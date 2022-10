Valon kaupunki -tapahtuma keräsi Jyväskylässä jälleen jättiyleisön – "Valo on kuin universaali kieli, joka ei poissulje ketään", sanoo tapahtuman koordinaattori

Viime viikonloppuna Jyväskylässä päättynyt Valon kaupunki -tapahtuma keräsi jälleen jättiyleisön.

Valon kaupunki koordinaattori Jani Ruotsalainen kertoo, että tapahtuman viime vuonna tehty kävijäennätys noin 150 000 ylittyi tänä vuonna.

Kävijöitä oli sekä liikennelaskennan että tapahtumassa liikkuneiden laskijoiden mukaan nyt reilusti yli 150 000.

Valoteokset houkuttelivat väkeä runsaasti erityisesti Ylistön alueelle ja Kirkkopuistoon.

– Valosta on muodostunut jyväskyläläisille oma juttu. Selvästi kävijälukujen valossa oli kolme pääpistettä. Tanssivat vedet -valospektaakkeli Ylistön alueella, Valon puisto -teos Kirkkopuistossa sekä Flower Forest -kukkaketo Kankaan alueella, summaa Ruotsalainen.

Pelkästään Jyväskylän kaupungin kirkossa vieraili kymmenpäiväisen tapahtuman mittaan yli 25 000 ihmistä.

Reilu sata valoteosta valaisi Jyväskylää kymmenen päivän ajan. Tapahtuman kävijämäärä ei ollut järjestäjille suuri yllätys.

– Olemme tehneet pitkäjänteistä työtä liki 20 vuotta. Kävijämäärä on ehkä vain osoitus siitä, että valo ja tämän tapahtuman tuoma yhteisöllisyys on noussut tänä aikana hyvin tärkeäksi jyväskyläläisille ja meidän tapahtumakävijöille. Meillä tulee toki myös merkittävä osa kävijöistä maakunnan ulkopuolelta eli tapahtumalla on selkeästi myös matkailullinen merkitys, kuvailee Ruotsalainen.

Valon tuoma ilo näkyy myös sosiaalisessa mediassa

Valotapahtuman kävijämäärät voivat hyvinkin vielä tulevaisuudessa kasvaa, arvioi Ruotsalainen. Hänen mukaansa maailmalla on valotapahtumia, joissa Jyväskylän kokoisissa kaupungeissa lasketaan muutamien satojentuhansien kävijämääriä.

– Talousalueella tai Jyväskylässä asuvat vierailevat Valon kaupunki -tapahtumassa hyvin usein enemmän kuin yhden kerran ja käydään useammissa kuin yhdessä paikassa eli asukaslukuun suhteutettuna kävijämäärä voi vielä kasvaa.

Ruotsalaisella on napakka selitys valon vetovoimalle.

– Valo on kuin universaali kieli, se ei poissulje ketään, vaan sitä on helppo lähestyä. Tässä ajassa yhteisöllisyys ja ilon jakaminen siitä, että ollaan valon äärellä on hyvin merkittävä asia. Tämä näkyy myös tapahtuman sosiaalisen median kanavissa. Tapahtuman aikoina ja edeltävinä viikkoina julkaistut somepostaukset tavoittivat noin 1,1, miljoonaa lukukertaa. Nämä on hurjia lukuja, miten ihmiset jakaa kuvia ja osallistuu sitä kautta tapahtumaan.

Viime vuoteen verrattuna someluvut Facebookissa ja Instagramissa kasvoivat noin 57 prosentilla. Näyttökerroilla mitataan vain Valon kaupungin julkaisujen näkymistä somessa, eli muiden tilien tekemiä julkaisuja ei ole lukuun edes laskettu.

Valo merkitsee Ruotsalaisen sanoin jyväskyläläisille turvallisuuden tunnetta, kaunista kotikaupunkia ja osaltaan energiansäästöä, sillä jyväskylässä on panostettu vahvasti valaistuksen energiatehokkuutteen.

– Valo on parhaimmillaan ilon aihe ja luo ympärilleen elämää.

Tapahtuma sujui isoista yleisömassoista huolimatta Ruotsalaisen mukaan rauhallisesti.

Valaistukseen keskittyvällä tapahtumalla on Jyväskylässä jo pitkät perinteet.

Valoteemainen kaupunkikulttuuriin keskittyvä Valon kaupunki -tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2003 nimellä Valo on Jyväskylässä.

Tapahtuma oli aikanaan Suomen ensimmäinen arkkitehtuurivalaistukseen keskittynyt tapahtuma, joka tunnettiin muun muassa ammattilaisseminaarista sekä koevalaistuksista.

Vuodesta 2016 lähtien tapahtuma alkoi profiloitua enemmän väliaikaiseen valotaiteeseen ja oheistapahtumiin. Tapahtuman olennaisena osana ovat kuitenkin edelleen pysyneet uusien valaistuskohteiden esiin nostaminen sekä valaistusalan seminaari.

