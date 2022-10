Wasalandian entisen huvipuistoalueen purkamiskiistassa uusia käänteitä Vaasassa – omistaja: Eteenpäin päästy, mutta uusiakin ehtoja on tullut

Wasalandian omistava Puuharyhmä Oyj on käynyt neuvotteluja maa-alueen vuokranneen Vaasan kaupungin kanssa vuokrasopimuksen purkamisesta huvipuiston sulkeutumisesta eli vuodesta 2015 lähtien. Arkistokuva.

Wasalandian rakennukset ja Top Camping Vaasa -leirintäalueen toiminnat omistava Puuharyhmä Oyj neuvottelee edelleen Vaasan kaupungin kanssa alueiden tulevaisuudesta Vaasan Vaskiluodossa.

Puuharyhmä Oyj:n varatoimitusjohtaja Petteri Järvenpää kertoo, että neuvotteluissa on edistytty, mutta ratkaisua ei ole vielä syntynyt.

– Wasalandian purkaminen ja Top Campingin vuokrasopimuksen jatkaminen on molemmat otettu pöydälle yhtä aikaa. Niissä on päästy eteenpäin, mutta lisäksi on tullut uusia ehtoja.

Puuharyhmä Oyj:n varatoimitusjohtaja Petteri Järvenpää avaa neuvottelujen tilannetta. Toimittajana Juuso Kääriäinen.

Järvenpää ei halua avata neuvottelujen yksityiskohtia vielä tässä vaiheessa.

Myös Vaasan kaupungin kaupunkiympäristön toimialajohtaja Markku Järvelä pidättäytyy kommentoimasta asiaa tarkemmin.

– Yritämme yhdessä ratkaista asiaa, mutta emme neuvottele näistä asioista median kautta.

Puuharyhmä haluaisi jatkaa Top Camping Vaasa -leirintäalueen tämä vuoden loppuun päättyvää vuokrasopimusta sekä purkaa Wasalandian vuoteen 2037 asti ulottuvan vuokrasopimuksen.

Wasalandian jatkuva vandalismi on aiheuttanut Puuharyhmä Oyj:lle ylimääräisiä kustannuksia. Arkistokuva. Kuva: Jarkko Heikkinen / Yle

Neuvotteluja vuodesta 2015 alkaen

Wasalandian kohtalosta on neuvoteltu osapuolten välillä jo vuodesta 2015 alkaen, kun huvipuisto lopetti toimintansa.

Kiistaa on käyty erityisesti siitä, kenen tulisi purkaa Wasalandian ränsistyneet rakenteet.

Kaupunki näkee, että Puuharyhmän tulisi palauttaa tontti alkuperäiseen kuntoon, mutta vaatimus on Puuharyhmän mielestä kohtuuton. Vaasan kaupungingeodeetti totesi vuonna 2018 rakennusten purkamisen maksavan useita satoja tuhansia euroja.

Järvenpää pitää Wasalandian tilannetta jo varsin selvänä, mutta Top Camping Vaasan toiminnan jatkuminen on vielä avoimena.

– Wasalandian osalta luulen, että kaupungilla ja meillä on hyvä yhteinen näkemys siitä, että mitä pitää tehdä. Nyt on vain kysymys tästä kokonaisuudesta.

Uudessa osayleiskaavassa Wasalandian alue varataan asumiskäyttöön

Vaasan kaupunki päivittää parhaillaan Vaskiluodon osayleiskaavaa, jolla ohjataan alueen asemakaavoitusta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoteen 2040 asti ulottuvan Vaskiluodon osayleiskaavan maanantain kokouksessaan.

Kaavalla mahdollistetaan Wasalandian alueelle noin 50 000 kerrosneliömetrin edestä pääosin kerrostaloasuntoja noin 900 asukkaalle. Lisäksi entisen hotelli Fennon alueelle suunnitellaan osayleiskaavassa kerrostaloja siten, että alue ulottuu osittain myös Top Camping Vaasan eteläosaan.

– Top Campingin varsinainen ja laajempi alue on asumisen kehittämisen laajentumisalue, joka otetaan vasta toisessa vaiheessa käyttöön, Järvelä sanoo.

Hän pitää mahdollisena, että Top Camping Vaasa voisi vielä jatkaa toimintaansa, mutta asia selviää hänen mukaansa ennen nykyisen sopimuksen loppumista.

– Meillä on ollut kaavatyö kesken ja olemme hyvin informoineet yrittäjää, joka tietää hyvin, mistä asiassa on kyse.

Wasalandian rakennuksia vuodelta 2021. Kuva: Joni Kyheröinen / Yle

Puuharyhmän Järvenpää ymmärtää, että kaavan kehittäminen on osa julkishallinnon lakisääteistä toimintaa, mutta epävarmuus sopimuksen jatkamisesta vaikeuttaa matkailulle tärkeää toiminnan jatkuvuutta.

– Yhtiömme tilikausi päättyy lokakuun loppuun, ja olemme tekemässä budjettia. Emme voi esitellä sitä kunnolla, koska meillä ei ole tietoa sopimuksesta. Emme voi ottaa vastaan ryhmävarauksia, emmekä voi tehdä tarjouksia.

Järvenpää kertoo, että yhtiö on ilmaissut kiinnostuksensa leirintäalueen vuokrasopimuksen jatkamisesta parisen vuotta sitten.

Hänen mukaansa Top Camping Vaasan toiminnan loppuminen olisi iso menetys niin Puuharyhmälle kuin Vaasan kaupungillekin.

– Jos se ei jatku, Vaasan alueelta loppu leirintäaluetoiminta kokonaan.

Graffitilandian toiminta ei kata Wasalandian vuokrakuluja

Puuharyhmä Oyj:n varatoimitusjohtaja Järvenpää kertoo, että he olisivat ensisijaisesti halunneet Wasalandian alueelle toimintaa, joka olisi tuonut Vaskiluotoon mahdollisia asiakkaita yhtiön omistamiin Top Camping Vaasaan ja Tropiclandia-kylpylään.

– Ykkösintressi on ollut alusta alkaen se, että saataisiin tilalle operaattori, joka pystyisi tekemään siitä vetovoimaisen paikan.

Toissijaisena vaihtoehtona on ollut vuokrasopimuksen purkaminen.

– Tässä on oma lehmä ojassa. Kaikki, mikä saa kokonaisuuden paremman näköiseksi on vain hyvä, mutta on Vaasan kaupungin päätös, mitä alueelle tulee.

Järvenpää pitää Puuharyhmän ja Vaasan kaupungin neuvotteluvoimia epätasapainoisina, sillä Vaasan kaupunki on samanaikaisesti sekä Wasalandian ja leirintäalueen vuokraisäntä että rakennusvalvontaviranomainen.

Hän on pitänyt kaupungin kaksoisroolia ongelmallisena jo vuonna 2018.

– Asemamme on täysin alisteinen sille, mitä Vaasan kaupunki haluaa kulloinkin tehdä.

Wasalandian tiloissa on ollut kesästä 2021 Wasa Graffitilandia -näyttely, joka palkittiin maaliskuussa vuoden vaasalaisena kulttuuritekona. Kuva: Antti Haavisto / Yle

Kaupungilla ei ole Järvelän mukaan kiirettä sopimuksen purkamiseen. Wasalandian alueen kehittäminen vaatii hänen mukaansa vielä uuden asemakaavan ennen kuin alueella ryhdytään rakentamaan uutta.

– Asemakaavatyöhön menee ehkä muutamia vuosia. Siksi en näe tässä mitään erityistä kiirettä, mutta yritämme siitä huolimatta tietenkin löytää ratkaisun alueen vapauttamiseksi.

Puuharyhmän Järvenpää kertoo, että he maksavat Wasalandian vuokrasopimuksesta tällä hetkellä noin 36 000 euroa vuodessa sekä noin 10 000 euroa kiinteistöveroja.

– Ei se mikään ilmainen ole, Järvenpää sanoo.

Tällä hetkellä Wasalandian tiloissa toimiva Graffitilandia tuo tiloihin kyllä toimintaa, mutta alueen vuokrakustannuksia se ei kata juuri laisinkaan. Vuositasolla nykyinen toiminta Wasalandiassa tuo Puuharyhmälle joitain tuhansia euroja.

– Vartiointilaskuja sillä ehkä maksetaan. Meille on tärkeintä, että alueella on toimintaa, joka pitää vandalismin hyvin kurissa.

Aiheesta voi keskustella perjantaihin 14. lokakuuta kello 23 asti.

Lue myös:

Kaupunki ja Wasalandian omistava Puuharyhmä palasivat neuvottelupöytään – "Ilman koronaa olisimme päässeet eteenpäin"

Wasalandian kunto tyydyttää kaupungin rakennusvalvontaa

Wasalandian kohtalo saatetaan ratkaista oikeudessa – osapuolet eivät enää keskustele keskenään: "Saan lukea käänteistä aina median kautta"

Wasalandian neuvotteluissa takapakkia – espanjalaisyritys jatkaa vuokralaisena

Aavekaupunki tervehtii turisteja Vaasassa – Wasalandian raunioiden kohtalo on edelleen täysin auki