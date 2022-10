STM:n Taneli Puumalainen: Jodisuositusta valmisteltiin jo pitkään ennen Venäjän ohjusiskuja, erityistä huolta ydinlaskeumasta ei ole

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tänään tiistaina julkistama uusi lääkejodisuositus sai ihmiset liikkeelle ja apteekit tyhjenivät joditableteista. Ohje suosittaa, että 3–40-vuotiaat ja raskaana olevat hankkivat joditabletteja.

STM:n osastopäällikön Taneli Puumalaisen mukaan juuri nyt ei kuitenkaan ole mitään erityistä syytä olla huolissaan, sillä mitään suoraa uhkaa ydinlaskeumasta ei ole. Kyse on pikemminkin vanhan suosituksen päivittämisestä.

– Oikeastaan 20 vuotta suosituksena on ollut, että kaikkien tulisi hankkia joditabletteja. Nyt kun maailman terveysjärjestö on oman ohjeensa uusinut, katsottiin, että Suomessakin on aihetta päivittää ohje, Puumalainen kertoi tiistaina Ylen A-studiossa.

– Tätä on aika pitkään työryhmässä valmisteltu. Tottakai kansainvälinen tilanne on huolestuttava ja osana yleistä varautumista tämä oli nyt hyvä ajankohta asia julkaista.

Kysyttäessä oliko ajankohta sittenkään paras juuri Venäjän Ukrainaan tekemien suurten ohjusiskujen jälkeen, Puumalainen puolustautuu tarkastelemalla asiaa toisesta näkökulmasta.

– Kun meillä on valmis ohje, joka parantaa varautumista, niin kyllä se on aiheellista julkaista mielummin kuin jättää julkaisematta.

Ohjetta tehtäessä ei Puumalaisen mukaan tiedetty, mikä tilanne julkistamisen aikaan olisi ja julkistamista taas oli valmisteltu pitkään.

Puumalainen kertoo, että mitään varsinaista lisääntynyttä ydinlaskeuman vaaraa ei ajankohdasta huolimatta ole näkyvissä. Ostosryntäys pitkään voimassa olleesta suosituksesta tiedotettaessa kertoo kuitenkin huolestuneisuudesta.

– Kyllä se, että jodia on hankittu niin paljon kertoo siitä, että ihmiset ovat erittäin huolissaan.

Säteilyuhka on Puumalaisen mukaan kuitenkin yksi uhka, joka STM:n on viranomaisena otettava huomioon, vaikka säteilyturvakeskuksen arviot pitävät ydinlaskeumaa Suomessa erittäin epätodennäköisenä Ukrainassa olevan sodan tuloksena.

STM:n tiedotustilaisuuus ja sen ajoitus aiheutti yhtä kaikki ostoryntäyksen apteekkeihin.

– Olemme olleet yhteydessä Apteekkariliittoon ja joditablettien valmistajiin. Kyllä tätä on pyritty ennakoimaan. Siitä huolimatta osa apteekeista on joutunut myymään "eioota".

Puumalainen kertoo, että joditabletteja on myyty kevään ja kesän aikana viisi miljoonaa kappaletta ja suositus koskee nyt noin kahta miljoonaa. Kovin suurta puutetta tableteista ei siis pitäisi syntyä.