Yksityiset lääkäriasemat tarjoavat iäkkäille uutta korkea-annoksista influenssarokotetta, joka suojaa paremmin mutta on selvästi kalliimpi

Uusi korkea-annoksinen Efluelda-rokote on tarkoitettu 60 vuotta täyttäneille. Se sisältää nelinkertaisen määrän samoja vaikuttavia aineita kuin kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluva influenssarokote.

Yksityiset lääkäriasemat tarjoavat nyt korkea-annoksista influenssarokotetta yli 60-vuotiaille. Uusi korkea-annoksinen rokote on tutkimusten valossa noin 20 prosenttia tehokkaampi.

Toisaalta jo nykyiset influenssarokotteet ovat varsin tehokkaita. Nykytutkimuksen mukaan uuden rokotteen hyöty tavanomaisen epidemian aikana ei olisi kovin suuri.

Jos 10 000 ikääntynyttä rokotetaan tutulla kansallisella influenssarokotteella, tavanomaisen epidemian aikana voidaan ehkäistä keskimäärin puolet voimakasoireisista influenssainfektioista. Se on noin 200 tapausta. Voimakkaan epidemian aikana luku nousisi 500:aan.

Korkea-annoksisen rokotteen avulla voitaisiin lisäksi ehkäistä noin 50 influenssatapausta ja lähes 20 sairaalahoitojaksoa. Voimakkaan epidemian aikana korkea-annoksinen rokote voisi ehkäistä arviolta 120 tautitapausta ja hieman yli 20 sairaalajaksoa.

EU:n alueella myyntilupa rajaa korkea-annoksisen rokotteen yli 60-vuotiaille.

Uusi rokote ei kuulu maksuttomaan kansalliseen rokotusohjelmaan, joten se on maksettava itse. Katso täältä onko sinulla oikeus saada ilmainen influenssarokote. (siirryt toiseen palveluun)

Korkea-annoksista influenssarokotetta on saatavilla myös reseptillä apteekista, jossa sen hinta on 50 euroa. Rokotusohjelmaan kuuluvan influenssarokotteen hinta apteekissa on 16 euroa.

Koronapandemia keskeytti kotimaisen tutkimuksen

Suomessa käynnistyi rokotetutkimus korkea-annoksisesta, neljää viruskantaa sisältävästä Efluelda-influenssarokotteesta vuonna 2019.

FinFluHD -rokotetutkimus (siirryt toiseen palveluun) jouduttiin keskeyttämään huhtikuussa 2022, koska koronapandemian puhjettua pari vuotta aiemmin influenssan esiintyminen ei vastannut enää tavanomaisia olosuhteita.

Tutkimusta johti tuolloin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa (THL) työskennellyt Arto Palmu, joka on sen jälkeen siirtynyt Suomen rokotetutkimuksen tutkimusjohtajaksi.

Palmun mukaan korkea-annoksisen influenssarokotteen tehosta influenssaan ei ole ollut epäilyksiä. Yhdysvalloissa on käytetty yli 10 vuotta samaisen rokotteen kolmevalenttista, eli kolmea viruskantaa sisältävää rokotetta.

– Tutkimustuloksissa kolmevalenttisen osalta on havaittu, että korkea-annoksinen influenssarokote ehkäisee tautia noin 20 prosenttia paremmin kuin normaaliannoksinen. Korkea-annoksinen rokote ehkäisee sairaalahoitoon johtavia sydän- ja hengitystiesairauksia 10–20 prosenttia paremmin.

Korkea-annoksisen rokotteen tutkimusten aikana ehdittiin rokottaa 33 000 suomalaista. Arkistokuva. Kuva: Risto Degerman / Yle

Kesken jääneellä FinFluHD -tutkimuksella haluttiin selvittää ennen kaikkea uuden korkea-annoksisen ja nelivalenttisen influenssarokotteen vaikutus influenssan jälkeisiin komplikaatioihin, esimerkiksi sydän- ja hengitystieoireisiin.

– Sen osalta ei ole ehditty tehdä vastaavaa tutkimusta kuin kolmevalenttisen. Mutta on syytä olettaa, että tulokset ovat samansuuntaiset, kertoo Arto Palmu.

Rokotetutkimuksessa ehdittiin rokottaa 33 000 ikäihmistä. Vaikka tutkimus keskeytettiin, jo rokotettujen osalta tulokset arvioidaan huolellisesti. Palmun mukaan niistä kerrotaan ensi vuoden loppupuolella.

Rokotteen vaikuttavuus vaihtelee

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek oli mukana Euroopan tartuntatautiviraston katsauksessa, jossa tarkasteltiin uusien influenssarokotteiden tehokkuutta ja turvallisuutta.

– Influenssarokotteen vaikuttavuus vaihtelee sen suhteen, mikä on valtavirus. Katsauksen mukaan korkea-annoksinen influenssarokote on jonkin verran tehokkaampi kuin perinteiset rokotteet.

Nohynek kertoo, että rokotteista hyötyvät eniten ihmiset, joiden oma immuniteetti on selkeästi vajavainen. Syynä voi olla esimerkiksi jokin sairaus, lääkitys tai korkea ikä.

Influenssarokotteiden vaikuttavuuden arviointia vaikeuttaa viruskantojen vaihtelu vuosittain. Maailman terveysjärjestö WHO kertoo aina helmikuun ja syyskuun lopussa, mistä viruksista tai viruksen osista rokotteiden täytyy koostua pohjoisella ja eteläisellä pallonpuoliskolla.

– Rokotteiden vaikuttavuuden tutkimus on haastavaa, koska influenssakaudet ovat niin erilaisia. Influenssakauden huippu saavutetaan yleensä tammi-helmikuussa.

Uudet rokotteet käyttöön hankintakilpailun kautta

Korkea-annoksisen influenssarokotteen saaminen kansalliseen rokotusohjelmaan ei käy käden käänteessä, kertoo Hanna Nohynek.

– Meitä sitoo hankintalaki. Emme voi tehdä suorahankintaa. On rakennettava hankintakilpailu.

Myös raha ratkaisee hankinnoissa, kun arvioidaan kuinka paljon ollaan valmiita maksamaan kalliimmalla lääkkeellä saatavasta lisähyödystä. Kansallisen ohjelman hankintakilpailussa myös kalliimman rokotteen hinta tulee yleensä reilusti alas, koska hankintamäärät ovat niin suuria.

– Kun seuraavan kerran voidaan tehdä uusi hankintakilpailu, niin ilman muuta uudet rokotteet ovat toivottavasti mukana, Nohynek sanoo.

Korkea-annoksinen influenssarokote antaa hieman paremman suojan kuin kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluva ilmainen influenssarokote sanoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek. Markku Lähdetluoma haastattelee.

