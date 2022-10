Moni taloyhtiö voi joutua nostamaan vastikkeita niin, että kipuraja ylittyy – Yhä useampi suomalainen saattaa kohta maksaa naapurin maksuja

Kohoavat kustannukset kurittavat nyt taloyhtiöitä ennennäkemättömällä tavalla. Energiakriisi pakottaa monet taloyhtiöt ensi talvena keräämään ylimääräisiä hoitovastikkeita ja korottamaan niitä viimeistään ensi kevään yhtiökokouksissa.

Jos uudehkossa taloyhtiössä on vielä rakennusaikaista lainaa tai vanhassa yhtiössä remonttilainaa, myös rahoitusvastikkeisiin on tulossa roimat korotukset korkokulujen noustessa.

Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva uskoo, että monessa taloyhtiössä päädytään nyt sekä perimään kuukauden ylimääräisiä hoitovastikkeita että nostamaan vastiketta.

– Nyt tai talvella joudutaan pitämään ylimääräinen yhtiökokous, että saadaan se taloyhtiön kassa hallittua perimällä ylimääräisiä vastikkeita. Ja kevään yhtiökokouskierroksella sitten nostetaan hoitovastiketta.

Ylimääräistä yhtiökokousta ei tarvitse järjestää, jos taloyhtiön hallitus on jo aiemmassa kokouksessa valtuutettu keräämään tarvittaessa 1–2 ylimääräistä vastiketta.

Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanervan mukaan osakkaan kannattaa varautua siihen, että monessa taloyhtiössä peritään tänä vuonna ylimääräinen hoitovastike esimerkiksi joulukuussa. Kuva: Esa Syväkuru / Yle

Kaikkien rahat eivät riitä kasvaviin vastikemaksuihin

Taloyhtiöissä ollaan nyt huolissaan siitä, pystyvätkö kaikki osakkaat ensi talvena maksamaan vastikkeitaan.

Taloyhtiöiden nousevien kustannusten lisäksi osakkaiden oma talous voi olla jo valmiiksi kireä ruuan, liikkumisen, sähkön kallistumisen sekä asuntolainakulujen nousun takia.

Suomen Kiinteistöliiton neuvontalakimies Tapio Haltia muistuttaa, että jos taloyhtiön osakkaalta ei saada perityksi vastikkeita, ne voivat jäädä muiden osakkaiden maksettaviksi.

– Varsinkin pienemmissä rivi- ja paritaloyhtiöissä talous voi olla suoraan riippuvainen jokaisen vastikemaksuista. Silloin muut osakkaat käytännössä joutuvat paikkamaan vajetta, ettei yhtiö joutuisi maksuvaikeuksiin.

Suomen Kiinteistöliiton neuvontalakimies Tapio Haltia sanoo, että osakehuoneiston hallintaanoton tarkoituksena on sen vuokraaminen, jotta taloyhtiö voi vuokratuotoilla kattaa maksamattomat vastikkeet ja perintäkulut. Kuva: Yle/Sofia Strömgård

Vastikerästien perinnässä ei kannata viivytellä

Kiinteistöliiton Haltia korostaa, että taloyhtiön ei kannata viivytellä, jos maksumuistutuksista huolimatta osakas ei ole maksanut vastikkeitaan.

– Kun on kahden kuukauden vastikkeet maksamatta niin siinä vaiheessa taloyhtiön hallituksen kannattaisi ryhtyä varoittamaan osakasta, että nyt on viimeiset hetket maksaa, ennen kuin taloyhtiön kokous kutsutaan koolle ja osakehuoneiston hallintaanottomenettely käynnistyy.

– Jos on syytä olettaa, että kolmattakaan vastiketta ei makseta, hallituksen kannattaa ryhtyä valmistelemaan yhtiökokouksen koolle kutsumista. Tässä voi mennä aikaa, koska täytyy pystyä todistamaan, että varoitus on annettu tiedoksi osakkaalle ja mahdolliselle vuokralaiselle.

Haltian mukaan asunnon hallintaan ottoon voi kulua kaikkiaan parhaimmillaan puoli vuotta ja pisimmillään jopa vuosi.

Isännöintiliiton Koro-Kanervakin kehottaa taloyhtiöitä nopeasti puuttumaan osakkaiden maksuvaikeuksiin, koska kassakriisi voi nyt iskeä, etenkin jos taloyhtiö ei ole säästänyt puskuria.

– Taloyhtiöllä olisi hyvä olla kassassa 3– 4 kuukauden hoitovastikekertymä, joka antaa joustovaraa akuuteimpiin tilanteisiin. Monessa taloyhtiössä eletään kuitenkin kädestä suuhun.

Koro-Kanerva varoittaa, että erityisesti uusissa taloyhtiöissä, joissa on isot yhtiölainat ja paljon lainaosuuksia vielä maksamatta pääomavastikkeina, kassakriisi voi iskeä todella nopeasti.

– Sama voi tietysti koskea vanhoja taloyhtiöitä, jotka ovat ottaneet remonttilainaa. Harvassa taloyhtiössä pankkilainaan on otettu korkosuojaus.

Isännöitsijä Sami Asujamaa sanoo, että jos useampi osakas joutuu samanaikaisesti maksuvaikeuksiin, täytyy aika tarkkaan seurata tilannetta, ettei tule ongelmia taloyhtiön maksujen kanssa. Kuva: Esa Syväkuru / Yle

Taloyhtiöt korottavat vastikkeita ja lykkäävät remontteja

Isännöitsijä Sami Asujamaa pyörittää pääkaupunkiseudulla 10 + Isännöinti -yritystä, jolla on asiakkaina sekä kerros- että rivitaloyhtiöitä. Hän kertoo, että taloyhtiöiden hallitukset laskevat nyt, riittävätkö tilikaudelle budjetoidut rahat vai täytyykö vastiketta korottaa.

– Se voi olla helposti yli euro neliöltä, minkä verran yhtiövastike nousee tammikuusta eteenpäin. Varsinkin helsinkiläisissä taloyhtiöissä, joilla on lämmitysmuotona kallistunut kaukolämpö ja talo sijaitsee vuokratontilla, joiden vuokrat nousevat elinkustannusindeksin mukaan, Asujamaa sanoo.

– Taloyhtiöissä, joissa on kertynyt puskuria, voidaan rauhassa mennä kevään yhtiökokoukseen ja päättää siellä, mikä uusi vastikkeen taso on, mutta kyllä sielläkin nosto häämöttää edessäpäin. Ei siltä oikein pysty välttymään.

Myös jo suunniteltuja remontteja lykätään nyt taloyhtiöiden vaikeutuneen taloustilanteen takia.

– Remonttien hinnat ovat nousseet, koska materiaalien hinnat ovat nousseet voimakkaasti. Joissakin taloissa on jo painettu jarrua, vaikka remontti on ollut valmisteilla. Rakennuslupa on esimerkiksi päätetty hankkia seuraavaan yhtiökokoukseen mennessä mutta kilpailuttamisen aloittamista ei aiota esittää, jos ei ole aivan pakko.

Taloyhtiöissä on Asujamaan mukaan keskusteltu myös esimerkiksi saunamaksujen korottamisesta sekä autojen sähkölatauspaikkojen käytöstä vain yöaikaan.

Vastikerästit eivät ole Asujamaan mukaan vielä lisääntyneet mutta hän epäilee, että talven mittaan maksamattomia vastikkeita voi tulla aiempaa enemmän, kun osakkaiden oma talous kiristyy asuntolainojen ja sähkön kallistumisen takia.

Hoitovastikkeissa on 10–20 prosentin nousupaineet

Paineita hoitovastikkeiden korotuksiin tulee nyt monesta suunnasta.

– Väistämättä puhutaan noin 10– 20 prosentin nousupaineesta hoitovastikkeisiin, Isännöintiliiton vaikuttamis- ja tutkimusjohtaja Tuomas Viljamaa arvioi.

Lämmitys oli viime vuonnakin kerrostaloyhtiön suurin kuluerä. Se ja muut hoitokulut maksetaan taloyhtiön osakkailta kerätyillä hoitovastikkeilla. Kuva: Osmo Päivinen / Yle

Energiakriisi ja yleinen hintojen nousu on lisännyt paitsi taloyhtiöiden lämmitys- ja korjauskuluja, myös kaikkia muita hoitokuluja.

– Ennakoin, että kerrostaloyhtiön hoitokuluista lämmityksen osuus tulee tänä vuonna nousemaan viime vuoden 22,4 prosentista noin 23 prosenttiin. Eli suhteellinen osuus ei nouse kovin paljoa, mutta se johtuu vain siitä, että kaikki muutkin kulut nousevat, Viljamaa sanoo.

– Sähkön ja kaasun osuus kerrostaloyhtiön hoitokuluista nousee näillä näkymin selvästi eniten. Se oli viime vuonna kerrostaloyhtiöissä 4,4 prosenttia ja ennakoin, että sen osuus kustannuksista nousee yli kuuden prosentin.

Kiinteistösähköön ei ole aiemmin taloyhtiöissä kiinnitetty kovin paljoa huomioita, koska se on verrattain pieni kuluerä.

– Mutta nyt ja jatkossa varmasti kiinnitetään. Sitä nostaa yleinen sähkönhinnan nousu ja myös lämpöpumppuratkaisut, jotka vaativat sähköä.

Isännöintiliiton vaikuttamis- ja tutkimusjohtaja Tuomas Viljamaa toteaa, että syksyn aikana on pidetty jo runsaasti ylimääräisiä yhtiökokouksia ja tullaan vielä pitämään, koska taloyhtiön laskut pitää maksaa, vaikka kustannukset kasvavat. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Näin taloyhtiö voi toimia, jos osakas ei maksa vastikettaan Jos osakas ei maksumuistutuksista huolimatta maksa vastikettaan, taloyhtiön hallitus voi antaa kirjallisen varoituksen osakkaalle

Jos vastiketta ei makseta varoituksesta huolimatta, taloyhtiön hallituksen on kutsuttava koolle yhtiökokous. Se voi päättää, että taloyhtiö ottaa osakehuoneiston hallintaansa enintään kolmeksi vuodeksi, jos rästissä on summa, joka vastaa vähintään kolmen kuukauden vastikkeita

Osakehuoneiston hallintaan oton tarkoituksena on sen vuokraaminen, jolloin taloyhtiö voi vuokratuotoilla kattaa maksamattomat vastikesaatavat ja perintäkulut

Taloyhtiön toinen keino vastikerästien perimiseksi on oikeudellinen perintä eli velkomuskanteen nostaminen käräjäoikeudessa. Lähde: Suomen Kiinteistöliitto

Voit keskustella aiheesta 29.10. klo 23 saakka.