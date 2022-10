Tuhansia venäläisiä on paennut maasta myös Kaukoidässä – Mongolia ottaa heidät vastaan, mutta ei halua tuomita Putinin sotaa

Mongolia on yksi Venäjän liikekannallepanoa pakenevien kohdemaita.

Mongolia on voimakkaasti Venäjän energiasta riippuvainen maa. Viime vuosina se on ajautunut yhä tiiviimmin Venäjän leiriin.

Yksi Venäjän liikekannallepanoa pakenevien kohdemaista on Venäjän naapuri Kaukoidässä, Mongolia.

Muun muassa Suomen, Norjan ja Armenian lisäksi tuhansia venäläisiä on tullut Mongoliaan sen jälkeen, kun presidentti Vladimir Putin määräsi osittaisen liikekannallepanon Venäjälle viime kuussa.

Tulijat on otettu vastaan, mutta Venäjän hyökkäyssota on tuonut valokeilaan Mongolian riippuvaisuuden Venäjästä.

Mongolian hallitus muun muassa pidättäytyi äänestyksestä, kun YK:n yleiskokous aiemmin tässä kuussa tuomitsi Venäjän alueliitokset Ukrainassa. Myös yli 30 muuta maata jätti Venäjän tuomitsematta.

Osa tulijoista on sukulaiskansoja Kaukoidästä

Monet Mongoliaan tulijoista ovat etnisesti mongolien asuttamasta Burjatian tasavallasta Venäjältä. Mutta tulijoita on myös kauempaa Venäjältä.

Tärkeä rajanylityspaikka on Altanbulag, jonka kautta on tullut yli 6 200 venäläistä syyskuun lopun jälkeen, kertoo Mongolian maahanmuuttovirasto. Lisäksi sadat ovat pyytäneet oikeusapua väliaikaisen oleskeluluvan saamiseksi.

Kuva: Harri Vähäkangas / Yle

Siitä huolimatta, että Mongolian johto ei ole tuominnut Venäjän hyökkäyssotaa ja Vladimir Putinin määräämää liikekannallepanoa, on tulijoihin suhtauduttu suopeasti.

– Ottaen huomioon Venäjän federaation tämänhetkisen tilanteen, Mongolia on päättänyt myöntää väliaikaisen oleskeluluvan sitä anoville, maahanmuutosta vastaava virasto ilmoitti lokakuun alussa.

Kansalta tukea sodasta kärsiville ukrainalaisille

Vaikka Mongolian hallitus on jättänyt hyökkäyssodan tuomitsematta, on kansalaisilta Mongoliassakin tullut tukea sodasta kärsiville ukrainalaisille.

Pääkaupungissa Ulaanbaatarissa on ollut mielenosoituksia, joissa on vastustettu sotaa ja vaadittu Venäjän suurlähettilästä Iskander Azizovia lähtemään maasta. Azizovia on syytetty härskistä venäläisten energiaprojektien junttaamisesta ja jopa Mongolian sisäpolitiikkaan puuttumisesta.

Mongolia oli Neuvostoliiton läheinen liittolainen. Maiden ystävyyttä ylistetään esimerkiksi Ulaanbaatarissa olevassa mosaiikkiteoksessa, vaikka todellisuudessa Mongolia oli suhteessa altavastaaja. Kuva: AOP

Mongolia on lähes täysin riippuvainen venäläisestä öljystä ja kaasusta. Jopa 90 prosenttia raakaöljystä tuodaan Venäjältä. Noin kolmasosa Mongolian tuonnista tulee Venäjältä.

Tasapainottelua Venäjän ja Kiinan välissä

Mongolia on yrittänyt tasapainotella kahden suuren ja autoritaarisen naapurimaansa, Venäjän ja Kiinan, välissä.

Mongolian presidentti Ukhnaagiin Khürelsükh tapasi sekä Venäjän presidentin Vladimir Putinin että Kiinan presidentin Xi Jinpingin syyskuussa Samarkandissa Uzbekistanissa.

Kiinan ulkoministeriön tiedotteessa hehkutetaan (siirryt toiseen palveluun) kolmen maan yhteistyötä muun muassa pandemian torjunnassa.

Mongolian presidentti Ukhnaagiin Khürelsükh ja Venäjän presidentti lämpimän näköisissä tunnelmissa Moskovassa joulukuussa 2021. Kuva: Alexei Druzhinin / EPA

Tutkija Zhar Zardykhan analysoi Global Voices -julkaisussa (siirryt toiseen palveluun) maiden suhdetta. Hän kirjoittaa, että vaikka Mongolia on pyrkinyt hyötymään Kiinan ja Venäjän välisestä kilpailusta, on se käytännössä ajautunut yhä suurempaan riippuvuuteen Venäjästä, joka on muuttunut yhä länsivihamielisemmäksi.

Mongolian ex-presidentti vaatii Venäjän tuomitsemista

Kaikki Mongolian poliittisissa piireissä eivät ole tyytyväisiä nykytilanteeseen. Soraääniä kuuluu poliittisesta oppositiosta.

Etenkin Demokraattista puoluetta edustava entinen presidentti Tsakhia Elbegdorj on ottanut nykyhallitusta kriittisemmän linjan Venäjää kohtaa.

Elbegdorj vaatii Venäjää lopettamaan sodan. Lisäksi hän syyttää Putinia siitä, että tämä on käyttänyt etnisesti mongoleja “tykinruokana” Ukrainassa.

Entinen presidentti jakaa ahkerasti Ukrainaa tukevaa materiaalia muun muassa Twitterissä. Tällä viikolla, hän kehotti sotaa pakenevia sukulaiskansoja tulemaan Mongoliaan.

Tulijoiden määrä pieni verrattuna moneen maahan

Mongoliaan pakenevien määrät ovat pieniä joihinkin muihin Keski-Aasian maihin verrattuna. Kirgisiaan on tullut yli 20 000 ja Kazakstaniin jopa 200 000 Venäjän kansalaista, arvioi The Diplomat. (siirryt toiseen palveluun)

Joidenkin venäläisten lähteiden mukaan Venäjältä oli lokakuun alkuun mennessä paennut ainakin 700 000 ihmistä. Tarkkaa lukua on vaikea esittää.

Vaikka Mongoliaan tulijoita on vain tuhansia, ovat luvut maalle suhteellisen suuria. Lehtitietojen mukaan pääkaupungin Ulaanbaatarin hotellit ja majatalot ovat täynnä, eikä kaikille ole löytynyt paikkoja.

– Haluan auttaa heitä, mutta se on vaikeaa. Nyt he etsivät töitä rakennuksilta tai maataloudesta, sanoo majatalon pitäjä Suren Bat-Tur Euractiv-julkaisulle. (siirryt toiseen palveluun)

