloa tutkitaan törkeänä vahingontekona. Poliisi on pidättänyt paikkakuntalaisen miehen epäiltynä tekoon ja miestä tullaan esittämään vangittavaksi.

– Mies on ollut mökin vuokralaisena. Poliisin näkemyksen mukaan on syytä epäillä, että tämä mökin vuokralainen olisi mökin tahallaan sytyttänyt. Siitä syystä mies on pidätetty, kertoo rikoskomisario Esko Salo Itä-Suomen poliisilaitokselta Ylelle.

Pidätetty mies on epäiltynä myös Nilsiän rivitalopalosta.

– Kysymys on samasta henkilöstä, jota poliisi epäilee edelleen Nilsiän rivitalopalosta. Nilsiän rivitalopalon tutkinta on kesken, Salo summaa.

Poliisi pyytää havaintoja Tahkomäentiellä lauantai-iltana 8.10.2022 klo 19.00–21.18 välillä liikkuneista henkilöistä ja ajoneuvoista. Kaikki paloon liittyvät havainnot ja tiedot voi ilmoittaa Itä-Suomen poliisille.

