Tämä Venäjän ja Valko-Venäjän yhteisestä sotilasyksiköstä tiedetään

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenka ilmoitti eilen maanantaina, että Valko-Venäjä ja Venäjä alkavat muodostaa yhteistä sotilasyksikköä. Lukašenkan mukaan Venäjän joukkoja on saapunut maahan jo parin päivän ajan.

Yhteisen yksikön muodostaminen on kirjattu Venäjän ja Valko-Venäjän valtioliittosopimukseen.

Ukrainan väestön ja länsimaiden keskuudessa pelätään, että Venäjän ja Valko-Venäjän yhteinen sotilasyksikkö hyökkäisi Ukrainaan ja muodostaisi siten uudenlaisen uhan Ukrainan puolustukselle. Tämä pelko sopii myös Venäjän tarkoitusperiin.

Sosiaalisessa mediassa on jo lokakuun alkupäivistä asti liikkunut huhuja venäläisten sotilaiden siirtymisestä Valko-Venäjälle. Ukrainalaisen Kyiv Post -lehden toimittaja Jason Jay Smart kertoo Twitterissä saaneensa tiedon, että venäläissotilaita tuodaan Valko-Venäjälle junalasteittain.

Smartin mukaan sotilaiden kuljetukset tehdään karjavaunuilla. Smartin tietoja ei voida vahvistaa riippumattomista lähteistä.

20 000 sotilaan yksikkö?

Ukrainan sotaa seuraava tutkimuslaitos Institute for the Study of War (ISW) on arvioinut (siirryt toiseen palveluun), että Valko-Venäjän ja Venäjän yhteinen sotilasyksikkö voisi koostua noin 20 000 sotilaasta. Uutistoimisto Reutersin haastattelema valkovenäläinen sotilasasiantuntija Alexander Alesin uskoo joukon vahvuuden olevan 10 000–15 000 venäläissotilasta vahvistettuna valkovenäläisillä.

ISW:n mukaan Valko-Venäjälle tulisi Venäjän 1. kaartin panssariarmeijan ja 20. armeijan osia sekä maahanlaskujoukkoja. ISW:n mukaan nämä joukot ovat kuluneet pahoin sodan aikana, ja niiden taistelukyky on heikentynyt.

Valko-Venäjällä näitä yksiköitä täydennettäisiin hiljattain mobilisoiduilla reserviläisillä. Venäjä toivoo, että se voisi käyttää Valko-Venäjän resursseja uusien sotilaiden kouluttamiseen.

Valko-Venäjän ja Venäjän panssariyksiköitä yhteisharjoituksessa. Kuva: MOD/EYEPRESS/Shutterstock/All Over Press

Sodan alussa Venäjä käytti Valko-Venäjän maaperää Kiovaan suuntautuneeseen suurhyökkäykseen, jonka Ukraina torjui. Nämä joukot on kesän aikana vedetty lähes kokonaan pois Valko-Venäjältä. ISW:n tietojen mukaan jäljellä on ollut vain muutamia satoja ilmavoimien ja ohjusyksiköiden sotilaita.

"Ei hyökkäysuhkaa"

Sotilasasiantuntijat ovat yksimielisiä siitä, ettei Venäjän ja Valko-Venäjän yhteinen sotilasyksikkö aiheuta mainittavaa hyökkäysuhkaa Ukrainaan. ISW:n raportin mukaan Venäjä ei kykene ainakaan nopealla aikataululla luomaan Valko-Venäjällä olevista yksiköistä tehokasta hyökkäysvoimaa.

Myös Ukrainan asevoimien yleisesikunta on todennut, ettei Valko-Venäjän suunnasta ole hyökkäysuhkaa.

Asiantuntijat uskovat, että perustettavan yhteisyksikön merkitys on siinä, että Ukraina joutuisi joka tapauksessa varautumaan hyökkäykseen ja sijoittamaan joukkojaan Valko-Venäjän rajalle. Tällöin nämä joukot eivät pääse osallistumaan Ukrainan vastahyökkäyksiin muualla.

Valko-Venäjän johto on sanonut saaneensa vihiä Ukrainan tai Naton aikeista hyökätä Valko-Venäjälle, jolloin hyökkäykseen vastattaisiin täysin voimin. Mitään vahvistuksia näille puheille ei ole saatu, eikä Ukrainalla tiettävästi ole mitään hyökkäysaikeita.

Valkovenäläisiä sotilaita harjoittelemassa. Kuva: MOD/EYEPRESS/Shutterstock/All Over Press

Samaan aikaan Valko-Venäjän puolustusministeri Viktor Khrenin on vakuuttanut, ettei maalla ole minkäänlaisia aikomuksia ottaa osaa sotatoimiin Ukrainan maaperällä.

Presidentti Lukašenka sanoi Valko-Venäjän valtiollisen uutistoimisto Beltan mukaan (siirryt toiseen palveluun), ettei Venäjä halua uutta konfliktia. Siksi Valko-Venäjälle tuskin tulee suurta määrää venäläissotilaita, Lukašenka sanoi.

