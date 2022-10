Kaj Stenvallin Putin-maalaukset kiinnostavat maailmanlaajuisesti – entinen oligarkki ja Trumpin asianajaja ovat huomioineet somessa

Donald Trumpin asianajaja ja entinen oligarkki ovat nostaneet turkulaistaiteilijan Putin-teokset esiin some-kommenteissaan. Stenvall on tehnyt Putinista yli 200 teosta, mutta on myynyt niistä vain yhden yksityishenkilölle.

Taidemaalari Kaj Stenvallin viimeisin Vladimir Putin -aiheinen maalaus on kuivumassa. Vastikään 70 vuotta täyttänyt Venäjän presidentti sytyttää maalauksessa kakun päällä olevaa kynttilää, joka on dynamiittipötkö.

Maalauksen innoittajana olivat Putinin syntymäpäivät, mutta viikonloppuna Light your fire -teos sai uudenlaisen merkityksen: Krimin niemimaan ja Manner-Venäjän yhdistävällä Kertšinsalmen sillalla tapahtui voimakas räjähdys.

– Tein tuon päivää ennen syntymäpäivää. Light your fire viittaa The Doors-yhtyeen Light my fire -kappaleeseen, mutta tulen sytyttäminen toteutui viikonloppuna Kertšinsalmen sillan tapahtumien myötä.

Kaj Stenvallin viimeisin maalaus Putinista sai inspiraation presidentin täyttäessä 70 vuotta. Kuva: Johanna Manu / Yle

Venäjään yhdistetty räjähtävä uutinen on tietenkin sattumaa, vaikka Stenvall tykkää leikitellä ajatuksella, että hän töillään aavistelee tulevaa.

– Pyrin jollain tasolla aavistelemaan ja ennustamaan juttuja. Silloin tällöin asiat toteutuvat.

Maailmanlaajuista suosiotaan Stenvall ei osannut ennustaa, vaikka sosiaalisessa mediassa näytillä olevat Putin-teokset ovat kaikkien saatavilla.

– Saksalaisjulkaisu Der Spiegelissä oli juttua maaliskuun alussa. Eilen kuulin kommenttia, että Ukrainassa nämä ovat levinneet eri piireissä, samoin Yhdysvalloissa. Pari viikkoa sitten Donald Trumpin asianajaja kommentoi myös somessa.

Stenvall on maalannut Putinista kuvia jo vuonna 2014, kun Venäjä valloitti Krimin. Kuva: Johanna Manu / Yle

Viimeksi eilen entinen oligarkki ja maanpaossa elävä Putin-kriitikko Mihail Hodorkovski jakoi taiteilijan maalaaman kuvan (siirryt toiseen palveluun) Twitterissä.

– Hän on ollut erittäin aktiivinen Putinin vastustaja viimeiset 10–15 vuotta, siitä lähtien, kun hän pääsi vankilasta. Hän istui pitkään, kun ilmeisesti vastusti Putinia jo Venäjällä ollessaan. Hodorkovski kai seuraa aktiivisesti somea ja on kiinnittänyt huomiota näihin maalauksiin, taiteilija pähkäilee.

Yksityiskotien seinillä Putinin kuvia ei todennäköisesti tulla näkemään – paitsi yhden.

– Yhden olen luovuttanut Saksan parlamentin edustajalle. Hän oli vierailulla Turussa ja hän halusi ostaa taulun.

"Melkoinen ongelma perikunnalle"

Stenvall maalaa uuden maalauksen lähes joka toinen päivä. Hän tekee työnsä nopeasti, koska haluaa olla ajankohtainen.

– Tämä onkin vaativaa hommaa, kun pitää koko ajan löytää uusia näkökulmia. Ei saa kerrata sitä mitä on tehnyt aiemmin. Kun on tehnyt näin paljon, pienenee liikkumavara koko ajan. Tämä on pientä kilpailua meemien tekijöiden kanssa.

Putinia kuvaavia teoksia on kertynyt jo reilut 200 kappaletta. Kuva: Johanna Manu / Yle

Teoksissa on Stenvallin mukaan pyritty kiteyttämään asioita.

– Nämä eivät ole uutis-, eikä pilakuvia. Lähtökohtana ovat olemassa olevat kuvat, mutta yhdistelen asioita ja kytken niihin erilaisia jännitteitä ja tilanteita. Nämä kertovat enemmän kuin pelkät uutiskuvat.

Stenvall on tehnyt Putin-töitä jo yli 200.

– Melkoinen ongelma perikunnalle, hän naurahtaa.

Stenvall maalaa Ruissalossa, Villa Roman tornirakennuksessa. Kuva: Johanna Manu / Yle

Taiteilijan mukaan viimeisin työ on aina se mihin on tunnesiteitä jäljellä.

– Kun aloittaa toista, tunnesiteet löystyvät, Stenvall kertoo ja jatkaa jo seuraavan työn luonnostelun piirtämistä.

Mitähän Putin tuumaisi häntä kuvaavista teoksista? Kuva: Johanna Manu / Yle

