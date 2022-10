Lahti Events rämpii syvällä Kymiringin romahduksen takia – kaupungin tapahtumayhtiö uhkaa kaatua veronmaksajien syliin

Lahti Events on painiskellut ensin Hiihtoliiton miljoonavelkojen ja sen jälkeen Kymiringin ongelmien kanssa. Kuntaomisteisen yhtiön on hankala toimia kansainvälisillä tapahtumamarkkinoilla.

Lahti Events odottaa parhaillaan kuntaomistajalta tietoa siitä, ajetaanko tappiollinen yhtiö alas ja millä aikataululla se tapahtuu. Odotellessaan tapahtumayhtiö toimii kutakuinkin normaalisti ja järjestää sopimiaan tapahtumia. Näitä ovat UCI Tour Lakeland -tapahtuma ja Motocrossin kuninkuusluokka MXGP -kilpailut ensi kesänä.

Lahtelaiset poliitikot pallottelevat keskenään tapahtumastrategiaselvitystä ja odottavat, mitä tapahtuu Iitin Kymiringin yrityssaneeraukselle. Sen pitäisi ratketa muutaman viikon kuluttua.

Kymiringin kohtalo on kietoutunut Lahti Eventsin kohtaloon.

Osa lahtelaisista valtuutetuista on koko ajan epäillyt oman tytäryhtiönsä toimintaa ja kyseenalaistanut kaupungin roolin tapahtumabisneksessä. Toinen puoli valtuustosta haluaisi, että kaupunki ottaisi kaiken hyödyn irti kansainvälisistä suurtapahtumista.

Nyt Lahden kaupungin pitäisi tehdä päätöksiä, millä tavalla se on tapahtumissa mukana. Sitä ennen edessä on jälkipyykki. Miten Lahti Eventsin miljoonatappiot ovat syntyneet?

Lahti Events tavoitteli suurtapahtumia

Lahti Events perustettiin vuonna 2015 järjestämään Salpausselän kisoja ja 2017 vuoden MM-hiihtoja. MM-kisat aiheuttivat 1,6 miljoonan euron tappiot, jotka Hiihtoliiton ja Lahden kaupungin sopimuksellä sälytettiin aluksi Lahti Eventsin kontolle. Kyseessä oli Hiihtoliiton velka Lahden kaupungille, mitä Hiihtoliitto sitoutui maksamaan 15 vuoden kuluessa.

Hiihdon MM-kilpailut olivat Lahti Eventsin ensimmäinen iso ponnistus. Kisat tuottivat tappiota. Kuva: Tomi Hänninen / Yle

Pari vuotta sitten Salpausselän kisojen järjestäminen siirrettiin pois Lahti Eventsiltä. Lahti Events alkoi tavoitella vielä suurempia, kansainvälisiä tapahtumia, joita suunniteltiin naapurikunnan Iitin Kymiringille.

Toimitusjohtaja Emilia Mäki perusteli Yle Lahden haastattelussa 13.5. 2019, miksi yhtiö lähtee tavoittelemaan kansainvälisiä suurtapahtumia. Marjo Pirilä haastattelee.

Lahti Events ei suinkaan tehnyt päätöstä omin nokkinensa. Valtuustossa päätettiin toukokuussa 2019, että Lahti Events ostaa 12,5 % osakkuuden Kymiringistä. Takana oli pitkä valtuustokeskustelu, jossa poliitikot väänsivät kättä siitä, pitäisikö kaupungin lähteä mukaan ratabisnekseen tytäryhtiönsä kautta.

Päätöksestä kuitenkin valitettiin hallinto-oikeuteen ja hallinto-oikeus kumosi sen, sillä Lahden kaupunki ei ollut selvittänyt, olisiko osakkuus ollut kiellettyä valtiontukea.

Lahden valtuusto hyväksyi toukokuussa Lahti Eventsin osallistumisen Iitin moottorirata Kymiringiin täpärästi. Valtuusto keskusteli mm. hankkeen riskeistä. Lahti Eventsin hallituksen puheenjohtaja Jari Salonen (kok.) ja omistajaohjauksesta vastaavan jaoston puheenjohtaja Aleksi Mäntylä (vihr.) perustelivat kantaansa valtuuston kokouksen jälkeen. Marjo Pirilä haastattelee.

Valituksia, selvityksiä, oikaisupyyntöjä ja kantelu oikeuskanslerille

Kymiring-päätös jäi epäilyttämään osaa kaupunginvaltuutetuista. Rata ei näyttänyt vielä lähellekään valmiilta, ja MotoGP-kilpailujen saaminen Iittiin ei ollut varmaa. Lisää huolta aiheutti, että Lahti Eventsin tilinpäätökset olivat vuosi toisensa jälkeen tappiollisia.

Enemmistö valtuutetuista ja kaupungin viranhaltijajohto kuitenkin noudattivat omaa konserniohjeistustaan: "Kaupunki on aktiivinen omistaja, joka haluaa auttaa tytäryhteisöjä menestymään. Tytäryhtiölle turvataan edellytykset joustavaan operatiiviseen toimintaan."

Valtuutetut yrittivät saada tietoa valtuustokyselyin ja erilaisin selvityksin, kun Kymiring-sopimukset olivat salaisia liikesalaisuuksiin ja osakeyhtiölakiin vedoten.

Eniten hämmennystä aiheutti, että kaupunginjohtaja oli myöntänyt Lahti Eventsille luottoa 2,8 miljoonaa euroa heti sen jälkeen, kun sopimus Kymiringin kanssa oli solmittu.

Tästä päätöksestä on kanneltu oikeuskanslerille.

Kantelija epäili, että kaupunki olisi järjestelyllä kiertänyt hallinto-oikeuden päätöstä ja rahoittanut Lahti Eventsin kautta Kymiringiä. Lahti Events oli maksanut Kymiringille tapahtuma-alueesta vuokraa 2 miljoonaa euroa ennakkoon.

Kymiringille Iitissä oli hilkulla ajaa ratamoottoripyöräilyn kuninkuusluokka eli MotoGP. Kilpailuun odotettiin 100 000 katsojaa. Kuva: Antro Valo / Yle

Oikeuskansleri ei ottanut asiaa tutkittavakseen, sillä asiasta oli meneillään myös poliisitutkinta. Se on vielä kesken.

Kaupunginhallitus on teettänyt Lahti Eventsistä riskikartoituksen. Viime talvena valmistuneen kartoituksen mukaan yhtiön merkittävimmät riskit ovat: kapea taloudellinen liikkumatila, koronaan liittyvät riskit, katsojatavoitteen saavuttamiseen liittyvät riskit, tapahtumatuotantoon liittyvät riskit, tuotantokumppanuuksiin liittyvät riskit ja turvallisuuteen liittyvät riskit.

Viimeinen niitti

Monet riskit laukesivat viime keväänä, kun Kymiring-rata ei läpäissyt alkukesällä kansainvälisen moottoripyöräliiton tarkastusta ja Suomen ensimmäinen MotoGP peruttiin. Kymiring hakeutui yrityssaneeraukseen ja yksi velkojista on Lahti Events. Perittävä summa on kaksi miljoonaa euroa.

Konserni- ja tilajaoston puheenjohtaja Jorma Ratia (ps.) on ollut yksi äänekkäimmistä Lahti Events -kriitikoista. Kuva: Janne Nykänen / Yle

Lahtelaiset poliittikot alkoivat puhua Lahti Eventsin alasajosta. Ongelma on, että yhtiöllä on vielä sopimuksia voimassa muutaman vuoden ajan. Jos yhtiö ei hoida velvoitteitaan, se syyllistyy sopimusrikkomukseen, josta seuraa sakkoja.

Konserni- ja tilajaosto halusi vielä selvityttää, onko Lahti Events noudattanut konserniohjetta. Väärinkäytöksiä ei löytynyt ja kaupungin sekä yhtiön välinen tiedonvaihto oli ollut vilkasta. Yhtiö katsoo noudattaneensa omistajansa tahtoa. Vaikka valtuuston päätös Kymiring-osakkuudesta olikin kumottu, ei valtuusto ollut päättänyt, ettei Lahti Events saisi järjestää Kymiringillä tapahtumia.

Päättäjät odottavat nyt, pääseekö Kymiring yrityssaneeraukseen. Jos Kymiring jatkaa tavalla tai toisella, on Lahden tehtävä päätös, miten se on jatkossa mukana tapahtumabisneksessä. Lahti Eventsillä on edelleen oikeudet Kymiringin tapahtumatuotantoon.