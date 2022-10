Historiallinen höyrylaiva Kajaani I kunnostetaan takaisin matkustajaliikenteeseen – Omistaja: "Tämä on tavallaan kelluva museo"

Oulujärven suurimman aluksen, höyrylaiva Kajaani I:n pysyminen Kajaanissa on varmistunut. Alus on saanut uusiksi omistajikseen Oulujärven Laiva-osakeyhtiön Ollis Leppäsen ja Ari Pihlajaniemen, siis saman yhtiön, jonka höyrylaiva Kouta tekee risteilyjä Oulujärvellä kesäisin.

Omistajanvaihdos luo jälleen uuden käänteen aluksen historiaan. Se valmistui vuonna 1911 kajaanilaisen monialayrittäjä Matti Heikki Haapalaisen yhtiölle, jolla oli sama nimi kuin nykyisellä omistajayhtiöllä.

Valmistuessaan aluksen nimi oli Salo II. Se ajoi matkustajaliikennettä pääasiassa Kajaanin ja Vaalan välillä vuoteen 1930 asti, jolloin matkustajamäärät romahtivat rautatien valmistuttua. Vuonna 1935 sen osti Kajaani-yhtiö, joka muutti sen puutavaran uittoon.

Uitossa aluksen nimeksi tuli Kajaani I. Se palveli vuoteen 1962 asti, jolloin metsänhoitaja Jaakko Ebeling pelasti Kajaani I:n romuttamiselta ostamalla sen itselleen. Hänellä alus oli huvikäytössä vuoteen 2018 asti.

Historian säilyttäminen on Ollis Leppäselle olennainen syy aluksen hankkimiseen.

– Höyrylaivoissa on kaksi tärkeää asiaa. Ensimmäinen on rakkaus höyrykoneisiin ja tekniikkaan, sillä vastaavia ei muualla kuin höyrylaivoissa enää ole. Toinen on se, että tämäkin alus on koskettanut niin monen ihmisen elämää, myös minun.

Höyrykoneen tekniikka kestää, kun sitä huolletaan

Toinen omistaja Ari Pihlajaniemi on ammatiltaan energiatekniikan insinööri ja yhtiön toisen aluksen Kouta-höyrylaivan konepäällikkö.

– Tämähän on tavallaan kuin kelluva museo. Kun tekniikka tehdään kestämään, se myös kestää, ja 110 vuotta hyvällä pidolla ei ole mikään ongelma. Eivät nämä kattila ja kone mihinkään kulu, kun niistä huolehditaan oikealla tavalla.

Koska alus on valmistettu yksityisyritykselle Kajaanissa, siitä ei ole teknisiä dokumentteja Suomen elinkeinoelämän keskusarkistossa Mikkelissä, mistä löytyy tietoja useista muista vanhoista aluksista.

Teknistä historiaa on kuitenkin säilynyt siellä täällä, ja telakoinnin aikana laivan hytistä löytyi katsastustodistus vuodelta 1959. Kajaanissa vuonna 1911 valmistetun aluksen höyrykone on tehty Oulun konepajalla ja höyrykattila Helsingissä Kallion konepajalla.

Alus on elänyt jo kaksi sotaa, ja pitkä historia saa Pihlajaniemenkin mietteliääksi.

– Tällä aluksella on kuljetettu Kajaanista jääkäreitä, jotka lähtivät Saksaan sotilasoppiin. Sopii todella toivoa, ettei tämä alus näkisi enää kolmatta maailmansotaa.

Kajaani I on 23,5 metriä pitkä ja 5,85 metriä leveä. Aluksen compound-tyyppinen höyrykone on valmistettu Oulun konepajalla ja sen teho on 117 indikoitua hevosvoimaa.

Lue lisää:

Matkustajahöyrylaiva Koudalla oli tänä kesänä ennätysmäärä risteilijöitä – erityisesti kasvua oli yritysten ja ryhmien määrässä

Legendaarinen höyrylaiva Tarjanne palaa kulkemaan koivuhalkojen voimin lähes 60 vuoden jälkeen

Savonlinnan satamaan tulee yksi höyrylaiva lisää – S/S Rauha palvelee yritysristeilyjä

Mitä ajatuksia juttu herättää? Voit keskustella aiheesta 12. lokakuuta klo 23 saakka.