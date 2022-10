Vaasan Sportin hallitus esittää uutta osakeantia: "Tarvitsemme lisää alueen yrityksiä ja sijoittajia", sanoo suuromistaja Heikki Hiltunen

Kuva: Jarno Kuusinen / All Over Press

Vaasan Sportin hallitus esittää 20. lokakuuta järjestettävässä yhtiökokouksessa, että omistajat valtuuttavat hallituksen päättämään osakeannista.

Yhtiökokouskutsun mukaan tarkoitus olisi laskea maksua vastaan liikkeelle enintään 10 000 osaketta. Jos kaikki osakkeet merkittäisiin, se vastaisi 44,1 prosenttia vanhojen ja uusien osakkeiden yhteismäärästä.

Nykyisin Vaasan Sportin 12654 osakkeesta 16,2 prosenttia omistaa Martti Ehrnrooth. Sportin hallituksen puheenjohtaja Heikki Hiltunen on toinen seuran suuromistajista 11 prosentin osuudella. Hiltunen on myös SM-liigan taustayhtiön hallituksen puheenjohtaja.

– Jos kiinnostuneita ja innostuneita on tällaiseen kutsumustyöhön ja hyväntekeväisyyteen, niin mielellään uusia osakkaita Sportiin otetaan mukaan, Hiltunen sanoo.

Sportin osakasluettelossa on entuudestaan pitkä lista yhden osakkeen omistajia. Seuralla on ollut viime vuosina useita osakeanteja, joilla pääomaa on vahvistettu.

Esimerkiksi marraskuussa 2020 seurayhtiö laski liikkelle 2500 kappaletta 120 euron osaketta.

– Me tarvitsemme mukaan lisää alueen yrityksiä ja sijoittajia, jotka lähtevät mukaan sillä hengellä, että Sport on kaupungin ja alueen ylpeydenaihe. Menestys tulee sitä kautta, että me yhdessä uskomme ja investoimme tähän toimintaan, Hiltunen sanoo.

Menestyminen vaati panostuksia

Vaasan Sport nousi SM-liigaan kaudeksi 2014-2015. Menestys liigassa on kuitenkin jäänyt vaatimattomaksi. Hiltusen mukaan menestyminen vaatii rahaa.

– Liiketoiminnan tavoitteena on voiton tekeminen ja toivoisin, että tulevina vuosina saisimme Sportissa toimintaa kehitettyä niin, että me oikeasti pystytään pelaamaan kevään pudotuspeleissä. Se vaatii meiltä hyppyä eteenpäin. Ja se taas vaatii pääomaa.

Hiltunen arvostaa Vaasan seudun on kiekkokulttuuria ja historiaa.

– Toivoisin, että Vaasan alueen ihmiset jotka tuntevat kotiseuturakkautta tulisivat mukaan ja auttaisivat kehittämään Sportista Vaasan arvoisen jääkiekkoseuran. Ilman hyvien kansalaisten mukaantuloa, toiminnan kehittäminen ja kilpailussa mukana pysyminen on erittäin vaikeaa.

Omistajana Hiltusen motiivi ei ole ollut tuloksen tekeminen. Jatkossa Vaasan Sport tarvitsee hänen mukaansa kuitenkin leveämpiä hartioita.

– Näin savolaisena pohjalaisen jääkiekkoseuran yhtenä omistajana voin todeta, että tästä ei ole tullut palkkaa euroakaan tai senttiäkään. Olen ollut 15 vuotta seuran puheenjohtajana ja tätä on tehty intohimosta ja halusta kehittää paikallista huippu-urheilua. Samalla on tottakai halu vaikuttaa ja verkostoitua yhteisöön. Tämä matka on ollut erittäin hieno, siinä on paljon tunteita mukana, Hiltunen sanoo.

