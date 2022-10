"Olisi epärehellistä väittää, että elämme normaaliaikoja" – kolme kysymystä asiantuntijoille pelosta, jonka Ukrainan sodan uusi vaihe herätti

Asiantuntijat sanovat, että Suomi on kriisivalmiuden kärkimaa, eikä varsinaiseen pelkoon ole syytä. Venäjän häiriöhyökkäysten riski on kasvanut, mutta niihinkin voi varautua.

Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan uusi vaihe, jossa ohjukset satavat kaupunkeihin ja siviiliuhrien määrä kasvaa, aiheuttaa pelkoa myös muissa maissa.

Kun Venäjän vilauttelee ydinasepelotettaan ja samalla sosiaali- ja terveysministeriö päivittää ohjeitaan jodin käytöstä säteilyvaaratilanteessa, voi suomalaistakin pelottaa.

Onko pelkoon syytä ja pitäisikö suomalaisten varautua entistä paremmin?

Kysymyksiin vastaavat erityisasiantuntija Mari Aro puolustusministeriön yhteydessä toimivan Turvallisuuskomitean sihteeristöstä ja verkostojohtaja Jukka Savolainen Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksesta.

1. Onko suomalaisilla nyt syy pelätä?

Jukka Savolainen hybridiosaamiskeskuksesta toteaa, että mitään suoria uhkauksia tai sotilaallista toimintaa ei kohdistu Suomeen. Poikkeuksellisen huolissaan ei tarvitse siten olla.

Mutta olisi epärehellistä väittää, että elämme normaaliaikoja, Savolainen sanoo.

– Tällaista ei ole koettu vuosikymmeniin, että naapurissa on ydinasevalta, jonka johto ja propagandistit uhkailevat koko ajan sodan laajentamisella ja sodalla koko länttä vastaan. Kyllä tässä uhkataso nyt jonkin verran on koholla.

Erityisasiantuntija Mari Aro Turvallisuuskomiteasta arvioi, että suomalaisilla ei tällä hetkellä ole syytä pelätä.

Aro toteaa, että puolustusvoimat ei näe erityistä sotilaallista uhkaa Suomea kohtaan ja toisaalta suomalainen yhteiskunta on laajasti varautunut.

– Viranomaiset varautuvat koko ajan ja pyrimme siihen, että yhteiskunta myös pysyy tässä hyvässä varautumisen tilassa, ettei kansalaisten tarvitsisi tuntea huolta.

2. Onko Suomen kriisinkestävyys riittävällä tasolla?

Turvallisuuskomitean erityisasiantuntija Mari Aro toteaa, että Suomessa on varauduttu eri näköisiin kriiseihin 40-luvulta saakka.

Suomalainen kokonaisturvallisuuden malli tuo yhteen viranomaiset, elinkeinoelämän, järjestökentän ja kansalaiset. Siksi kriisinkestävyys on vahvaa, vaikka käsillä on "monikriisitilanne", jossa toivutaan koronapandemiasta samalla kun käynnissä on energiakriisi ja sota Euroopassa.

– Kyllä me ollaan näihin varauduttu viranomaistasolla oikein hyvin, Aro sanoo.

Haavoittuvuudet ja resilienssi -verkoston johtaja Jukka Savolainen Euroopan hybridiosaamiskeskuksesta sanoo, että yksituumainen tilannekuva on suomalaisten vahvuus. Kuva: Matti Myller / Yle

Verkostojohtaja Jukka Savolainen arvioi, että Suomi on erityisen huoltovarmuusjärjestelmänsä ja kansallisen yksituumaisuutensa vuoksi parhaiten varautunut yhteiskunta koko maailmassa.

– Sen takia täällä Suomessa on tässä vaiheessa oikeastaan hyvä olla.

Savolainen toteaa, että hyvän huoltovarmuuden vuoksi Suomessa ei kuolla nälkään tai välittömään puutteeseen pitkään aikaan edes kriisin osuessa.

– Meillä tätä asiaa on ajateltu jatkuvasti toisen maailmansodan jälkeen. Emme ole unohtaneet sitä, että maailma saattaa muuttua vaarallisemmaksi.

3. Mitä itse voi tehdä parantaakseen kriisinkestävyyttä?

Hybridiosaamiskeskuksen Jukka Savolainen pitää todennäköisimpänä uhkana energiakriisiin liittyviä häiriöhyökkäyksiä kriittistä infrastruktuuria vastaan.

Varautumisessa hän muistuttaa vanhasta suosituksesta: kotitalous kannattaa varustaa niin, että pärjää kolme vuorokautta omillaan. Lisäksi tärkeimmistä tiedostoista ja käyttöjärjestelmistä kannattaa pitää varmuuskopioita kyberhyökkäysten varalta.

Turvallisuuskomitean erityisasiantuntija Mari Aro vinkkaa, että oman kotivaran riittävyyden voi tarkistaa netistä (siirryt toiseen palveluun). Varautumisoppeja voi halutessaan hankkia esimerkiksi maanpuolustusjärjestöjen kursseilta.

Oman huolen voi kanavoida toiminnaksi, mutta samalla kannattaa pitää huolta omasta jaksamisesta.

– Jossain kohtaa sometauko tai mediatauko voi olla oman henkisen kriisinkestävyyden kannalta hyvä asia. Pitäkää huolta itsestänne ja läheisistänne. Sosiaaliset kontaktit ovat tärkeitä, Aro sanoo.

Jukka Savolaisen mukaan on tärkeää muistaa, miksi häiriötilanteita voi Suomeenkin tulla ja miksi suomalaisten on ne kestettävä: Venäjä uhkaa demokratiaa koko maapallolla.

– Jos emme nyt saa Venäjää häviämään tätä sotaa, vielä isommat vaikeudet koittavat muutaman vuoden päästä. Niin kuin valtion johto on sanonut, pitää olla päättäväinen ja yksituumainen.

