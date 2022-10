Elokuva Venäjältä Suomeen loikkaavasta urheilijasta joutui trollien vyörytyksen kohteeksi

Free Skate -elokuvaa katsoessa täytyy muistuttaa itseään siitä, että kyseessä on fiktiivinen elokuva. Pian ensi-iltaan tulevassa elokuvassa lahjakas taitoluistelija loikkaa Venäjältä Suomeen, mutta uusi alku ei onnistu ilman vanhojen traumojen käsittelyä.

“Hemmetinmoiseksi matkaksi” elokuvan tekoa kuvaa käsikirjoittaja ja pääosan esittäjä Veera W. Vilo. Korona siirsi ensi-iltaa peräti neljä kertaa ja Suomessa on jouduttu pelkäämään sodan sytyttyä myös ukrainalaisen tekijätiimin turvallisuuden puolesta. Taitoluistelurooli laittoi entisen joukkuevoimistelun maailmanmestarin koetukselle.

– Molempia lajeja yhdistää kurinalaisuus, tarkat metodit ja ulkonäkökeskeisyys. Elokuvassa käsittelen myös oman huippu-urheilu-uran päättymistä, pohtii käsikirjoittaja ja pääosan esittäjä Veera W. Vilo.

Estetiikkalajien raaka maailma

Elokuvassa taitoluistelun maailma näyttäytyy raakana ja henkisesti väkivaltaisena. Käsikirjoituksesta vastaava Veera W. Vilo kertoo, että venäläisen Bolshoi-teatterin otsikot vaikuttivat osaltaan haluun tuoda tabut esiin.

– Omat kokemukset eivät ole noin raakoja, mutta tunnistan pakko-oireisen käyttäytymisen ja syömishäiriöt tavallisiksi lieve-ilmiöiksi. Keräsimme hurjia tarinoita eri puolilta maailmaa, ja on sanottava, että ei tämä elokuva kovin kaukana todellisuudesta ole, sanoo Vilo.

Taitoluistelumaailmassa elokuva on saanut ristiriitaisen vastaanoton. Vilo kertoo, että urheilu-uransa päättäneet ovat tulleet kiittämään kipupisteiden nostamisesta esille. Vilon mukaan Taitoluisteluliitto ei ole niin innoissaan.

– Täytyy kuitenkin muistuttaa, että kyseessä on fiktioelokuva. Mutta on tässä paljon pureskeltavaa, joten ymmärrän varautuneen asenteen, pohtii Vilo.

Urheilun pimeää puolta kaivetaan 21.10 ensi-iltaan tulevassa elokuvassa Free Skate. Toimittaja Heidi Kononen tapasi ohjaaja Roope Oleniuksen ja käsikirjoituksesta vastaavan Veera W. Vilon.

Poliittisesti kuuma ajankohta

Lajia sponsoroivat tahot alistavat Free Skate -elokuvassa taitoluistelijan seksiin Venäjällä. Ihmiskauppakysymykset tekivät elokuvasta poliittisesti virittyneen jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Ohjaaja Roope Olenius katsoo elokuvan puolustavan suomalaisia arvoja.

– Poliittinen lataus oli jo olemassa ennen kuin elokuvan tekoon edes lähdettiin, mutta onhan nykyinen tilanne lisännyt jännitettä merkittävästi. En olisi uskonut, että joudun elinaikanani pohtimaan, voiko Suomessa tehtyä elokuvaa esittää, kun naapurimaa on niin hurjana, sanoo ohjaaja Roope Olenius.

Esimakua on jo tullut. Olenius kertoo, että välittömästi elokuvan trailerin julkistuksen jälkeen alkoi poikkeuksellinen viestien tulva.

– En keksi muuta selitystä kuin venäläisen trolliarmeijan hyökkäyksen. Kommentteja tuli satoja jo muutaman minuutin aikana.

Free Skate on Oleniuksen toinen kokopitkä elokuva, ja hankaluuksista huolimatta tuore tulokasyhtiö aikoo vastaisuudessakin tarttua tabuaiheisiin.

– Tämä on kuitenkin selkeästi meidän tie. Me ollaan se yhtiö, joka tuo tabut pöydälle, kertoo Veera W. Vilo.

Vahva hämäläispanostus

Liki puolet Free Skate- elokuvan kohtauksista on kuvattu Hämeenlinnan seudulla. Mukana on sadoittain avustajia, ja puvustuksessa sekä lavastuksessa on käytetty paikallista osaamista. Myös pienyritykset lähtivät hyvin mukaan elokuvaan.

Yksi elokuvan näyttelijöistä on myös tuottajana toimiva Miikka J. Anttila. Hänen mukaansa Hämeenlinna voisi edistää rooliaan elokuvamaailman suuntaan.

– Seudulla on mahtavia kuvauspaikkoja ja sijainti on todella hyvä. Pienellä panostuksella projektista riippuen kaupunki saisi lisää näkyvyyttä, sanoo Anttila.

Voit keskustella aiheesta torstaihin klo 23:een asti.