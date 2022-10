Sijoittaja ja näyttelijä Jasmin Hamidin mielestä rahasta voi hyvin puhua ihan pienillekin lapsille

Muun muassa Salatut elämät -sarjassa aikoinaan näytellyt Jasmin Hamid tunnetaan nykyisin myös sijoittajana. Hamid aloitti sijoitusharrastuksensa arviolta kaksitoista vuotta sitten näyttelijäkollegan innostamana.

Näytteleminen kiinnostaa edelleen, mutta päiväkoti-ikäisten lasten äidin työpäivät ovat viime aikoina koostuneet muun muassa puhujakeikoista ja podcastin tekemisestä sosiaalisessa mediassa vaikuttamisen lisäksi.

Nyt häneltä ja Natalia Salmelalta on ilmestynyt myös rahasta kertova, pienille lapsille tarkoitettu lastenkirja Raha. Missä se kasvaa ja minne se katoaa.

Mutta tarvitseekö jo alle kouluikäiselle puhua raha-asioista?

– No mun poika on kolmevuotias ja hän kysyy aika usein, että miksi äiti sinun pitää lähteä töihin. Ja nyt kun nelivuotissynttärit lähestyy, niin on puhuttu, että kuinka monta legopakettia hän voi saada.

Hamid sanoo, ettei raha ole vain aikuisten asia, vaan jo pienet lapset kysyvät, miksi käydään töissä tai ihmettelevät, miksei voida ostaa sitä ja tätä.

Vaikka pienelle lapselle raha on vielä vaikeasti hahmottuva asia, moniin rahaan liittyviin kysymyksiin voi jo hyvin vastata ja selvittää esimerkiksi, mistä raha tulee ja mihin sitä menee.

– Voisin kuvitella, että tästä se innostus vaan lisääntyy, että nyt jo huomaan kaupassa, että on intoa ymmärtää, että maksaako joku vesimeloni euron vai tuhat euroa.

Sijoitusvinkkejä Jasmin Hamid ei anna

Pienten lasten kanssa ei toki ihan kaikesta voi puhua, kuten esimerkiksi palkasta, mutta teini-ikäisen kanssa sekin on ihan järkevää.

– Teinin kanssa voisi siitä [palkastaan] jo keskustella, jotta teini esimerkiksi ymmärtää, miten paljon maksetaan esimerkiksi veroja ja niin edelleen. Eli raha olisi mukana ihan normaalissa arkikeskustelussa.

Julkisuudessa näkyvänä henkilönä ja sosiaalisen median kautta Jasmin Hamid saa paljon kyselyjä, joissa toivotaan sijoitusvinkkejä. Niitä hän ei kuitenkaan anna.

Sen Hamid kuitenkin sanoo, että itse kunkin on hyvä tiedostaa, että sijoittaminen vaatii aikaa ja pitkäjänteisyyttä.

– Sijoittamisella ei voi äkkirikastua. Se on hidasta ja pitkäjänteistä puuhaa. Ja se palkinto koittaa sitten kymmenien vuosien jälkeen.

Hamid kertoo myös, että hän on tehnyt sijoittajaurallaan asioita, joita ei enää nykyisellä tietämyksellään tekisi.

– Jos itse aloittaisin nyt sijoittamisen, niin en tekisi sillä tavalla kuin itse aikanani tein. Eli en ostaisi osakkeita vain sijoittaisin aluksi kuukausittain vaikka kahteen hyvin hajautettuun rahastoon pienellä summalla. Ja jossain vaiheessa niitä summia voi kasvattaa.

Katso koko Puoli seitsemän -lähetys tästä: