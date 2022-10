Herätys: Näyttelijät kokevat rasismia | Keiden rahat jääkiekkokaukaloissa pyörivät? | Siviilit jäävät Ukrainassa ilman ilmapuolustusta

Etniseen vähemmistöön kuuluvat näyttelijät kokevat edelleen syrjintää ja rasismia

Näyttelijäliiton tekemässä kyselyssä osa vastaajista kertoi vaikeuksista hakeutua alalle ja toimia näyttelijän ammatissa. Rasismia ei edelleenkään tunnisteta eikä siihen puututa. Kysyimme näyttelijäksi opiskelevilta nuorilta, millaisia kokemuksia heillä on.

Nato-jäsenenä Suomi istuu ydinasesuunnitteluryhmässä

Helsingissä hiljattain vieraillut Naton apulaispääsihteeri James Appathurai toivottaa Suomen ja Ruotsin tervetulleiksi ydinaseiden suunnitteluryhmään. Kuva: Berislav Jurišić / Yle

Suomi ja Ruotsi osallistuvat tänään ja huomenna Brysselissä Naton puolustusministerikokoukseen tarkkailijoina. Samalla avautuivat ovet ydinasesuunnitteluryhmään, joka vastaa liittouman ydinasepolitiikan koordinoinnista. Liityttyään sotilasliittoon Suomi on ryhmän täysivaltainen jäsen – ja osallistuu myös sotilasliiton komentorakeiden uudistamiseen.

Yle selvitti, keiden rahoilla jääkiekon SM-liiga pyörii

Heikki Viitikko on käyttänyt Mikkelin Jukureihin 2,5 miljoonaa, eikä tuottoja ole juuri luvassa. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Liigajoukkueen omistajan on usein turha odottaa taloudellista tuottoa sijoitukselleen. Ylen selvityksessä seurojen taustalta paljastui kirjava joukko alueellisesti vaikutusvaltaisia omistajia, joita motivoivat muut asiat kuin raha.

Ukraina ei pysty suojaamaan kaikkia siviilikohteitaan ohjuksilta

Kun ilmatorjunnan kyky on rajallinen, joutuu Ukraina valitsemaan, mitä kohteita puolustetaan. Kuva: Jay Beecher / AFP

Venäjän tehdessä laajamittaisesti ilmaiskuja Ukrainan ilmapuolustus joutuu keskittymään armeijansa ja voimalaitostensa suojaamiseen, asiantuntija kertoo. Ohjuksilla on isketty useista eri ilmansuunnista Ukrainaan. Venäjän ohjusvarastojen koosta ei ole tietoa.

Keskiviikko on melko aurinkoinen

Kuva: Elias Paakkanen / Yle Sää

Keskiviikko on suuressa osassa maata melko aurinkoinen päivä. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja idässä pilvisyys on paikoin runsaampaa. Länsituuli on puuskaista.

