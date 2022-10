Kulttuuritalot eivät nosta lippuhintoja, vaikka kasvavat sähkölaskut lisäävät kuluja – isot tapahtumat voivat jopa säästää kuluttajasähköjä

Nouseva sähkön hinta on herättänyt kulttuuritalot pohtimaan energiansäästökeinoja tulevalle kaudelle.

Vantaan tiedekeskus Heurekassa mitään mullistavia toimia ei ole vielä käytössä.

– Me yritämme arvioida kustannusten nousua, mutta ei mitään ihmeellisiä poppakonsteja ole. Me tarvitsemme aika paljon sähköä täällä meidän toiminnassamme, Heurekan viestintä- ja palvelujohtaja Heli Ainoa pohtii.

Tiedekeskuksessa lämmönsäätely on Ainoan mukaan sähkönsäästökeinoista olennaisin.

– Tähän mennessä se on merkittävin juttu, mitä on pystytty tekemään. Mutta vielä ei ole tultu siihen, että rajoitettaisiin meidän toimintaa sähkön hinnan takia, Ainoa kertoo.

Heurekan viestintä- ja palvelujohtaja Heli Ainoa toivoo, että suunnitelluista sähkökatkoksista kerrottaisiin ajoissa, jotta tiedekeskuksessa voitaisiin varautua niihin hyvissä ajoin. Kuva: Thomas Hagström / Yle

"Laadusta emme tingi"

Turun kaupunginteatterilla valmistaudutaan jopa sähkölaskun kaksinkertaistumiseen, mutta tilanne ei aiheuta huolta. Keinoja energian säästämiseen etsitään paraikaa.

– Olemme ottaneet sen huomioon ja sähkö on sinänsä pieni osa budjettia. Kyllä me tästä selvitään. Mietitään koko ajan keinoja ja käydään kaikki läpi, mitä on tehtävissä. Mutta lähtökohtana on, että lopputulos on oltava huippulaatua. Siitä ei tingitä, toimitusjohtaja Arto Valkama sanoo.

Turun kaupunginteatteri on toimitusjohtaja Arto Valkaman mukaan keskustellut sähkön kulutuksesta energiayhtiöiden kanssa. "Mutta se on aina ennustamista." Kuva: Kimmo Gustafsson / Yle

Konsertti- ja kongressikeskus Tampere-talon katolta löytyy oma aurinkovoimala. Kulttuuritoimija on tehnyt töitä energiatehokkuuden eteen 30 vuoden ajan, eikä tuleva sähkön hinnan nousu aiheuta vielä suuria varotoimia.

– Talolla säästämme puolet ulkovalaistuksesta, ja yhdellä asteella vähennämme sisälämpötilaa, kertoo toimitusjohtaja Paulina Ahokas.

Hänen mukaansa kaikki suomalaiset kulttuuritalot ovat sitoutuneet tulevan kauden aikana panostamaan sähkön säästämiseen.

Hintojen nosto olisi helppo muttei tehokas keino

Kulttuuritalot eivät näe vielä syytä korottaa kevään tapahtumien lippujen hintoja, vaikka kulut kasvavat.

– Lippujen hintojen nostaminen olisi toimenpiteenä helppo, mutta ei välttämättä enää niin tehokas. Haetaan jatkuvasti balanssia, jotta meillä olisi salit mahdollisimman täynnä, kertoo Arto Valkama Turun kaupunginteatterilta.

Hänen mukaansa teatterilla halutaan huomioida, että hintojen noustessa ihmisillä olisi vielä varaa käydä kulttuuritapahtumissa.

Kulttuuritoimijoiden kanta onkin selvä: He haluavat järjestää tapahtumia niin, että mahdollisimman moni pääsisi osallistumaan niihin.

– Meillä pidetään huoli, että tarjolla on erilaisia lipputyyppejä, jotta kulttuuritapahtumat ovat saavutettavissa, koska tiedämme, että se on nyt tärkeämpää kuin koskaan, Paulina Ahokas toteaa.

Kulttuuritoimijat eivät vielä halua nostaa pääsylippujen hintoja, vaan säästävät mielummin kuluissa. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Isot tapahtumat säästävät sähköä

– Kansainvälisten merkittävien tutkimusten mukaan se, että ihmiset osallistuvat tapahtumiin ja laittavat kotona sähkölaitteet – televisiot, tietokoneet, valot ja sähkösaunat – kiinni, säästää sähköä. Mitä enemmän ihmiset tulevat yhteen tilaan sitä enemmän se säästää sähköä, kertoo Tampere-talon toimitusjohtaja Paulina Ahokas.

Ihmisjoukot luovat myös lämpöä.

– Jokainen ihminen tuottaa lämpöä 130 kilowattia. Tämä lämmittää koko taloa, Ahokas kertoo.

"Saksassa ja Tanskassa, missä sähkön säästö on vielä suurempaa, panostetaan tällä hetkellä suuriin tapahtumiin", Tampere-talon toimitusjohtaja Paulina Ahokas kertoo. Kuva: Thomas Hagström / Yle

Tulevana talvena Tampere-talossa aiotaankin panostaa suuriin tapahtumiin.

– Pyrimme järjestämään isoja tapahtumia, sillä se on energialaitosten mukaan sähkön säästämistä. Se näkyy siellä henkilökohtaisessa sähkölaskussa, jos laittaa laitteet kiinni ja menee tapahtumiin.

Hetkellinen pako todellisuudesta

Sen lisäksi, että ihmisten kokoontuminen yhteen käyttämään samaa sähköä voi säästää energiaa, kulttuuritapahtumat tarjoavat jotain, mitä pandemian aikana on ikävöity.

– Tämän pitkän kuivan kauden jälkeen ihmiset kaipaavat tapahtumiin, Ahokas kiteyttää.

– Olemme koronan jäljiltä kokeneet, että olemme tärkeä paikka monille. Voimme lisätä ihmisten tiedepääomaa ja tuoda iloa. On selvästi ollut puutetta siitä, että pääsee yhteisiin paikkoihin viettämään aikaa, Heurekan Heli Ainoa pohtii.

Arto Valkaman mukaan yleisö on koronasulkujen jälkeen palannut Turun kaupunginteatteriin. Kulttuuri on keino hakea arkeen eskapismia.

– Teatteri on halvempi tapa päästä muualle kuin ulkomaanmatka. Me tarvitsemme hetkiä päästä tarinoiden äärelle. Tarinat ovat olleet aina osa ihmisyyttä. Päästään hetkeksi arjesta irti. Sen jälkeen saadaan omaan arkeen muuta ajateltavaa. Minusta se on tosi tärkeää.