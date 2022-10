Pörssisähkön käyttäjien määrä kovassa kasvussa – "Usein ainoa vaihtoehto, jos sopimus katkolla", kerrotaan Energiavirastosta

Sähkönmyyjien asiakaspalveluissa on nyt ruuhkaa. Esimerkiksi määräaikainen sähkösopimus päättyy tai on päättynyt tänä vuonna noin 800 000 kotitaloudessa. Energiaviraston mukaan pörssisähkösopimusten määrä kasvaa nyt vauhdilla, koska se on lähes ainoa vaihtoehto, jos sopimus on katkolla.

Sähkösopimuksen uusijan pulma - pörssisähkö vai ei. Sopimusvaihtoehdot ovat kaventuneet. Moni sähköyhtiö ei enää tarjoa muuta kuin pörssisähköä. Kuva: Jani Aarnio / Yle