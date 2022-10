Ukraina käyttää jopa panssarintorjuntaohjuksia ohjusiskuja vastaan – sotilasprofessori kehuu ukrainalaisten kekseliäisyyttä

Ukraina on valtavan kokoinen maa puolustettavaksi, eikä Ukrainalla ole riittävästi korkean teknologian ohjuspuolustusjärjestelmiä kohteiden puolustamiseen koko maassa lännen tuesta huolimatta.

Ukrainan oma ilmapuolustus perustuu pitkälti Neuvostoliiton romahduksessa sille jääneisiin aseisiin. Siihen nähden Ukraina käyttää sillä olevia aseita “hyvin taitavasti”, sanoo Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori, everstiluutnantti Marko Palokangas.

– Ukrainan tapa käyttää niitä vähän vanhempia aseita on hyvin innovatiivinen. Siellä on käytetty ihan jopa panssarintorjuntaohjuksia torjumaan sieltä ilmasta käsin tulevaa uhkaa. Tai olkapääohjuksia, mikä on hyvin poikkeuksellista, mutta nähtävästi toimii, Palokangas sanoi Yle Radio 1:n Ykkösaamussa tiistaina.

Venäjälläkään ei ole loputtomasti ohjuksia

Venäjän entinen presidentti, nykyinen Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev uhkasi maanantaina, että Venäjän ohjusiskut ympäri Ukrainaa olivat vasta alkua, ja jatkoa on luvassa.

Sotilasprofessori Palokangas huomauttaa, että Venäjälläkään ei ole ohjuksia rajattomasti.

– Ei se ole loputon varasto mistä niitä kaivetaan. Ja tällä hetkellä Venäjän asetuotantoa ja korkean teknologian ohjusten käyttöä rajoittaa suuri komponenttipula. Sodan pitkittyessä ohjusten määrä koko ajan vähenee.

Yksi ohjus voi maksaa satoja tuhansia euroja tai jopa enemmän. Palokangas sanoo, että ohjusten käyttö on niiden korkean hinnan takia tarkoin harkittua. Tämä koskee niin Venäjää kuin Ukrainaakin.

– Toisaalta silloin kun on pakko käyttää niin silloin niitä käytetään.

Liikuteltavat ilmatorjuntajärjestelmät ovat vaarassa

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden lupasi maanantai-iltana Ukrainalle lisää ilmapuolustusjärjestelmiä. Myös Saksa lupasi kiirehtiä järjestelmätoimitustaan Ukrainalle.

Ukraina tarvitsisikin järjestelmiä runsaasti, jotta niitä ei tarvitsisi siirrellä paikasta toiseen.

– Suuri riski nykyaikaisen modernin ohjuspuolustusjärjestelmän käytössä on juuri se liikkuvuus tai oikeastaan se liike. Jos niitä siirretään paikasta toiseen, sen oma suoja on heikoimmillaan, Palokangas sanoo.

Vihollinen voi paikantaa liikkuvan ilmapuolustusjärjestelmän satelliittien ja sotilastiedustelun sensorijärjestelmien avulla. Paikoillaan olevat järjestelmät sen sijaan voidaan suojata ja naamioida paremmin kuin liikuteltavat järjestelmät.

– Ehkä se lukumäärä on tässäkin kriittinen tekijä nyt Ukrainalle, koska niiden vähäistenkin korkean teknologian asejärjestelmien liike ja siirtäminen sinne, missä uhka on suurin, myös altistaa ne Venäjän vasta-asevaikutukselle.

