Venäjän ohjukset testaavat ilmatorjunnan, tutkija Ilmari Käihkö: Ukraina joutuu valitsemaan, puolustaako se voimalaitoksia vai vastahyökkäystään

Venäjä tulittaa Ukrainaa useista ilmansuunnista. Ukrainan on suojeltava armeijaansa, joten se ei voi puolustaa kaikkia mahdollisia kohteita.

Ukrainan suuriin kaupunkeihin tehdyt ilmaiskut ovat herättäneet kysymyksen, miten iskuilta voidaan suojautua.

Venäjä on iskenyt ohjuksilla ja drooneilla eli miehittämättömillä ilma-aluksilla Ukrainan kaupunkeihin eri puolilla maata laajuudella, jota ei ole nähty sodan alkamisen jälkeen.

Osa kohteista sijaitsee kaukana Ukrainan itä- ja eteläosista, joissa maataisteluja käydään. Esimerkiksi Länsi-Ukrainassa sijaitsevassa Lvivissä on ollut sähkökatkoja ja häiriöitä vedenjakelussa maanantaina ja tiistaina tehtyjen iskujen seurauksena.

Venäjä teki ilmaiskuja useisiin Ukrainan kaupunkeihin maanantaina. Iskuja tehtiin myös tiistaina ainakin Lviviin. Kuva: Harri Vähäkangas / Yle

Ukrainan ilmapuolustus nojaa pääasiassa neuvostoaikaiseen kalustoon, mutta maa on käyttänyt kalustoaan taitavasti, arvioi Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori Marko Palokangas. Ukrainan ilmavoimat kertoi maanantaina ampuneensa ohjuksista alas noin puolet.

Ukrainan ilmatorjunnan tila oli huolenaihe lännessä jo ennen laajamittaisen sodan alkua, kertoo Ilmari Käihkö. Hän on Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun sotatieteiden dosentti ja Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija.

– Länsi varmaan oletti, että Venäjä murskaisi Ukrainan ilmapuolustuksen ja ilmavoimat muutamassa päivässä, Käihkö sanoo.

Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan Ukraina on pystynyt pudottamaan Venäjän sotilaslentokoneita ja ohjuksia. Silti Ukrainan ilmatorjunnassa on myös puutteita.

– Heillä on rajallisesti pitkän kantaman tarkasti osuvia ilmatorjuntajärjestelmiä, Financial Timesille nimettömänä kommentoinut länsimainen viranomainen kertoi. (siirryt toiseen palveluun)

Vanhan kalustonsa vuoksi Ukraina on pyytänyt länsimailta aseapua ilmapuolustukseen. Länsimaat ovat vastanneet toiveeseen. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on luvannut Yhdysvaltojen tarjoavan Ukrainalle kehittyneitä ilmapuolustusjärjestelmiä.

Myös Saksa kertoi maanantaina, että ensimmäinen toimitettava ohjussuojausjärjestelmä on valmiudessa tulevien päivien aikana.

Kaikkea ei voi puolustaa

Lännen avusta huolimatta Ukrainan on valittava taistelunsa, eikä se voi puolustaa kaikkia siviilikohteita. Ukraina on suurin kokonaan Euroopassa sijaitseva maa ja sillä on useita tärkeitä puolustettavia kohteita.

Vaarana on, että Venäjä tekee jatkuvia laajamittaisia ilmaiskuja Ukrainan kriittisiin kohteisiin, kuten voimalaitoksiin, vesihuoltoon sekä viestintään ja liikenteeseen vaikuttaviin kohteisiin.

Puolustussotaa käyvän Ukrainan on myös samaan aikaan suojattava vastahyökkäystä käyviä joukkojaan. Käihkön arvioi Venäjän miehittävän lähes viidesosaa Ukrainasta.

– Ainoa tapa jolla Ukraina pystyy voittamaan sodan, on tällaiset vastahyökkäykset ja totta kai se vaatii ukrainalaisia priorisoimaan joko heidän sotavoimien puolustusta tai kriittisen infrastruktuurin puolustusta, Käihkö sanoo.

Venäjän ohjusten määrästä ei tietoa

Venäjän presidentti Vladimir Putin on perustellut ohjusiskuja vastauksena Ukrainan tekemälle iskulle Kertšinsalmen sillalle.

Viime päivinä on julkisuudessa keskusteltu siitä, paljonko Venäjällä on pitkän kantaman ohjuksia jäljellä. Ilmari Käihkö varoittaa tuudittautumasta ajatukseen, että Venäjän kyky ohjusiskujen tekemiseen loppuisi lähiaikoina.

– Tosiasiassa emme tiedä, mikä Venäjän ammustilanne tässäkään suhteessa on, Käihkö sanoo.

Tällä viikolla tehdyt iskut Ukrainaan on tehty todennäköisesti useista ilmansuunnista.

– Ymmärtääkseni tässä hyökkäyksessä on ammuttu Mustaltamereltä, Kaspianmereltä ja Venäjältä, Käihkö toteaa

– Tämä on varmaan sellainen, josta ukrainalaislähteistä saadaan tietää lähiaikoina enemmän, Käihkö sanoo.

Venäjänkin kohdalla on kysymys priorisoinnista.

– Putin toivoo, että kylmän talven myötä ukrainalaisten taistelutahtoon voitaisiin vaikuttaa siten, että heillä ei ole vettä eikä sähköä, Käihkö sanoo.

Toisaalta hyökkäys voidaan nähdä osoituksena Venäjän epätoivosta tilanteessa, jossa Venäjä ei pysty kääntämään tilannetta rintamilla.

– Se pakottaa Venäjän epätoivoisempiin tekoihin, kuten hyökkäyksiin siviilejä kohtaan, Käihkö pohtii.

