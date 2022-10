Turvallisuusjoukot jahtaavat lapsia Iranissa – vanhemmat etsivät kouluista kadonneita 12–15-vuotiaita tyttöjään, aktivisti kertoo Ylelle

Iranin turvallisuusjoukot ovat ryhtyneet pidättämään nuoria mieltään osoittavia koululaisia.

Sosiaalisessa mediassa viikonloppuna levinneissä viesteissä on kerrottu, että turvallisuusjoukkojen jäsenet ovat ottaneet lapsia kiinni kouluissa, uutisoi The Guardian -lehti (siirryt toiseen palveluun).

Myös Ylen haastattelema ihmisoikeusaktivisti kertoo koulutyttöjen kiinniotoista. Norjassa toimivan Iran Human Rights -järjestön Mahmood Amiry-Moggadam sanoo, että Iranissa ei ole ennen nähty näin paljon nuoria mielenosoittajia.

– Päivittäisiä mielenosoituksia on yliopistojen lisäksi pääasiassa tyttökouluissa. Olemme saaneet useita ilmoituksia turvallisuusjoukkojen tulosta kouluihin, ja tyttöjä on pidätetty, Amiry-Moggadam sanoo.

Hän kertoo epätoivoisten vanhempien etsineen kouluista kadonneita 12–15-vuotiaita tyttäriään.

Sunnuntaina viranomaiset sulkivat The Guardianin mukaan kaikki Iranin kurdialueiden koulut ja yliopistot.

Mielenosoitukseen osallistunut nainen pakeni poliiseja Teheranissa 8. lokakuuta. Kuva: EPA

Suurimmat ja laajimmat protestit vuosikymmeniin

Eri puolille Irania ja myös lukuisiin muihin maihin levinneet mielenosoitukset alkoivat, kun 22-vuotias kurdinainen Mahsa Amini kuoli Iranin siveyspoliisin pidätettyä hänet. Viranomaisten mielestä Amini ei pitänyt huivia päässään "oikealla tavalla". Silminnäkijöiden mukaan häntä pahoinpideltiin.

Mielenosoitukset ovat nyt levinneet laajoiksi protesteiksi, joissa vastustetaan Iranin hallintoa ja vaaditaan ihmisoikeuksien parantamista.

Amiry-Moghaddamin mukaan osassa Irania on alkanut myös lakkoja, ja yhä uusia ryhmiä liittyy protesteihin. Myös uutistoimistot ovat kertoneet lakoista.

– Nämä ovat suurimmat ja laajimmalle levinneet protestit koko Iranin islamilaisen tasavallan aikana, Amiry-Moghaddam arvioi.

Hän perustelee tätä sekä protestien leviämisella kaikkiin maakuntiin että niiden kestolla.

"Tytöt haluavat vain normaalia elämää"

Vaikka viranomaiset ovat pyrkineet rajoittamaan internetiä, on sosiaalisessa mediassa levinnyt paljon videoita ja kuvia tyttöjen ja naisten protesteista.

– Haluamme eroon uskonoppineista. Äideillämme ei ollut internetiä, jonka avulla he olisivat voineet kertoa maailmalle, mitä heille on tehty. Mutta meillä on, 16-vuotias Elnaz kertoo The Guardian -lehdessä (siirryt toiseen palveluun).

Elnazille viimeinen pisara olivat sosiaalisessa mediassa levinneet tiedot 16-vuotiaan Nika Shakaramin kuolemasta. Turvallisuusjoukkojen väitetään tappaneen Shakaramin (siirryt toiseen palveluun). Shakarami katosi Teheranissa viestitettyään ystävälleen joutuneensa poliisin jahtaamaksi.

– He haluavat elää samalla tavalla kuin koulutytöt muualla maailmassa, kuten Suomessa, sanoo Mahmood Amiry-Moghaddam.

– He haluavat oppia, mutta Iranin viranomaiset tekevät kouluissa aivopesua ja haluavat tyttöjen oppivan asioita, jotka eivät ole tiedettä. He haluavat kertoa heille, mitä pukea päälle, kuinka puhua ja jopa mitä syödä ja juoda.

Ilmeisesti iranilaisviranomaisten surmaamaksi joutuneen Nika Shakaramin kuvia kannettiin 8. lokakuuta mielenosoituksessa Saksan Düsseldorfissa. Kuva: Ying Tang / AOP

– Kyseessä on totalitaarinen hallinto, ja nämä tytöt haluavat vain normaalia elämää.

Järjestöt: Ainakin 185 tapettu ja 1 200 pidätetty

Iranin hallinto on vastannut protesteihin kovilla otteilla, ja lukuisia ihmisiä on tapettu. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan viranomaiset ovat kyynelkaasun lisäksi käyttäneet myös ampuma-aseita.

Iran Human Rightsin mukaan (siirryt toiseen palveluun) mielenosoitusten aikana on tapettu ainakin 185 ihmistä. Heistä ainakin 19 on ollut lapsia.

Lukuun on laskettu mukaan 90 ihmistä, jotka kuolivat raiskauksen takia puhjenneissa levottomuuksissa Zahedanissa, Iranin itäosassa. Paikallisen poliisipäällikön syytetään raiskanneen teinitytön.

Yhdysvalloissa toimiva ihmisoikeusjärjestö Center for Human Rights in Iran CHRI (siirryt toiseen palveluun) puolestaan tilastoi, että viranomaiset olivat jo kolmen ensimmäisen mielenosoitusviikon aikana pidättäneet ainakin 1 200 ihmistä.

Väkivallasta huolimatta naiset ja tytöt ovat jatkaneet protestointiaan poikkeuksellisen rohkeasti. Monet naiset ovat polttaneet huivejaan ja leikanneet pitkiä hiuksiaan julkisilla paikoilla.

Sekä Iranissa että sen ulkopuolella monet julkisuuden henkilöt, muun muassa bloggarit, urheilijat ja näyttelijät, ovat antaneet tukensa mielenosoittajille ja vaatineet hallintoa kuuntelemaan näiden vaatimuksia.

Amiry-Moggadamin mukaan iranilaiset ovat saaneet tarpeekseen erittäin epäpätevästä ja korruptoituneesta sortohallinnosta.

– Järjestelmä ei pysty ratkaisemaan ihmisten päivittäisiä ongelmia. Ihmisillä ei ole kansalaisvapauksia, ja hallinto puuttuu heidän elämänsä yksityisimpiin puoliin, Amiry-Moghaddam sanoo Ylelle.

– Ihmiset eivät enää pelkää. Uskon, että nämä mielenosoitukset voivat saada aikaan perustavanlaatuisen muutoksen.

Lisää aiheesta:

Maailma osoittaa tukeaan Iranin naisille – mielenosoittajat liikkeellä niin Helsingissä, Madridissa, Lontoossa kuin Tokiossakin

Oulussa asuvat iranilaiset toivovat maansa hallituksen vaihtuvan – kolmas mielenilmaus Mahsa Aminin kuoleman johdosta järjestettiin lauantaina

Protestiaallon keskellä oleva Iran taistelee omia kurdejaan vastaan Irakissa – drone- ja ohjusiskuissa myös siviiliuhreja

“Liikaa naisia on kuollut” – Ihmisoikeusliiton asiantuntija uskoo iranilaisten saaneen tarpeekseen vapauden tukahduttamisesta

Suomen iranilaiset osoittivat Helsingissä mieltään Iranin hallintoa vastaan – "Ihmiset vaativat naisille oikeuksia ja se lämmittää sydäntäni"