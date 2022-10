Nostaako työvoimapula palkkoja? Miksi pitkäaikaistyötön ei saa töitä? Kokosimme 11 kysymystä ja vastausta Ylen työchatista

Suomessa on meneillään historiallisen kova työvoimapula.

Työntekijöistä on nyt pulaa sekä suorittavan työn aloilla että pitkää koulutusta edellyttävissä ammateissa. Samaan aikaan työttömiä on kortistossa suuri määrä, mutta hakijat ja työpaikat eivät kohtaa.

Yleisö kysyi asiantuntijoilta työmarkkinoiden poikkeuksellisesta tilanteesta eilen maanantaina Ylen chatissa. Yleisön kysymyksiin vastasivat tutkimuslaitos Laboren johtaja Mika Maliranta ja Helsingin yliopiston työelämätutkija Markku Sippola.

Mitä käy palkoille?

Miksi palkat eivät nouse enempää, jos päällä on työvoimapula?

Mika Maliranta: Työntekijöiden palkat ovat nousseet jonkin verran nopeammin mitä tilastot kertovat. Tarkemmin katsottuna varsinkin yksityisellä sektorilla palkat reagoivat yllättävänkin herkästi työn kysynnän vaihteluihin. Se näkyy niin sanottujen "liukumien" [sopimuskorotukset ylittävien palkankorotusten] vaihteluna. Liukumat kätkeytyvät osin virallisten tilastojen alle. Kun työvoiman kysyntä on suurta, yritykset palkkaavat yhä enemmän myös pienipalkkaisia työntekijöitä, mikä painaa keskipalkkaa alemmaksi ja peittää palkkareaktiota.

Saadaanko palkankorotuksista helpotusta hintojen nousuun?

Mika Maliranta: Inflaatio hyvin todennäköisesti alenee seuraavan kahden vuoden aikana. Tässä välillä valitettavasti monien reaalitulot väistämättä heikkenevät. Jos – ja todennäköisesti kun – talouden kehitys normalisoituu, reaalitulojen kasvu taas jatkuu. Toisaalta työmarkkinoiden tilanne on nyt sellainen, että melko korkeillekin sopimuskorotuksille on nyt perusteita, jos sopimukset ovat lyhyitä.

Mikä työvoimapula?

Onko työvoimapulaa olemassakaan?

Markku Sippola: Työvoimapula on todellinen useilla aloilla johtuen väestön ikääntymisestä ja kohtaanto-ongelmasta. On ilmeistä, että syntyvyys ei tästä lähde nousemaan. Maahanmuuttajatyövoimaa tarvitaan.

Mistä työvoimapula kertoo?

Mika Maliranta: Työvoimapula kertoo siitä että meillä on paljon yrityksiä, joilla on kilpailukykyä ja laajenemishaluja. Sen vuoksi ne tarvitsevat työvoimaa ja ennen kaikkea osaajia. Tavallaan kyse on osittain myönteisestä asiasta, koska työvoimapulan vastakohta olisi paljon ankeampi tilanne.

Mistä näkee, etteivät avoimet työpaikat ole esimerkiksi vuokratyöpaikkoja, joita ei ole oikeasti olemassakaan?

Mika Maliranta: Hyvä työllisyyden mittari on yrityssektorin maksama palkkasumma. Se on kasvanut ainakin heinäkuuhun saakka noin 6–8 prosenttia vuodessa. Kasvu kertoo siitä, että yritykset ovat palkanneet uutta väkeä, ja että jo työssä olevien palkkoja on nostettu.

Mikä on koulutuksen merkitys?

Eikö se olisi järkevintä, että koulutettaisiin ihmisiä suoraan työpaikkojen tarpeisiin? Suurin osa ihmisistä ei tee sitä työtä, mihin on koulutuksen saanut.

Markku Sippola: Koulutustarpeen ennakointi on äärettömän vaikeaa. Työpaikat eivät säily samoina. Ne alat jotka ovat nyt "in" voivat olla eri tilanteessa viiden vuoden päästä, kun koulutuspoliittisten päätösten hedelmiä päästään korjaamaan.

Mikä on korkeakoulutettujen palkkojen kohtalo?

Mika Maliranta: Tilanteet tietysti vaihtelevat hurjasti, mutta palkkatilastoista nähdään, että keskimäärin katsoen korkeakoulutetut ovat olleet viime vuosien suurin voittaja. Erityisen korkeista korotuksia ovat keskimäärin päässeet nauttimaan sellaiset korkeakoulutetut, jotka ovat vaihtaneet työnantajaa. Mutta tilanne tietysti vaihtelee esimerkiksi alojen välillä.

Miten pitkäisaikaistyöttömien käy?

Miksi pitkäaikaistyöttömät eivät työllisty?

Mika Maliranta: Tilanteet vaihtelevat tietysti paljon tapauksittain. Työnantajilla voi olla joskus perusteettomia ennakkoluuloja tai odotuksia. Työvoimapulan jatkuessa monet työnantajat varmaankin oppivat ja pyrkivät kehittämään työtehtäviään sellaisiksi, että ne sopivat myös heille, joilla työttömyysjakso on päässyt venähtämään.

Mikä on tutkijoiden kansanomainen vastaus pitkäaikaistyöttömyyden poistamiseksi?

Markku Sippola: Tuohon kysymykseen on todella vaikea vastata. Työttömiä on niin monen tyyppisiä, ja sama resepti ei sovi kaikille. Pitkäaikaistyöttömyyttä voisi taklata monialaisella yhteistyöllä, jossa sosiaali- ja työttömyysviranomaiset tekevät yhteistyötä.

Kuinka paljon tilastoissa on työttömiä työnhakijoita, jotka ovat työkyvyttömiä tai osatyökykyisiä, ja jotka hakemisesta huolimatta eivät ole saaneet sairaseläkettä?

Markku Sippola: Suomessa muihin maihin verrattuna suuri osa työttömistä sanoo huonon terveyden olevan este työllistymiselle, selviää teollisuusmaiden järjestön OECD:n vuoden 2020 tiedoista.

Miten sosiaalietuuksien leikkaaminen lisää työllisyyttä?

Markku Sippola: Tässä tullaan juuri työttömien tilanteen moninaisuuteen. Joillekin aktivointipolitiikka vaikuttaa myönteisesti työllistymiseen, joillakin taas on tarvetta esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluille.

