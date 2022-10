Mika Aaltola vertaa Venäjän ohjusiskuja natsi-Saksan tekemiin Lontoon pommituksiin toisessa maailmansodassa

Venäjä pyrkii alentamaan ukrainalaisten taistelutahtoa, mutta lopputulos voi olla päinvastainen, sanovat asiantuntijat. Toinen motivaatio ohjusiskuille on kosto.

Venäjän tämän päiväisten ohjusiskujen taustalla on huono sotamenestys, arvioi Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

– Venäjä haluaa säilyttää mielikuvan, että se pystyy jatkuvasti lisäämään panoksia, sanoo Aaltola.

Venäjä on tehnyt tänään ohjusiskuja useisiin kaupunkeihin eri puolilla Ukrainaa. Ohjukset ovat osuneet kohteisiin, joissa on paljon siviilejä. Ainakin 11 ihmistä on kuollut ja 64 loukkaantunut iskuissa.

Kaupunkeihin suuntautuvilla iskuilla pyritään horjuttamaan ukrainalaisten intoa jatkaa maansa puolustamista.

Aaltola vertaa Venäjän iskujen ideaa natsi-Saksan suorittamiin Lontoon massapommituksiin toisen maailmansodan aikana. Saksa pommitti siviiliväestöä murtaakseen brittien taistelutahdon, mutta epäonnistui tavoitteessaan.

Nyt tehdyillä iskuilla pyritään vahingoittamaan myös Ukrainan energian siirtämiseen liittyvää infrastruktuuria, jotta siviiliväestön elinolosuhteet vaikeutuisivat.

Aaltola ei usko ukrainalaisten taistelutahdon vähentyvän terrorin myötä.

– En usko, että se toimii tässäkään tapauksessa. Se nostaa ukrainalaisten taistelutahtoa, hän sanoo.

Maanpuolustuskorkeakoulun erikoistutkija, evp majuri Jukka Viitaniemi on samaa mieltä.

– Väitän, että sillä on ukrainalaisten taistelutahtoa kohottava vaikutus, puhuttiin sitten sotilaista tai siviileistä, Viitaniemi sanoo.

Kyse myös kostosta

Toinen syy iskuihin on kosto Ukrainan onnistumisista. Aaltolan mukaan syynä Venäjän tämän päiväisiin iskuihin on suuttumus siitä, mitä Ukraina on saanut aikaa Kertšinsalmen sillalla ja muissa iskuissaan.

– Nyt se patouma puretaan aika tunneperäisesti ukrainalaisiin, Aaltola kuvailee.

Lauantaina Krimin niemimaan ja Venäjän yhdistävä Kertšinsalmen silta vaurioitui pahoin räjähdyksen vuoksi. Ukraina ei ole virallisesti ilmoittautunut iskun tekijäksi.

Tänään Venäjä on Ukrainan tietojen mukaan tehnyt ainakin kahdeksankymmentä iskua eri puolille Ukrainaa.

– Tänään Putin itse totesi, että ne ovat vastaus Ukrainan tekemään terroristiseen iskuun siviilikohteita vastaan, Jukka Viitaniemi Maanpuolustuskorkeakoulusta toteaa.

Suoraa vaikutusta rintaman tapahtumiin tämän päiväisillä iskuille ei Viitaniemen mukaan ole.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta 11.10. klo 23 saakka.

Venäjä iski kymmenillä ohjuksilla Ukrainaan todennäköisesti kostaakseen – tämän tiedämme nyt ohjusiskuista