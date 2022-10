Nouseeko Ukrainan sota kärkiteemaksi eduskunnan kyselytunnilla? Katso suorana

Sota Ukrainassa on edennyt tällä viikolla uuteen vaiheeseen, kun Venäjä on pommittanut kymmeniä siviilikohteita Ukrainassa.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on sävyttänyt myös tämän viikon tapahtumia politiikassa. Se voi olla yksi mahdollisista teemoista, joista oppositio kysyy hallitukselta eduskunnan kyselytunnilla.

Eduskunnan kyselytunti alkaa kello 16.

Yle näyttää kyselytunnin suorana TV1:llä, Yle Areenassa ja tässä verkkoartikkelissa.

Yle kerää olennaisimman sisällön kyselytunnista tähän verkkojuttuun.

Sodassa on nähty tällä viikolla uusi vaihe, kun Venäjä on pommittanut entistä rajummin siviilikohteita eri puolilla Ukrainaa. Pommitukset on nähty vastaiskuna Krimin sillan räjähdyksille.

