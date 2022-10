Kun Kalle Viippo, 23, kokeili ensimmäisen kerran kilpavenettä, paluuta ei ollut – nyt forssalainen kisaa maailman parhaita vastaan F1-luokassa

Forssalainen kilpaveneilijä Kalle Viippo ajaa jopa 200 kilometriä tunnissa kulkevien F1-moottoriveneiden kuninkuusluokassa nyt toista kautta. Hän on tällä hetkellä seitsemännellä sijalla MM-pisteissä.

23-vuotias Viippo oli jo nuorena kiinnostunut vesillä olosta. Hän kertoo veneilyn tulleen verenperintönä isältään.

– Isä on aina ollut kova venemies, ja meillä on kesänviettopaikka järven rannalla. Veneily oli nuorena helppoa ja parasta tekemistä. Se jäi omaan selkärankaan tosi vahvasti, Kalle Viippo sanoo.

Viipolla oli jo entuudestaan pienitehoinen moottorivene, mutta maailmankuva mullistui täysin, kun hän pääsi kokeilemaan F1-maailmanmestari Sami Seliön isän Niilo Seliön moottoriveneliitolle rakentamaa junioriluokan kilpavenettä.

– Siitä se lähti, eikä paluuta enää ollut.

Veneen runko on valmistetty hiilikuitukomposiitista. Kuva: Dani Branthin / Yle

Viippo aloitti uransa vasta seitsemänvuotiaana. Hän muistelee ensimmäisiä kisojaan. Vaikka jännittikin, on hänelle silti jäänyt mieleen se hieno tunne, kun lähes parikymmentä venettä odotti vieri vieressä ja lähti kohti ensimmäistä poijua.

Vuonna 2009 Viippo voitti ensimmäisen Suomen mestaruutensa. Ennen F1-uraansa hän on voittanut palkintosijoja EM-, MM-, PM- ja SM-sarjoissa. Lisäksi hän on saavuttanut kaksi MM-pronssia sekä monia Suomen mestaruuksia.

Koko perhe mukana

Kallen isä Matti Viippo on Kalle Viippo Racing Teamin tallipäällikkö, ja äiti Pia Viippo on myös mukana poikansa kilpaveneilyssä. Äiti on aiemmin toiminut Kallelle radiohenkilönä, jonka tehtävänä on kilpailun aikana antaa ohjeita sopivan ohituspaikan löytämiseen tai jos kisaa johtava vene on ajanut jo kierroksella kiinni ja pyrkii ohi. Kuljettajan mahdollisuudet nähdä taaksepäin ovat rajalliset.

Kilpaveneen ohjaamo on karu. Keskimäärin kuljettajaan kohdistuu käännösten aikana 5-6 G:n voimat. Kuva: Dani Branthin / Yle

Kallella on vielä jäljellä kolme kilpailua tänä vuonna. Viippo korostaa tiimityöskentelyn tärkeyttä ja kehuu uutta venettä

– Kun on hyvä moottori, painosuhteet kohdillaan ja kuljettajalla päätä ajaa, niin siinä tämä salaisuus melkein on.

– Kallella hermo on pitänyt hyvin. Kokemusta on jonkin verran, mutta F1-luokasta puuttuu vielä pieni palanen. Sitä hiotaan parasta aikaa, isä summaa.

Katamaraanirunkoinen vene painaa noin 500 kiloa. Kisoihin osallistuvilla veneillä on kaikilla Mercuryn valmistamat moottorit. Polttoaine on tavallista bensiiniä herkemmin syttyvää. Kilpailun järjestäjä toimittaa polttoaineen kilpailijoille. Kuva: Dani Branthin / Yle

Hän toteaa, että Kallen harrastukseen suhtaudutaan intensiivisesti koko perheen voimin.

– Kilpaveneilystä puhutaan melkein joulupöydässäkin. On se meille kaikille tärkeää.

Töissä samaan aikaan

Vaikka kilpavenekisoja järjestetään ympäri maapallon, on Viippo silti onnistunut hoitamaan sekä työn että opiskelun kilpailujen ohella. Opiskelut ja työ on ollut helppo järjestää kilpailuja ajatellen.

– Sain aina hoidettua hommat etätehtävillä. Töissä on tehty tunteja sisään tai käytetty kesälomia reissaamiseen.

Loppukauteen Viippo suhtautuu positiivisin mielin. Vene vaihtui viime kisoissa.

F1-vene kiihtyy sataan kilometriin tunnissa alle kolmessa sekunnissa. Kuva: Dani Branthin / Yle

– Vene on nopeampi, ja nyt on enemmän aikaa tutustua siihen, ennen seuraavaa kisapaikkaa. Uskoisin, että saadaan taas lisävauhtia. Kun pääsen sinuiksi uuden veneen kanssa, uskon että loppukaudesta tulee hyvä.

Missä nuori F1-kilpaveneilijä näkee itsensä kymmenen vuoden päästä?

– Toivottavasti tekisin tätä hommaa ihan päivätöikseni, eikä tarvitsisi joka aamu herätä puoli viisi ja lähteä ajelemaan muihin töihin, mutta sen näkee sitten. Siihen tähdätään.

