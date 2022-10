“En halua ampua ketään”, sanoo Georgiaan paennut venäläinen Igor Tihi – Venäjältä lähtee nyt massoittain kaikkien alojen työntekijöitä

Lokakuun alussa moskovalainen markkinoinnin ammattilainen Igor Tihi pakkasi tavaransa ja lähti Georgiaan. Syy oli ilmeinen.

– En halua ampua ketään, ja siksi olen täällä. Tunnen myös syvää pettymystä kotimaatani kohtaan, Tihi sanoi uutistoimisto Reutersille.

Vaikka Tihi on jo 49-vuotias, hän piti Ukrainaan rintamalle joutumista mahdollisena.

– Venäjällä sanotaan yhtä ja tehdään toista. Viisikymppisiäkin lähetetään rintamalle. En halunnut olla heidän joukossaan.

Satoja tuhansia venäläisiä on poistunut maasta sen jälkeen, kun Vladimir Putin julisti syyskuun lopulla liikekannallepanon jatkaakseen hyökkäyssotaa Ukrainassa.

Kun liikekannallepanon julistamisesta oli kulunut viikko, Britannian puolustusministeriö kertoi, että suurin osa maasta lähteneistä on ollut korkeasti koulutettuja ja hyvin toimeentulevia.

– Työvoimapulan ja kiihtyneen aivovuodon vaikutukset Venäjän taloudelle tulevat todennäköisesti olemaan entistä suurempia, ministeriö arvioi tiedusteluraportissaan (siirryt toiseen palveluun).

Polkupyörällä Georgian rajan keskellä yötä ylittänyt Tihi ehdottaa, että kansainvälisten yhtiöiden kannattaisi pystyttää rekrytointikojunsa Venäjän-vastaisille rajoille.

– En ole eläissäni nähnyt sellaista yöllistä älymystön pyöräjonoa! Siellä oli ihmisiä Pietarista, Jekaterinburgista ja Moskovasta – tutkijoita, teatteri-alan ihmisiä, musikaalien kirjoittajia. Hyvin kasvatettua ja kärsivällistä väkeä.

Venäläisiä jonottamassa Georgian rajanylityspaikalle 30. syyskuuta. Kuva: Olga Iunasheva / EPA

Venäjältä lähtevien profiili on muuttunut

Kun Venäjän hyökkäys Ukrainaan alkoi, suurin osa Venäjältä lähtijöistä oli juuri korkeasti koulutettuja ja hyvin toimeentulevia ihmisiä.

Liikekannallepanon julistamisen jälkeisinä viikkoina lähtijöiden profiili on muuttunut paljon, kertoo Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin tutkijatohtori Margarita Zavadskaya Ylelle.

Hän tutkii Venäjältä lähtevien ihmisten tilannetta kansainvälisessä tutkimusryhmässä. Zavadskaya kertoi myös sodan alkuvaiheen tutkimustuloksista Ylelle kesäkuussa.

Tulokset etenkin viimeisimmästä lähtijöiden aallosta ovat vielä alustavia, mutta selvää on, että joukkopako näkyy Venäjän työmarkkinoilla paljon aiempaa laajemmin. Hyvin toimeentulevien lisäksi maasta lähtee nyt myös yhä enemmän kaupunkien alempaa keskiluokkaa ja työläistaustaisia ihmisiä.

– Enää Venäjältä ei lähde vain IT-alan huippuosaajia. Nyt puhutaan esimerkiksi raskaan teollisuuden työntekijöistä ja taksinkuljettajista. Maasta lähtee kaikenlaisia ihmisiä riippumatta siitä, ovatko he toimistotyöntekijöitä tai duunareita, Zavadskaya sanoo.

Hyökkäyksen ensimmäisinä kuukausina maasta lähti enimmäkseen poliittisesti aktiivisia länsimielisiä ihmisiä, jotka vastustivat sotaa ja Putinia. Heitäkin lähtee yhä, mutta nykyisessä aallossa poliittiset mielipiteet ovat paljon aiempaa kirjavampia.

Zavadskayan mukaan nyt Venäjältä lähtijöiden joukossa voi olla jopa hyökkäyssotaa kannattavaan Z-merkkiin sonnustautuneita ihmisiä.

– Se kuulostaa aika hullulta, mutta viittaa siihen, että nämä ihmiset saattavat kannattaa ajatusta “sotilaallisesta erikoisoperaatiosta” ja imperialistista myyteistä, mutta eivät ole valmiita uhraamaan omaa henkeään niiden puolesta, Zavadskaya sanoo.

Venäjältä rajaa Georgiaan ylittävät ihmiset ovat joutuneet odottamaan jonossa jopa useita päiviä. Kuva: Olga Iunasheva / EPA

Kutsuntoja vältellään ulkomailla ja mökeillä

Muutaman viikon aikana Venäjältä on lähtenyt satoja tuhansia ihmisiä enimmäkseen Kazakstaniin, Georgiaan ja Turkkiin, jonne venäläiset pääsevät ilman viisumia.

Talouslehti Forbes (siirryt toiseen palveluun) arvioi yli viikko sitten, että liikekannallepanon julistamisen jälkeen Venäjältä on lähtenyt 700 000 ihmistä. Tutkija Zavadskayan mukaan 700 000 on vielä varovainen arvio. Miljoonastakin on puhuttu, mutta tarkkojen tietojen kerääminen on liki mahdotonta.

Jopa Venäjän mittakaavassa lähtijöiden määrä on suuri, etenkin, kun valtaosa lähtijöistä on nuorempia, työikäisiä miehiä.

Heidän lisäkseen suuri määrä ihmisiä välttelee Zavadskayan mukaan työpaikoille menoa, koska niillä kutsuntamääräyksiä on useimmiten jaettu. Monet miehet, jotka välttelevät kutsuntaa mutta eivät pääse lähtemään maasta, piileskelevät mökeillä tai ovat siirtyneet pimeisiin töihin.

Tämän päälle tulevat vielä rintamalle lähetettävät reserviläiset, joiden määräksi on tässä vaiheessa ilmoitettu 300 000.

Liikekannallepanon aiheuttama lovi Venäjän työvoimaan on siis suuri. Zavadskaya muistuttaa, että Venäjällä mies on useimmiten perheen pääasiallinen elättäjä.

– Kun mies lähtee, perheen tulot laskevat. Tämä vaikuttaa myös poliittisiin mielipiteisiin, Zavadskaya sanoo.

Koko maan talous kärsii, kun toimeentulostaan huolestuneet ihmiset vähentävät ylimääräistä kulutusta. Venäläinen investointipankki Renaissance Capital ennustaa jyrkkää kysynnän laskua, kertoo uutistoimisto Bloomberg (siirryt toiseen palveluun).

Venäjällä ei ole myöskään kunnollista suunnitelmaa yhteiskunnan perustoimintojen ylläpitämiseksi poikkeusaikana, kirjoittaa American Enterprise -instituutin tutkija Elisabeth Braw Politico-lehdessä (siirryt toiseen palveluun).

Hän ennustaa, että ennen pitkää venäläiset yritykset kyllästyvät työvoimapulaan ja kansalaiset siitä kumpuavaan pulaan tuotteista ja palveluista.

– Siinä vaiheessa aletaan kirota yhteiskunnan varautumisen heikkoutta. Tai vielä todennäköisemmin itse sotaa, Braw kirjoittaa.

Riippumattoman Levada-tutkimuslaitoksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan syyskuusta lähtien Putinin kannatus on ollut Venäjällä hienoisessa laskusuunnassa.

Venäjällä katkeruutta Suomen matkustusrajoituksista

Monelle venäläiselle Suomi on ollut tärkeä kauttakulkumaa ulkomaille, vaikka harva on Suomeen lopulta jäänyt. Kaksi viikkoa sitten tämä reitti käytännössä tukittiin, kun Suomi rajoitti turistiviisumeilla matkaavien venäläisten maahantuloa.

Tutkija Zavadskaya kävi tällä viikolla työmatkalla Pietarissa, jossa hän aisti uudenlaista, voimakasta katkeruutta Suomen päätöksestä.

– Ihmiset, jotka yrittävät paeta Venäjältä, kokevat tulleensa hylätyiksi. Tällainen tulkinta on erittäin laajaa, hän sanoo.

Venäjä on myös hyödyntänyt Suomen asettamia matkustusrajoituksia omassa propagandassaan.

– Pidemmällä aikavälillä tällainen petetyksi tulemisen tunne voi lisätä ihmisten epäluottamusta länteen, myös korkeasti koulutettujen ammattilaisten keskuudessa, Zavadskaya sanoo.

Suurimmalla osalla Venäjältä nyt lähtevistä ei ole Zavadskayan mukaan pidemmän aikavälin suunnitelmaa. Heille tärkeintä on päästä nopeasti pois maasta, seurata tilannetta ja palata kun se tuntuu taas turvalliselta.

Sodan kesto määrittelee sen, kauanko ihmiset pysyvät poissa ja lähteekö maan talous näin ollen elpymään.

– Jos Venäjän tappiot Ukrainassa jatkuvat, valtion on määrättävä rintamalle yhä lisää ihmisiä. Se taas laskee ihmisten kiinnostusta palata, tutkija sanoo.

Lue lisää:

Liikekannallepano tulee tuntumaan Venäjän taloudessa, asiantuntija arvioi – "Kulutus on vähentynyt ja hinnat ovat nousseet hyvin voimakkaasti"

Putinin julistama liikekannallepano sai venäläiset ostamaan kiireesti lentolippuja ulkomaille

Venäjällä miehiä on määrätty sotaan osin mielivaltaisesti, asiantuntijan mukaan kyse ei ole enää osittaisesta liikekannallepanosta

Venäläisaktivisti pakeni Suomeen mukanaan vain reppu ja seitsemän pussia pikapuuroa – nuoret ja korkeakoulutetut lähtevät Venäjältä