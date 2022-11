Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

MYKOLAJIVKA/SLOVJANSK Natalia Lysjukin parvekkeen lasissa on pyöreä, sirpaleen aiheuttama reikä. Se on Venäjän armeijan tekosia.

Mistä sirpale oikeastaan lensi, on epäselvää. Kukaan ei aivan pysy kartalla, milloin kyseessä on raketti, milloin tykistön ampuma räjähde.

Mykolajivkan kylä sijaitsee muutaman kymmenen kilometrin päässä Ukrainan itärintamalta. Se on sama kuin asuisi Helsingissä, ja vihollinen moukaroisi Järvenpäätä maan tasalle.

Venäjän hyökkäys läheisessä Bahmutissa on jatkunut jo kuukausia.

Juuri nyt rintamalinja junnaa lähes paikallaan, mutta Venäjällä sodan johto valinnut uuden taktiikan. Ohjukset ja droonit on suunnattu Ukrainan energialaitoksiin: tavoitteena on tehdä talvesta sietämätön ukrainalaisille.

Siihen Mykolajivkassakin yritetään varautua. Mitä tehdä, jos sähköt katkeavat päiviksi ja lämpötilat laskevat pakkasen puolelle?

Natalia Lysjukin kerrostalokaksiossa valot sentään syttyvät. Ovesta pelmahtaa pistävä haju. Mustia ja ruskearaidallisia otuksia luikertelee esiin sohvan alta ja makuuhuoneista. Osa kissoista luikkii ulos avoimesta ovesta naapurin asuntoon.

– Täällä asuu vain me kaksi, yksi poliisi ja kissat, Lysjuk kuvailee kerrostaloa.

Muut ovat paenneet joko muualle Ukrainaan tai ulkomaille.

Natialia Lysjuk on selvästi ihminen, joka ottaa asiakseen hoitaa muita. Hän johdattaa mukanaan leipäkaupan alapuolella sijaitsevaan kellariin, missä asuu parikymmentä ihmistä.

Yksi heistä on 78-vuotias Vira Semenovna.

– Eihän täällä kuuluisi asua. Seinissä on luultavasti hometta, mutta ainakin täällä on turvallisempaa kuin kotona, hän sanoo.

Kellari on karu sokkelo, jonne on tuotu penkkejä ja lavereita nukkumista varten. Kylän johto on hoitanut sähköt, mutta seinistä hohkaa kalsea kosteus.

Elämme kuin kodittomat, puuskahtaa rouva viereisestä huoneesta. Kukaan ei haluaisi olla täällä, mutta räjähdyksiä kuuluu harva se päivä.

Kaikki kovat äänet säikäyttävät, Semenovna kertoo. Häntä itkettää.

Ennen helmikuussa alkanutta Venäjän suurhyökkäystä Mykolajivkassa asui 20 000 ihmistä. Nyt noin neljännes on jäljellä, Natalia Lysjuk arvioi.

Kylään kulkee harvakseltaan pikkubussi läheisestä Slovjanskin kaupungista.

Bussipysäkillä seisovan Svitlana Vynohradskan puhelin soi.

– Ei heillä ole antaa töitä, hän sanoo katkaistuaan puhelun.

Langan päässä oli tuttu työnantaja. 48-vuotias Vynohradska oli aiemmin töissä pysäkin takana siintävässä hiilivoimalassa. Työ ei vastannut koulutusta, mutta se maksoi laskut ja toi ruuan pöytään. Tänä vuonna kaikki on mennyt uusiksi.

Sodan alkamisen lisäksi maaliskuussa mies kuoli sydänkohtaukseen, ja toukokuussa Vynohradska pakeni vanhempiensa kanssa länteen Kryivyi Rihin kaupunkiin.

Vynohradskan tilanne on monille tuttu. Ukrainasta on kadonnut sodan aikana jopa viisi miljoonaa työpaikkaa. Monien säästöt ovat kuluneet evakkomatkaan, ja Ukrainan viranomaisten maksamat avustukset ovat pieniä. Siksi myös rahapula ajaa ihmisiä takaisin kotiin.

Jo nyt lokakuussa kivisessä kahden asunnon talossa sijaitseva koti on kylmä ja kostea. Perhe kaivaa laatikoista lahjoituksena saatuja talvitakkeja. Ne tulevat vielä tarpeeseen.

Sade tekee Mykolajivkasta harmaan. Venäjän hyökkäyksen jäljet näkyvät kaikkialla. Metrin leveä aukko maassa kaupan edessä, romahtanut lastenkoti, koulu, jossa on keskellä reikä.

Asukkaat kertovat, että koulun vieressä nököttäviä taloja kutsutaan "suomalaisiksi taloiksi". Kukaan ei oikein tiedä nimen alkuperää, mutta kyse on luultavasti Suomen sotakorvauksista. Suomi vei Neuvostoliittoon kymmenentuhatta puutaloa (siirryt toiseen palveluun), joita päätyi myös Ukrainaan.

Serhi avaa portin hieman epäröiden mutta päästää kuitenkin sisään.

Toimiiko kaasu?

– Mitä luulet, hän naurahtaa. Sukunimeään hän ei viitsi sanoa.

Korttelia kiertää kaukolämpöputket, mutta Serhin mukaan niistä ei ole apua, sillä lämpölaitos ei ole toiminnassa. Puita hänellä sentään on.

Mykolajivka sijaitsee lähellä Slovjanskin kaupunkia. Slovjansk on yksi paikoista, missä Ukrainan sota sai alkunsa vuonna 2014.

Nyt kaupunki on jälleen ollut hyökkäyksen jaloissa keväästä asti. Venäläiset eivät ole päässeet Slovjanskiin, mutta uhka on jatkuva. Siksi kaduilla on iltapäivällä autiota. Ilmahälytykset luovat hiljaiseen kaupunkiin aavemaisen äänimaiseman.

Mummoja, mummoja, mummoja, puuskahtaa taksikuski, kun kysymme, onko kaupungissa jäljellä yhtään lapsiperhettä. Vain ne ovat jääneet, joiden on vaikea paeta.

Ruokakaupan ikkunat ja ovet on laudoitettu, mutta sisällä on varsin tavallista. Kaikkea tarvittavaa on, sanoo kauppias. Paitsi alkoholia, jota sodan vuoksi ei saa myydä, hän lisää.

Kauppareissulla olevalle Karina Šalamovalle ja hänen Kirill-pojalleen riittää kokis. 10-vuotias Kirill on palannut toissa päivänä mummolasta, jonne hänet lähetettiin, kun Venäjän suurhyökkäys alkoi.

Miksi Šalamova ja hänen miehensä jäivät?

– Työn takia. Me viljelemme maata läheisessä kylässä, hän selittää.

Puoliso on pellolla parhaillaan. Šalamovan mukaan maatöissä ei ole juuri muita, koska työ on niin vaarallista.

Mutta koti on koti, sanoo Šalamovakin. Siitä huolimatta, että välillä on nukuttava rappukäytävässä, jos Venäjän tykkituli ja raketit suuntautuvat kaupunkiin.

– Osaan jo tunnistaa äänestä, onko kyseessä lähtevä vai tänne suunnattu isku ja arvioida, kuinka kaukaa räjähdykset kuuluvat, hän selittää.

30-vuotias Šalamova sanoo haluavansa elää niin normaalisti kuin mahdollista. Hän vie koiria ulos ja tapaa yhtä Slovjanskiin jäänyttä ystäväänsä. Mutta vain jommankumman kotona, sillä ulkona ei kannata turhaan oleskella.

Talven tulo pelottaa, koska luvassa on takuuvarmasti sähkökatkoja. Jos ne kestävät päiviä, 10-vuotias Kirill on ehkä pakko lähettää takaisin isovanhempien luokse.

– Voimme mieheni kanssa muuttaa maalle kotikylään. Siellä on puulämmitys.

