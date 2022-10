Metsäteollisuuden uusi puolustaja ei haikaile alan suuruuden aikoihin – Paula Lehtomäki ajaa puun käyttöä vihreän siirtymän nimissä

Paula Lehtomäki aloitti Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtajana syyskuussa. Takavuosina metsäteollisuus kattoi 90 prosenttia Suomen viennistä, mutta vieläkin osuus on viidenneksen.

Paula Lehtomäki istahtaa neuvotteluhuoneen nojatuoliin. Taustalla on herroja tummanpuhuvissa tauluissa. Samanlaisia muotokuvia on pitkin koko toimistokerroksen seiniä. He ovat niitä takavuosien mystisiä patruunoita.

Syyskuussa Metsäteollisuus ry:n tomitusjohtajana aloittanut Lehtomäki on toinen nainen järjestön johdossa. Anne Brunila viitoitti tietä vuosina 2006–2009. Välissä toimitusjohtajana 12 vuotta ollut Timo Jaatinen jätti tehtävän keväällä.

Miesvaltaisen Metsäteollisuuden johtoon tulo oli Lehtomäen mukaan luontevaa.

– Olen niin metsästä kotoisin, kuin mitä tässä maassa olla voi, aivan reunalta, hän sanoo viitaten synnyinseutuunsa Kuhmoon.

Metsäasioita on hänen mukaansa ollut pöydällä eri tavoin siitä asti, kun hänestä tuli kansanedustaja vuonna 1999.

Naisia saisi hänen mielestään kyllä olla alalla enemmän. Metsäalan vetovoiman lisääminen on myös yhä isompi tehtävä etujärjestölle työvoimapulan aikana.

Metsäteollisuudella on 70 jäsentä, mutta kenttää hallitsevat kolme jättiä: Metsä Group, Stora Enso ja UPM. Ne ovat varsin vahvoja ajamaan etujaan omin päinkin.

Koko rintaman lobbausta tarvitaan varsinkin Brysselissä, jossa metsäteollisuuden EU-vaikuttaminen näyttää jatkuvalta torjuntataistelulta.

Metsiin kohdistuvaa sääntelyä on tulossa ennätysmäärä. Tekeillä on ainakin kymmenkunta hanketta kuten luonnon monimuotoisuuden lisääminen, uusiutuvan energian direktiivi ja sijoituskohteen kestävyyttä arvioiva taksonomia.

Metsiä takaisin 1950-luvun tilaan

Nyt ala keskittää voimiaan EU-komission esittämään ennallistamisasetukseen.

– Se on Suomen kannalta suhteeton. Suorat kustannukset on laskettu Suomelle jäsenmaista kolmanneksi suurimmiksi. Vaikutukset olisivat siten Suomelle suhteessa jäsenmaista kaikkein merkittävimmät, Lehtomäki sanoo.

Kustannukset olisivat Suomelle lähes miljardi euroa, kun esimerkiksi Saksan osuus on 150 miljoonaa euroa vuodessa.

Kyse on siitä, mitä alueita kussakin maassa pitää palauttaa luonnontilaisiksi esimerkiksi 1950-luvun oloihin. Suomessa tällaisia alueita on erityisen paljon muun muassa soilla, sisäjärvillä, metsissä ja tuntureilla. Tarkoituksena on luontotyyppien ja monimuotoisuuden säilyttäminen.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo (vihr.) toivoo, että metsäteollisuus osallistuisi luonnon monimuotoisuuden parantamiseen esimerkiksi vähentämällä hakkuita.

Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Paula Lehtomäki ja ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo (vihr.) olivat eri mieltä ennallistamisesityksestä maanantain A-studiossa.

Muun muassa Suomen WWF:n mukaan metsäyhtiöt voivat osallistua ennallistamisen kustannuksiin, koska ne ovat vuosikausia hyötyneet metsistä.

Kotimaassa metsäteollisuuden näkemykset törmäävät usein vihreiden ja ympäristöjärjestöjen kanssa.

– Valitettavasti keskustelussa ollaan usein aika tiukasti omissa poteroissa ja vaikka minkälaista dialogia käytäisiin, ei kovin helposti päästä poteroista ylös. Mutta dialogia pitää käydä, Lehtomäki sanoo.

Metsien hiilinielu pieneni

Metsäteollisuuden ja -talouden puolustaminen kilpistyy yleensä siihen, kuinka paljon puuta saa hakata.

Lehtomäen mukaan EU pitäisi saada paremmin ymmärtämään, että metsäteollisuus tuottaa tuotteita, joilla pystytään korvamaan fossiilisia raaka-aineita.

– Kun Euroopassa pyritään kohti fossiilivapaata taloutta ja vahvistetaan vihreää siirtymää niin puupohjaisen raaka-aineiden käyttö on olennainen osa ratkaisua. Se on enemmän osa ratkaisua kuin osa ongelmaa.

Suurin ylläpidettävissä oleva vuosittainen hakkuumäärä on Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan 80,5 miljoonaa kuutiometriä vuoteen 2025 asti ulottuvalla kaudella. Tänä vuonna puuta hakataan arviolta 72 miljoonaa kuutiometriä.

– Kotimaisessa nielukeskustelussa meinaa unohtua se, että metsät ovat edelleen nielu. Metsä kasvaa enemmän kuin sitä käytetään.

Metsät ovat yhä hiilinielu, mutta nielu on pienentynyt, koska puuston kasvu on vähentynyt ja hakkuut ovat lisääntyneet.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan maankäyttösektori tuotti viime vuonna ensi kertaa enemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin varastoi niitä. Maankäyttösektoriin kuuluvat maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous.

Hiilinielujen varaan on laskettu paljon, kun Suomi pyrkii täyttämään ilmastotavoitteita. Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035.

Jos hiilinielun tuoma apu vähenee, päästöjä pitää vähentää enemmän esimerkiksi liikenteessä, lämmityksessä ja maataloudessa. Jos päästövähennyksiä ei saada tehtyä, on ostettava päästöoikeuksia.

– Kuinka paljon halutaan saavuttaa päästövähennyksillä ja paljonko kompensoidaan nieluilla. On poliittinen ratkaisu, missä on kohtaantopiste.

Lehtomäki muistuttaa, että hiiltä sitoo kasvava metsä.

– Jos halutaan, että nielut kehittyvät pitkälläkin aikajänteellä hyvin, se edellyttää aktiivisia metsänhoidon toimenpiteitä ja myös metsäresurssin käytön toimenpiteitä. Säilömällä nielu ei kasva.

Paula Lehtomäki korostaa, että EU pitäisi saada paremmin ymmärtämään puupohjaisten raaka-aineiden tärkeys, kun halutaan siirtyä pois fossiilisista raaka-aineista. Kuva: Sara Aaltio / Yle

Metsäteollisuus oli mahtijärjestö

Metsäteollisuus ry:n rooli kapeni, kun järjestö vetäytyi TES-pöydistä. Järjestö ei enää edusta yrityksiä työehtosopimusneuvotteluissa vaan kukin yhtiö neuvottelee omat sopimuksensa.

Aikoinaan Metsäteollisuus oli mahtijärjestö, jonka toiveet muun muassa devalvaatioista valtiovalta kuuli herkällä korvalla. Patruunoilla eli metsäyhtiöiden johtajilla oli suorat yhteydet valtion johtoon. Viennistä 90 prosenttia oli metsäteollisuutta.

Lehtomäen mielestä vanhoja aikoja ei kannata haikailla.

– Kansantalouden näkökulmasta on hyvä, ettei yksi ala kata 90 prosenttia. Edelleen Suomen tavaraviennistä viidennes on metsäteollisuuden tuotteita.

Paperin kysyntä hiipuu, mutta sellu, kartonki ja puutuotteet tuovat metsäyhtiöille hyvää tulosta. Tulevaisuutta yhtiöt rakentavat sen varaan, että uusitumattomia raaka-aineita korvataan yhä enemmän puupohjaisilla materiaaleilla.

Kostamus oli vierailupaikka

Lehtomäen lapsuudenkodista on kuusi kilometriä Vartiuksen rajapyykille.

– Kotikylässä oli rajanylityspaikka, josta kainuulaiset rakennustyömiehet menivät joka maanantaiaamu Kostamuksen puolelle rakennustyömaalle ja tulivat perjantaina pois. Olen ansainnut ensimmäiset omat rahani keräämällä pulloja Kostamuksen rakennustyömiesten parkkipaikalla.

Kostamuksen kaivoskaupungin rakentaminen oli Neuvostoliiton suurhanke, joka työllisti paljon suomalaisia.

Ensimmäisen kerran Lehtomäki kävi Neuvostoliitossa yhdeksänvuotiaana, mutta käynnit vilkastuivat kun Kuhmosta ja Kostamuksesta tuli ystävyyskaupunkeja.

– Olen 40 vuotta tehnyt rajat ylittävää yhteistyötä mutta nyt se on ainakin tältä erää kokonaan loppu.

Vuosina 2014–2015 Lehtomäki toimi Suomi–Venäjä-seuran puheenjohtajana. Venäjän nykyistä tilannetta hän kuvaa surkeaksi.

– Ei minun elinikänäni tule enää sellaista kautta, jonka olen kokenut.

Paula Lehtomäki sanoo, että metsäasiat ovat aina olleet jollain tavalla työpöydällä. Hän on toiminut muun muassa keskustan kansanedustajana ja ympäristöministerinä. Kuva: Sara Aaltio / Yle

Keskustan nouseva tähti hyväksyi kaasuputken

Lehtomäestä tuli keskustan näkyvä poliitikko, joka kajautti puolueristelyn karaokessa kappaleen Kuka pelkää Paulaa. Tanssilattialla hän saattoi yllättää spagaatilla. Suosion ajateltiin johtavan keskustan puheenjohtajaksi Matti Vanhasen jälkeen. Lehtomäki kuitenkin kieltäytyi vedoten pikkulasten vanhemmuuteen.

Lehtomäen perheen Talvivaara-osakkeiden hankkimisesta juuri ennen yhtiön uraanihanketta nousi kohu vuonna 2010. Finanssivalvonta selvitti sisäpiiriepäilyt mutta antoi vapauttavan päätöksen.

Vanhasen hallituksen ympäristöministerinä Lehtomäki oli hyväksymässä päätöstä Nord Stream I -kaasuputkesta vuonna 2009.

Hän korostaa, että asiat näyttävät tämän päivän todellisuudesta hyvin erilaisilta kuin miltä ne näyttivät silloin.

– Putkihankkeesta tehtiin huolellinen ympäristövaikutusten arviointi myös kansainvälisen rajan ylittävien vaikutusten osalta. Kaasuputki ei ole Suomen aluevesillä, jolloin oli toimittava kansainvälisen merioikeuden lähtökohtien mukaan.

Uuteen työpaikkaan tullessaan Lehtomäki havaitsi, että alakerrassa on suosittu karaokebaari Pataässä.

– En tiennyt pitäiskö itkeä vai nauraa, jotenkin se on minusta hilpeä yhteensattuma.

Hän arvelee voivansa vielä joskus laulaa alakerran baarissa.

Entäs spagaatti?

– En ole kokeillut vähään aikaan. Mutta olen aloittanut joogan, se lisää liikkuvuutta.

Pitkä ura politiikassa keskustan kansanedustaja vuosina 1999 – 2015

ulkomaankauppa- ja kehitysministeri 2003 – 2007

ympäristöministeri 2007 – 2010

pääministeri Juha Sipilän valtiosihteeri 2015 – 2019

Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri 2019 – 2022

Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja 2022 –

valtiotieteiden kandidaatti, kauppatieteiden maisteri

Voit keskustella aiheesta 22.10. klo 23 saakka.

Metsäteollisuuden Lehtomäki: Metsien ennallistaminen kohtuuttoman kallista Suomelle – ministeri Ohisalon mielestä teollisuudella on rahaa osallistua luonnontilan parantamiseen