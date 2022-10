Herätys: Kampuksille paluu ahdistaa osaa opiskelijoista | Selkärankaisten villieläinten populaatiot kutistuneet | Hoiva-avustajia kaivataan vanhustenhoitoon

Moni opiskelija iloitsee kampuksille paluusta, mutta osaa vilinä ahdistaa

Suurimmalle osalle korkeakouluopiskelijoista paluu lähiopintoihin on ollut positiivinen asia, mutta osassa se on aiheuttanut voimakasta ahdistusta ja jännitystä. Syynä on se, että koronapandemia pakotti opiskelijat etäopintoihin ja kahden vuoden aikana siitä ehti tulla uusi normaali. Myös opintopsykologien vastaanotoilla lähiopintoihin palaamiseen liittyvä ahdistus ja jännitys ovat olleet puheissa.

Venäjä iski yöllä Mykolajivin kaupunkiin Etelä-Ukrainassa

Venäjä on pommittanut useita ukrainalaiskaupunkeja viime päivinä. Kuva Kiovasta 12. lokakuuta. Kuva: Dimitar Dilkoff / AFP

Etelä-Ukrainassa sijaitseva Mykolajiv joutui yöllä Venäjän iskujen kohteeksi, kertoo kaupungin pormestari Oleksandr Sienkevych ukrainalaislehti The Kyiv Independentin (siirryt toiseen palveluun) mukaan. Yksi iskuista osui pormestarin mukaan viisikerroksiseen asuintaloon.

Yle seuraa Ukrainan tilannetta hetki hetkeltä tässä artikkelissa.

WWF: Selkärankaisten villieläinten populaatiot ovat kutistuneet keskimäärin 69 prosenttia vuodesta 1970

Välillä luonto tarjoaa myös toiveikkuutta. Naalin pesintä onnistui tänä vuonna ensimmäistä kertaa 26 vuoteen. Kuva: Kaisa Siren / All Over Press Fin

Ympäristöjärjestö WWF:n uusin Living Planet -raportti kertoo tuttua tarinaa: maailman luonto on uhattuna, eikä luontokato ole osoittanut juuri laantumisen merkkejä kahden vuoden takaisesta raportista. Esimerkiksi Etelä-Amerikassa populaatiot ovat paikoitellen supistuneet jopa yli 90 prosentilla. Suomessa vaarassa ovat erityisesti makean veden ekosysteemien lajit ja myös kotimaisen metsäluonnon köyhtyminen.

Hoiva-avustajia palkattaisiin tuhatpäin vanhustenhoitoon, jos heitä vain olisi

Hoiva-avustajat voivat osallistua esimerkiksi vanhusten hoitoon liittyviin tehtäviin, mutta he eivät saa osallistua lääkehoitoon tai olla hoitovuorossa yksin. Kuva: Sampo Saikkonen / Yle

Vanhuspalveluita tuottavat olisivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kyselyn perusteella valmiita palkkaamaan paljon nykyistä enemmän hoiva-avustajia, jos heitä vain olisi työmarkkinoilla tarjolla. Kyselyn perusteella tuottajat olisivat valmiita palkkaamaan ympärivuorokautisiin palveluihin noin 2 600 hoiva-avustajaa lisää vuoden aikana. Tarve on kyselyn mukaan suurin Varsinais-Suomessa ja Helsingissä.

Lännessä ja pohjoisessa sateita

Tuuli kääntyy tänään lounaan puolelle ja pilvisyys lisääntyy. Länsirannikolla ja pohjoisessa tulee sadekuuroja. Lappiin leviää myös yhtenäisemmän sateen alue, ja aamulla osa sateista tulee lumena. Iltapäivällä sade on vettä.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.