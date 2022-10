Kolmas tuotantokausi Muumilaaksosta dubataan kolmelle saamen kielelle – Taike myönsi apurahaa 50 000 euroa dubbausta varten

Taiteen edistämiskeskus Taike on myöntänyt (siirryt toiseen palveluun) 50 000 euron apurahan Muumilaakso-lastenohjelman dubbaamiseen kolmelle saamen kielelle. Rahoitusta dubbaamiseen on yritetty haalia kasaan jo vuoden verran.

Myös Yle rahoittaa osan dubbaamisesta. Apurahan turvin nyt päästään vihdoinkin töihin, iloitsee Muumilaakson luova johtaja Marika Makaroff Gutsy Animations -yhtiöstä.

– Tarkoitus on dubata saameksi 13 jaksoa, siis koko kolmas kausi. Taiken apuraha on meille erittäin tärkeä, koska ilman tällaista tukea saamenkielisiä dubbeja olisi tosi vaikea tehdä. Eri kieliryhmiin verrattuna saamen kieli on aika kallis dubata. Sen hinta on noin kolminkertainen verrattuna muihin vähemmistökieliin, kertoo Makaroff.

Makaroffin mielestä on ensiarvoisen tärkeää dubata lastenohjelmia myös saameksi, vaikka se vaatiikin paljon taloudellisia resursseja. Aikataulua ryhdytään nyt suunnittelemaan.

– Ihan varmasti en osaa sanoa, milloin dubbaukset on valmiita. Yritämme mahdollisimman nopeasti saada ne tehtyä, mutta siten, että laatu on korkealaatuista, lupaa Makaroff.

Muumilaakson luova johtaja Marika Makaroff iloitsee saadusta apurahasta saamenkielisiä jaksoja varten. Toimittajana on Janica Gauriloff.

Saamelaiskäräjät esitti (siirryt toiseen palveluun)alkuvuonna 2019, että Yle tekisi suomen- ja ruotsinkielisten versioiden lisäksi Muumilaaksosta myös saamenkielisen ääniversion. Ensimmäisten tuotantokausien saamenkieliset Muumilaakso-jaksot alkoivat pyöriä televisiossa ja Yle Areenassa vuonna 2020.

Kieliturvasihteeri: “Tärkeää etenkin inarin- ja koltansaamelle”

Saamelaiskäräjien kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikion mielestä omakieliset lastenohjelmat ovat tärkeitä kielen elvyttämisessä.

– En tiedä miten voisin tarpeeksi painottaa sitä, miten tärkeää on saada kaikenlaista saamenkielistä tarjontaa, mutta etenkin tv-tarjontaa saameksi.

Aikio muistuttaa, ettei ole tarpeeksi saada vain elokuvia saameksi, mutta myös mutta säännöllisesti näkyvää tuotantoa. Kehitystä asiassa on tapahtumassa pikkuhiljaa.

– Yle on alkanut tuottamaan ja rahoittamaan Muumilaaksoa, se on jo suuri lisäys saamenkielisten lastenohjelmien tuottamiseen. Tarvitsisimme kuitenkin pysyvämpää toimintaa. Saamelaiskäräjät on suosittanut Ylelle vuosittain dubbaamaan jotain lastenohjelmia saameksi. Tuotannon pitäisi olla jatkuvaa eikä satunnaista, sanoo Aikio.

Hän näkee saamenkielisten lastenohjelmien merkitsevän paljon etenkin inarin- ja koltansaamelle.

– Heille ei ole edes sitä tarjontaa mitä pohjoissaamelle on, eivätkä he hyödy samalla tavalla kuten pohjoissaamenkieliset Norjan ja Ruotsin puolella tehtävistä tuotannoista. Ajatelkaa miten iso lisäys se on inarin- ja koltansaamenkielisille.

Yle pyrkii koko ajan palvelemaan paremmin myös saamen kielillä

TV & Yle Kääntämisen ja versioinnin päällikkö Johan Aaltonen sanoo, että saamenkielinen saavutettavuus on Ylelle hyvin tärkeä asia, ja se koskee sekä lapsia että muuta väestöä. Yle pyrkii koko ajan palvelemaan koko väestöä paremmin, eli myös saamen kielillä.

– Muumilaakson dubbaus oli Yleltä iso panostus ja osoitus saamenkielisten lastenohjelmien tärkeydestä. Yle käy hyvää dialogia Saamelaiskäräjien kanssa ja seuraava tapaaminen onkin jo kalenterissa Saamen kielten viikolla parin viikon päästä, mainitsee Aaltonen.

Saamenkieliset tv-uutiset Yle ođđasat ja Ođđasat löydät Yle Areenasta.