Antti Pentikäinen aloitti syntymäpäiväkeräyksen kolttasaamelaisten hyväksi, koska "matka totuudesta sovintoon kulkee hyvityksen kautta"

Tutkimusprofessori Antti Pentikäinen juhlii lokakuussa 50-vuotispäiväänsä. Sen kunniaksi hän on aloittanut syntymäpäiväkeräyksen, jonka tuotto ohjataan kolttasaamelaisen yhteisön, kulttuurin ja koltansaamen kielen tukemiseksi.

Pentikäinen on koulutukseltaan teologi, mutta työurallaan hän on toiminut kansainvälisten kysymysten parissa muun muassa rauhanvälitystehtävissä. Saamelaiskysymykset ovat tulleet Pentikäiselle tutuiksi hänen toimittuaan neuvonantajana saamelaisten totuus- ja sovintoprosessissa.

Tällä hetkellä Pentikäinen toimii washingtonilaisen George Masonin yliopiston sovintoprosesseja kehittävän yksikön johdossa. Hän sai idean syntymäpäiväkeräykseen käytyään afroamerikkalaisten kanssa keskusteluja korvausten merkityksestä totuus- ja sovintoprosesseissa.

– He ovat opettaneet minulle, että matka totuudesta sovintoon kulkee hyvityksen ja korvauksen kautta. Ne eivät ole vain instituutioiden ja valtioiden etäisiä asioita, vaan asioita, joita jokainen voi henkilökohtaisesti tehdä. Haluaisin tuoda samaa ajattelua ja toimintaa Suomeen.

Syntymäpäiväkeräystä koordinoi Kolttakulttuurisäätiö. Pentikäinen on otettu siitä, että Kolttakulttuurisäätiö hyväksyi hänen keräysideansa.

– On lahja, että saan olla mukana näin upean kielen ja kulttuurin säilyttämisen puolesta toimimisessa. Se on minulle todella suuri kunnia, toteaa Pentikäinen.

Tutkimusprofessori Antti Pentikäinen kertoo syntymäpäiväkeräyksestään ja kokemuksistaan saamelaisten parissa.

Lappi ja saamelaiset tulivat Pentikäiselle tutuiksi jo lapsena

Antti Pentikäinen on kotoisin Helsingistä, mutta Lappi ja saamelaiset ovat olleet hänelle lapsuudesta saakka rakkaita. Lapsena hän kulki Lapissa isänsä, uskontotieteen emeritusprofessori Juha Pentikäisen kanssa.

– Olin ilmeisesti se perheen villi lapsi, ja isä sai lähteä Lappiin tutkimustyöhön, kalaan ja hillasuolle sillä ehdolla, että hän otti minut mukaan. Olen lapsesta pitäen istunut sekä lohiveneissä Tenolla että pirteissä, joissa isä on tehnyt haastatteluja saamelaisten parissa.

Yksi Pentikäisen tämänhetkisistä päätutkimusteemoista on traumoista tervehtymisen prosessin integroiminen osaksi totuus- ja sovintoprosessia.

– Saamelaisten totuus- ja sovintokomissiolla on psykososiaalisen tuen hankkeen takia mahdollisuus olla suunnannäyttäjänä. Toiveeni on kulkea rinnalla näissä prosesseissa ja olla apuna siellä, missä apu on tervetullutta.

Pentikäinen arvostaa suuresti saamelaisten ja muiden alkuperäiskansojen osaamista luonnon kanssa sopusoinnussa elämisestä.

– Yksi unelmani on oppia ymmärtämään ja jakamaan kokemuksia siitä, mitä tervehtyminen ja sovinto maaäidin kanssa, maapallon luonnon ja sen eliöstön kanssa, voisi olla.

Syntymäpäiväkeräys tuo kolttasaamelaisille iloa vuoden jokaiseen päivään

Kolttakulttuurisäätiön asiamies Mari Gauriloff tapasi Antti Pentikäisen uudistetun saamelaismuseo ja luontokeskus Siidan avajaisissa kesäkuussa. Gauriloff kertoo olleensa häkeltynyt, kun Pentikäinen myöhemmin kesällä otti häneen yhteyttä ja kertoi keräysideastaan.

– Se tuntui todella hienolta ja vähän sellaiselta, että voiko tämä olla tottakaan. Toivon, että tuollainen tapa ajatella leviäisi.

Kolttakulttuurisäätiön asiamies Mari Gauriloff yllättyi iloisesti kuultuaan Antti Pentikäisen keräysideasta. Kuva: Suvi-Tuuli Fofonoff / Yle

Antti Pentikäisen syntymäpäiväkeräyksen tuotto käytetään ensisijaisesti vuoden 2023 koltansaamenkielisen seinäkalenterin julkaisemiseen. Rahoitusvaikeuksien vuoksi kalenteri on ilmestynyt kahden vuoden välein.

Seinäkalenterin lisäksi kehitteillä on myös uusi koltankielinen digitaalinen kalenteri. Jos rahaa jää yli, loput keräysvarat ohjataan kolttasaamelaisen nuottauskalastuksen elvyttämiseen koltta-alueella.

– Voin jo lupailla tässä vaiheessa, että kalenteri kyllä saadaan painettua. Ihan konkreettista iloa tulee tästä keräyksestä kolttasaamelaisille ensi vuoden jokaikiselle päivälle, kertoo Gauriloff tyytyväisenä.

Kolttakulttuurisäätiön asiamies Mari Gauriloff kertoo Antti Pentikäisen syntymäpäiväkeräyksestä.

Keräystä jatketaan 19.12.2022 saakka tai siihen saakka, kun 10 000 euron keräyskatto tulee täyteen.